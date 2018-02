Liceul Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu”, un sfert de veac de performanță

Share



Liceul Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu” a celebrat vineri, 2 februarie, un sfert de veac de la atribuirea numelui poetului național, un sfert de veac cu multe realizări, rod al muncii unui numeros grup de profesori şi elevi și oglindă fidelă a unei bogate activităţi. Alături de cei peste 600 de elevi și zeci de profesori au stat la ceas de sărbătoare reprezentanți ai Prefecturii Mureș, ai Consiliului Județean, Primăriei și Consiliului Local Târgu-Mureș, parteneri în domeniul academic sau beneficiari ai educației oferite de instituția noastră, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, inspectori școlari, colegi directori de la licee și școli gimnaziale partenere.

Un prilej pentru conducerea Liceului de a acorda respectul cuvenit întreg personalului şcolii şi de reafirmare a speranțelor argumentate despre un viitor cel puțin la fel de fructuos, a arătat directorul Liceului, Dorin Cristian Lobonț. ”Festivitatea de astăzi, desfășurată în cadrul activităților educative de promovare a școlii, este prilejuită de aniversarea unui sfert de veac de la atribuirea numelui poetului „nepereche”; instituția noastră numindu-se de atunci, anul 1993, Şcoala Normală „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureş. Ne propunem în acest cadru să punem în evidență, să promovăm și să premiem, valorile și tradițiile noastre, cultura noastră organizațională”, a declarat Lobonț în cuvântul de deschidere. Educaţia, percepută astăzi ca o funcție vitală a societăţii contemporane, este un domeniu despre care se discută mult. Cu atât este mai important ca o școală care pregătește viitorii pedagogi să poate fi caracterizată drept una de calitate. ”Caracterul însă al unei școli bune este ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât știe însuși profesorul. Această definiție constituie legătura dintre patronul spiritual al instituției noastre, poetul Mihai Eminescu şi profesorii şi elevii şcolii, principalii actori implicați în procesul de educaţie”, a mai spus directorul Liceului Pedagogic.

Pedagogia, la rang de pasiune

Calitatea unei școli poate fi cuantificată și prin numărul mare de distincții și premii la concursuri și Olimpiade școlare. În anul școlar 2016 – 2017, elevi ai Liceului au cucerit 3 premii I la concursuri școlare internaționale, precum și zeci de alte premii și mențiuni. Nu mai puțin de 6 premii I ale concursurilor naționale de profil au adus la Târgu-Mureș cei mai buni elevi de la Pedagogic, peste 60 fiind numărul total al distincțiilor cucerite de aceștia, doar o dovadă Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” reușește în permanență să pregătească oameni de valoare atât în domeniul învățământului cât şi în alte domenii de activitate.

În aceste condiții, nu e de mirare că pedagogia este o adevărată pasiune pentru mulți dintre elevii Liceului. Recompensată în cadrul festivității cu un premiu de excelență pentru media anuală 10 obținută la finalul anului școlar precedent, eleva Anca Rusu promite că pasiunea față de pedagogie nu va păli. ”În spatele fiecărei reușite stă un drum lung presărat cu dedicație, motivație, strădanie, dar si eșecuri. Reușita reprezintă vârful piramidei, eu însă nu o privesc ca pe un punct final al drumului ci dimpotrivă, o punte de lansare, punctul de plecare spre dezvoltarea mea continuă.

Am avut parte de un parcurs plin de grație datorită cadrelor didactice ale școlii mele, profesori care m-au susținut necondiționat, care mi-au oferit sansa de a-mi exprima punctul de vedere, de a implementa anumite idei si proiecte, toate acestea contribuind temeinic la formarea caracterului meu de om”, a afirmat proaspăta premiată.

Atmosferă de sărbătoare, speranțe de viitor

Premianții și-au manifestat speranța ca aceste rezultate frumoase să contribuie și la motivarea generațiilor viitoare. Alături de Anca Rusu, premii de excelență au mai primit elevele Ioana Enache, Alexandra Socaciu și Denisa Turcu.

Ioana Enache dealtfel nu este la primul premiu de excelență. ”Acum, atât de aproape de sfârșitul anilor de liceu,am realizat că am făcut o alegere inspirată prin venirea la acest liceu. Aici am avut posibilitatea să mă dezvolt, să mă afirm, să încep construirea unei cariere cât și conturarea propriei persoane, datorită susținerii și îndrumării necontenite a profesorilor care, pe lângă activitatea susținută la clasă, mi-au fost prieteni. Prin încrederea pe care mi-au oferit-o cât și motivarea trudei depuse am reușit să reprezint o mândrie pentru aceasta unitate școlară,fiind laureată, nu doar o dată, cu premiul de excelență ”Mihai Eminescu”. Sunt mândră că mă aflu printre elevii liceului care îl reprezintă și aș fi bucuroasă să fac parte din prima generație care sfârșește sub numele de Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, a declarat Ioana Enache.

Eleva susține că, și în cazul ei, pasiunea față de pegagogie doar a crescut pe parcursul anilor de liceu. ”Încă nu sunt sigură de alegerea pe care vreau să o fac pe viitor, dar datorită practicii pedagogice pe care am realizat-o în cadrul liceului, în care am organizat și susținut activități atât la grădiniță cât și la școală, ideea de a deveni cadru didactic este promițătoare, mai ales când ți s-au insuflat de-a lungul timpului abilitățile unui cadru didactic”, a arătat proaspăta premiantă.

Momente poetice și recitaluri au însuflețit ceremonia. Un moment deosebit a fost și surpriza oferită de profesoarele școlii care au susținut în cor un emoționant recital, inspirat de lirica eminesciană. Deasemeni, cu ocazia festivității au fost prezentate publicului ediția a XVI-a a Anuarului Liceului, a II-a cu ISSN, precum și revistele școlare „Clipa cea repede”, „Tarisznya” (al doilea cu ISSN) și în premieră, a revistei editată de catedra de limbi moderne.

Distincții și mulțumiri

Au fost acordate medalii jubiliare acelor personalități din viața culturală a orașului care au avut tangență cu viața școlii, precum și instituțiilor partenere. Astfel, diploma și medalia aniversară „25 de ani de la atribuirea numelui Mihai Eminescu” a fost atribuită în egală măsură Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Prefecturii și Consiliului Județean Mureș, precum și Primăriei municipiului. Aceleași distincții au fost oferite Casei Corpului Didactic, reprezentată de profesoara Cristiana Chira precum și Bibliotecii Județene reprezentată de Monica Avram. Nu au fost uitate profesoarele Letiția Iacob, inspector școlar și membru în comisia de acordare a denumirii instituțiilor școlare în anul 1993, Trozner Erzsebet, membru marcant al colectivului didactic și fost director adjunct al școlii, profesorul Alexandru Todea, director al școlii în anul 1993, și nici fostul director al Liceului, Pantelimon Cioată, autorul Monografiei Liceului Pedagogic, care a evocat întreaga istorie a învățământului pedagogic în județul Mureș.

”Deviza noastră este „Școală care promovează valorile fundamentale ale educației”. Sub acest stindard trebuie să înțelegem, profesori şi elevi deopotrivă, că profesionalismul şi curățenia morală sunt atributele necesare în realizarea obiectivelor educaţionale şi a misiunii noastre de a deveni cu adevărat o Școală Europeană”, a încheiat directorul Liceului, Dorin Cristian Lobonț.

A consemnat Edith VEREȘ