VIDEO: „RoboPapiu”, pregătiri pentru BRD First Tech Challenge

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş va participa, în data de 17 februarie 2018, la Cluj Napoca, la BRD First Tech Challenge, competiţie care îşi propune să încurajeze liceenii din România să utilizeze principii de inginerie în domeniul roboticii, într-un domeniu competitiv. Faza finală a competiţiei se va desfăşura în capitală, în data de 22 martie 2018, şi va aduce la start aproximativ 100 de echipe din întreaga ţară, care vor încerca să demonstreze că au proiectat, construit şi operat cel mai competitiv robot.

„RoboPapiu” are în componenţă elevii Paul Baciu (clasa a XI-a B, asamblare), Raul Balea (clasa a XI-a B, asamblare), Patricia Cîmpean (clasa a XI-a B, comunicare), Sergiu Cozoş (clasa a XII-a B, design), Diana Crişan (clasa a XII-a B, comunicare), Teodora Feier (clasa a XI-a B, asamblare), Eleonora Leonte (clasa a XII-a B, comunicare), Vladimir Man (clasa a XI-a A, asamblare), Rareş Moldovan (clasa a XII-a B, programare), Carla Muntean (clasa a XI-a A, design), Andrei Ogleja (clasa a XI-a B, joc), Damian Pop (clasa a XII-a B, joc), Tudor Stoica (clasa a XI-a A, programare), Raul Suciu (clasa a XII-a B, joc), Adrian Şopterean (clasa a XII-a B, programare) şi Voicu Tomuţ (clasa a XII-a B, asamblare), coordonaţi de profesoara Sanda Bogdan, care a avut amabilitatea să ne acorde următorul interviu.



Reporter: Vă rog să faceţi o prezentare a competiţiei la care participaţi.

Sanda Bogdan: Suntem la sezonul al doilea al concursului BRD First Tech Challenge, care se desfăşoară în mai multe etape. Prima etapă va avea loc la Cluj Napoca, în 17 februarie, iar etapa a doua se va desfăşura la Bucureşti, în 22 martie. Anul acesta este o altă întrecere, cu altă temă, robotul trebuie să îndeplinească alte sarcini, ne pregătim intens pentru concursul de la Cluj, care se apropie cu paşi repezi.

Rep.: În ce constă probele?

S.B.: Este o parte în care robotul se află în autonomie, face ceva singur după un anumit program, urmează o etapă în care cu ajutorul joystick-ului robotul este controlat de către membrii echipei şi o ultimă parte în care robotul trebuie să facă o sarcină anume. Avem un grilaj cu trei coloane în care trebuie să punem cuburi, există nişte modele pe care dacă le realizăm primim un anumit număr de puncte suplimentare, mai sunt două bile, una roşie şi una albastră, iar robotul trebuie să lovească bila respectivă – dacă stă pe suport albastru, va lovi bila roşie, şi invers. Se mai primesc puncte pentru ridicarea unei relicve speciale.

Rep.: Va fi o participare numeroasă?

S.B.: Da. Anul trecut au fost peste 60 de echipe pe toată ţara, iar anul acesta sunt între 90 şi 100 de echipe. La Cluj vor participa echipele din zona Transilvaniei şi din Maramureş. Toată lumea va participa la Bucureşti, la Cluj va fi un joc demo, prilej pentru fiecare echipă să îşi verifice puterile.

Rep.: De ce consideraţi important ca elevii să aibă şi alte preocupări în afara programei şcolare?

S.B.: Este un club care le stimulează în primul rând activităţile inter-disciplinare. Este atât matematică, cât şi informatică şi fizică, dar şi desen tehnic şi proiectare. Componenţii echipei sunt împărţiţi pe compartimente, şi într-o perioadă de câteva luni îşi proiectează, implementează şi promovează proiectul. Se pune accentul foarte mare pe faptul că trebuie să implice şi comunitatea locală, adică să prezinte ceea ce fac, astfel încât adulţii din comunitate să îi ajute în demersul lor. De aceea realizăm afişe şi pliante pe care le distribuim în diverse zone.

Rep.: Cine sunt persoanele sau instituţiile care v-au sprijinit în demersul dumneavoastră?

S.B.: În acest moment, oficial avem sponsorizare de la Grupul E.ON şi Depomureş. Oricine doreşte să ne sprijine sau consideră că poate să aducă un aport echipei este binevenit.

Paul Baciu: „Competiţia face numai bine”

Liderul echipei este Paul Baciu, elev în clasa a XI-B, care se află la a doua experienţă BRD First Tech Challenge.

Reporter: Care a fost motivul pentru care te-ai înscris în echipă?

Paul Baciu: Anul trecut m-am simţit atras de ideea de a participa la o competiţie de robotică şi după experienţa din 2017 am zis că merită să continui. În plus, îmi plac şi roboţii, şi maşinile, calculatoarele şi într-un fel se îmbină toate în acest domeniu.

Rep.: Cum a fost aventura de anul trecut?

P.B.: Pe scurt, a fost şi stresant, dar pe de altă parte a fost o experienţă memorabilă prin faptul că am văzut şi alte echipe, am văzut ce pot face alţii şi într-un fel comparativ cu ei am fost destul de buni.

Rep.: În ce constă pregătirile?

P.B.: Pregătirile constă în întâlniri organizate de obicei zilnic, câte o oră sau chiar mai mult. Pregătirile pe care le facem sunt atât de programare cât şi de proiectare a robotului şi efectiv munca propriu-zisă: instalam lucruri, testăm, uneori stricăm şi o luăm de la capăt până iese ceea ce ne propune.

Rep.: Ce calităţi crezi că trebuie să aibă un component al echipei?

P.B.: În primul rând, trebuie să aibă o gândire destul de vastă pentru că nu e un domeniu foarte simplu, ci îmbină mai multe materii: fizică, matematică, informatică. Cea mai importantă calitate a unui membru al echipei este să fie o persoană cu mintea deschisă pentru că mereu există mai multe soluţii la o singură problemă. Îmi doresc ca pe viitor mai mulţi tineri din România să se implice în proiecte de acest gen, deoarece competiţia face numai bine.

Rep.: Care este rolul liderului în cadrul echipei?

P.B.: În opinia mea, un lider trebuie să fie o persoană care aduce echilibru echipei şi încearcă să asculte toate ideile posibile şi să filtreze cam tot ce se întâmplă.

Carla Muntean: „Robotica este peste tot în jurul nostru”

Pasionată de design, Carla Muntean este elevă în clasa a XI-a A şi face eforturi pentru a-şi aduce aportul la obţinerea unui rezultat cât mai bun la faza finală a competiţiei.

Reporter: Care este rolul tău în cadrul echipei?

Carla Muntean: Sunt în echipa „RoboPapiu” pe postul de design-proiectare. Am participat şi anul trecut, experienţă care ne-a făcut foarte determinaţi ca în acest an să obţinem un premiu.

Rep.: Care sunt secretele obţinerii unui design ideal?

C.M.: Noi construim robotul, apoi îi punem pe calculator, piesele pe care nu le avem în kit le imprimăm la o imprimantă 3D şi încercăm să plasăm toate elementele de care este nevoie în robot astfel încât să se încadreze în nişte limite impuse de concurs, respectiv lăţime, lungime şi înălţime.

Rep.: Te pasionează designul?

C.M.: Da. Sunt pasionată de design, eu mi-am ales acest segment chiar de la început. Îmi place acest domeniu. Fiecare ne ajutăm între noi şi de fiecare dată când apare o problemă încercăm să trecem peste ea împreună.

Rep.: De ce crezi că e important ca un liceean să aibă şi alte activităţi în afara orelor de curs?

C.M.: Deşi în România robotica nu este în programa şcolară, în Statele Unite ale Americii este studiată ca o materie, la fel ca fizica, matematica şi celelalte materii. Noi încercăm să învăţăm robotica în afara orelor de la şcoală, pentru că acest domeniu ia avânt, robotica este peste tot în jurul nostru şi este o ramură care se va dezvolta foarte mult în viitor.

A consemnat Alex TOTH