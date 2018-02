EXCLUSIV! Incident suspect la o primărie din Mureş: s-a spart yala, dar nu lipseşte nimic! În clădire erau doar primarul, viceprimarul şi femeia de serviciu…

Share



Secretarul comunei Cucerdea a depus o plângere la Poliţie în care denunţă faptul că în intervalul cuprins între după-masa zilei de luni, 29 ianuarie, şi dimineaţa zilei de marţi, 30 ianuarie, cineva i-ar fi spart yala de la birou. În intervalul respectiv de timp, în clădire se aflau doar primarul şi viceprimarul localităţii, şi femeia de serviciu a instituţiei. În replică, primarul comunei Cucerdea neagă că în instituţia pe care o conduce s-ar fi înregistrat o spargere şi susţine că este vorba despre o greşeală.

Peter Eva, secretar: „Am depus o plângere la Poliţie”

Incidentul a fost raportat la Poliţie de Peter Eva, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, care în dimineaţa zilei de marţi, 30 ianuarie, a constatat, cu stupoare, că biroul i-a fost spart, iar instalaţia electrică distrusă.

„A fost o spargere, în sensul că mi-au stricat yala chiar la secretariat, la uşă. Doamna femeie de serviciu era aici în 29 ianuarie după-masa, după orele 14.00, după ce am plecat, precum şi domnul primar şi domnul viceprimar. Din spusele femeii de serviciu, dânşii erau în instituţie şi în 30 ianuarie, dimineaţa, când am venit la serviciu, am găsit yala stricată, lumina stricată. Nu ştim cine a intrat”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Peter Eva.

Secretarul Primăriei comunei Cucerdea a mai precizat că în urma unei inventarieri a bunurilor şi documentelor din birou a reieşit faptul că nu a dispărut nimic.

„Nu am sesizat să dispară documente, şi nici altceva din birou, însă am depus o plângere la Poliţie. Da, este adevărat. Nu am sesizat până la ora asta să fi dispărut ceva”, a subliniat Peter Eva.

Vasile Morar, primar: „Infirm că s-a spart Primăria”

Contactat de Zi de Zi, primarul comunei Cucerdea, Vasile Morar, a negat că în instituţia pe care o conduce s-ar fi înregistrat o spargere.

Edilul şef a venit cu o explicaţie la distrugerea yalei de la secretariat, precizând că aceasta a fost avariată din greşeală. Mai exact, primarul din Cucerdea susţine că împreună cu viceprimarul localităţii, Petru Tâmpla, a observat că secretara instituţiei a uitat lumina aprinsă la birou, motiv pentru care au încercat să intre în respectivul birou, pentru a stinge lumina.

„Nu, domnule, e o prostie cine v-a spus treaba asta. Este o minciună. Eu nu pot să zic aşa ceva, eu nu am cunoştinţă de aşa ceva. Infirm că s-a spart Primăria. Nu este adevărat. A fost un simplu incident. În biroul secretarului s-a lăsat lumina aprinsă şi eu rămânând la Primărie, având de lucru, fiind şi domnul viceprimar, mi-a adus la cunoştinţă că e lumina aprinsă în biroul secretarului. Am zis să meargă să ia cheia de unde era pusă, la locul ei, să deschidă uşa şi să stingă lumina. Cu ştiinţa mea s-a deschis uşa secretarului, când s-a deschis uşa, sunt yale din acestea chinezeşti, cu cheie din aluminiu, slăbuţe, şi s-a rupt cheia înăuntru, în yală. Eu ştiam de treaba asta, şi eu şi viceprimarul am fost aici. Nu s-a întâmplat absolut nimic”, a declarat Vasile Morar.

Potrivit surselor Zi de Zi, luni, 29 ianuarie, la sediul Primăriei comunei Cucerdea a avut loc un concurs de angajare, iar rezultatul acestuia urma să fie anunţat… a doua zi.

De asemenea, aceleaşi surse care ne-au semnalat cazul s-au întrebat, retoric, cum a fost posibil un asemenea incident în sediul Primăriei, în condiţiile în care imobilul deţine camere de supraveghere…

Alex TOTH