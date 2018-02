Campanie de prevenire a criminalității în mediul online

Share



Vârsta medie la care copiii încep să folosească internetul este de 8 ani. În proporție covârșitoare, aceștia afirmă că folosesc cel puțin o rețea socială. Majoritatea au în lista de prieteni și persoane necunoscute. Aproape jumătate dintre copii și tineri recunosc că au fost deranjați sau jigniți în spațiul virtual, au postat sau au fost victimele unor postări defăimătoare pe rețelele sociale. În aceste condiții, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității (CAPC) din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș a lansat marți, 6 februarie, la sediul IPJ Mureș, campania ”În siguranță online! Știu să folosesc avantajele internetului, evitând riscurile”.

Grup țintă, 600 de elevi

Ți-ai lăsa ușa casei deschisă? Ai afișa poze private în locuri publice? Ai spune oricărui necunoscut unde locuiești? Ai permite oricărui necunoscut să umble nestingherit printre lucrurile tale personale? Acestea sunt doar câteva întrebări pe care ni le putem pune în privința riscurilor utilizării rețelelor sociale.

Accesul din ce în ce mai facil la internet oferă o mulțime de avantaje, care însă nu sunt lipsite de pericole. Toate avantajele mediului virtual se pot transforma în dezavantaje sau tragedii. Acestea sunt motivele pentru care campania are drept țintă în primul rând elevii din gimnaziile mureșene, a explicat coordonatorul CAPC Mureș, comisar Gabriela Pîncă. ”Am invitat gimnaziile din Târgu-Mureș, într-o primă fază vor fi 24 de grupe din 10 școli. Am considerat că vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani este una vulnerabilă. Dealtfel, orice vârstă este la fel de potrivită pentru a face educație în acest domeniu, deoarece sunt foarte mulți adulți care nu conștientizează nici măcar propriile lor acțiuni online. Pe de altă parte, un studiu recent a arătat faptul că părinții așteaptă ca aceste informații să vină de la școală”, a arătat Gabriela Pîncă. Fără a putea oferi de această dată cifre exacte, comisarul șef Cătălin Rădulescu, adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliție, a afirmat că, cel puțin la nivelul județului Mureș, fenomenul infracționalității online nu este foarte răspândit, motiv în plus pentru care campania de prevenire este deosebit de oportună.

Campania va include dezbateri pe câteva teme de interes general, care vor atinge cunoașterea avantajelor și dezavantajelor oferite de rețelele de socializare, folosirea eficientă a setărilor de securitate, pericolele care pot apărea pe internet precum și modalitatea corectă de reacție. În opinia organizatorilor, aceste cunoștințe vor ajunge la cel puțin 600 de elevi.

Campania a fost demarată marți, 6 februarie, Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, marcată în peste 100 de țări. În județul Mureș, acțiunea se va desfășura pe toată durata lunii februarie.

Edith VEREȘ