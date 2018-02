Share



„Eveniment la Palat” se va desfăşura în perioada 9 – 11 februarie 2018, la Palatul Culturii din Târgu Mureș

În continuarea evenimentului “Nuntă Exclusivă la Palat” organizat în februarie 2017 la Palatul Culturii din Tg. Mureş, diSTiNCT events propune pentru ediţia din 2018 dezvoltarea ariei de interes atât a furnizorilor cât şi a vizitatorilor. Astfel, evenimentul işi propune să acopere toate tipurile de evenimente: nunţi, botezuri, evenimente corporate, aniversări.

Pornind de la întrebarea: “Tu ce motive ai să sărbătoreşti?”, vizitatorii vor avea ocazia să obţină oferte de la furnizori pentru orice tip de eveniment.

Agenţia diSTiNCT events in calitate de organizatori de evenimente a constat necesitatea unei astfel de expozitii, sesizând amploarea pe care o are în general orice tip de eveniment, în judeţ. Remarcam că pornind de la organizarea majoratelor sau aniversărilor care necesită o intreagă desfăşurare de furnizori, până la botezuri care ajung să aibă un număr de invitaţi comparabil cu nunţile, ca şi organizatori am considerat că “Eveniment la Palat” se impune in calendarul evenimentelor din judet si nu numai.

“Eveniment la Palat” este conceput să promoveze cei mai importanţi furnizori din domeniul, care vor aduce în atenția vizitatorilor tendințele anului 2018 în materie de evenimente.

Evenimentul se va desfăşura in holul interior de la parter şi în Sala Oglinzilor, locaţii de o eleganţă deosebită ; ocazie pentru vizitatori de a se bucura încă o dată de frumuseţea Palatului Culturii.

Preţul biletului de intrare: 5 RON

Vă asteptăm cu drag!

Carmen Ciocan

diSTiNCT events