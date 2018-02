Cămin modern pentru studenţii de la Medicină Militară – UMF Târgu-Mureş

Share



Fostul ministrul al Apărării Naţionale, în prezent secretar de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Mircea Duşa, a prezentat joi, 8 februarie, cu ocazia unei conferinţe de presă găzduită de Centrul Militar Judeţean Mureş, oferta de învăţământ a instituţiilor de educaţie în domeniul militar pentru anul şcolar 2018-2019.

Planul de şcolarizare, mărit cu 40%

Mircea Duşa a precizat că învăţământul militar românesc este foarte apreciat atât la nivelul structurilor NATO, cât şi la cel al altor parteneri internaţionali ai României, şi a anunţat că pentru anul şcolar 2018-2019 este prevăzută o creştere cu 40 de procente a numărului de locuri, număr care va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern.

„Şi în domeniul învăţământului superior militar, având în vedere lipsa de medici din sistemul militar, fie că este vorba despre Spitalul Militar Central, fie de cele zece Spitale Regionale, dar nu numai de acestea, ci şi de medici din unităţile militare, am mărit aşa cum deja a anunţat domnul Fifor, ministrul Apărării, numărul de locuri şi în instituţiile de învăţământ medico-militare. Militarii din domeniul medical, respectiv viitorii medici militari vor fi pregătiţi la Universitatea de Medicină şi Medicină „Carol Davila” din Bucureşti şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. Dacă în medie, până în acest an aveam în anul I de studiu aveam 20 de locuri, începând din toamna acestui an am mărit numărul de locuri la 100”, a declarat Mircea Duşa.

Hrană, cazare şi asistenţă medicală pentru studenţi

În decursul zilei de ieri, reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale s-a întâlnit şi cu reprezentanţi ai conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, legat de modul de organizare a noului an de învăţământ.

„Am vorbit şi despre logistică, cazare şi asigurarea hranei, având în vedere că studenţii de la Medicină Militară au şi un regim mai aparte”, a afirmat Mircea Duşa.

„Vom rezolva cazarea primei serii din anul acesta, tot în căminele de la UMF, iar asigurarea mesei se va face, aşa cum s-a făcut şi până acum, la sediul Brigăzii noastre de Operaţii Speciale, respectiv la Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale. Cu precizarea că este soluţia provizorie pentru anul de învăţământ 2018-2019, ca să începem demersurile să realizăm un cămin al Ministerului Apărării Naţionale pentru studenţii militari de la UMF, un cămin modern, dotat cu săli de studiu pentru partea care înseamnă instruire militară, cu bloc alimentar, sală de mese şi tot ce este necesar pentru ca studenţii noştri să se pregătească în condiţii deosebite din punct de vedere social”, a mai punctat Mircea Duşa.

