FOTO: Atlas Sport, cel mai de încredere brand românesc în domeniul construcției terenurilor de sport

Brandul Atlas Sport a ajuns să-și domine segmentul de piață datorită specializării companiei, creșterii de echipe dedicate pentru fiecare etapă a proiectelor și, totodată, prin dezvoltarea unei culturi oraganizaționale puternice.

Respectul față de beneficiari, onestitatea, corectitudinea, integritatea și pasiunea sunt valorile care fac din Atlas Sport prima opțiune în domeniul construcțiilor sportive din România. Obiectivele fondatorului Atlas Sport, Emanuel Toma, pentru anii următori sunt consolidarea poziției de lider în segmentul terenurilor de sport, o creștere consistentă pe segmentul terenurilor de joacă pentru copii și intrarea pe piețele țărilor din zonă, cum ar fi Ungaria și Austria.

Cei care doresc să contruiască un teren de sport cu Atlas Sport beneficiază de proiectare și design gratuite, iar pe site-ul atlassport.ro, înainte de a cere o ofertă se poate configura terenul. „Noi facem proiectul, se depune, se avizează, se emite autorizația de construcție, facem execuția, le dăm cheile și gata. Clienții nu au nicio grijă, acesta fiind unul dintre punctele noastre forte”, spune Emanuel Toma, fondatorul companiei Atlas Sport din Tîrgu Mureș.

Până să ajungă la dezvoltarea acestei afaceri de nișă, compania a trecut prin câteva etape, redefinindu-și strategia de business.

Moment cheie, 2013

În 2008, Emanuel Toma s-a alăturat părinților săi care dețineau o companie de construcții generale, civile și industriale.

„Compania lucra doar la nivelul județului Mureș, apoi ne-am extins la nivel regional și aproape național, după câțiva ani de luptă și acumulare de experiență. Eu mă ocupam de vânzări și dezvoltare. Eram doar una dintre multele firme de construcții din țară, care, în stilul românesc, fac de toate. Am conștientizat că nu poți să le faci pe toate și să le faci bine”, rememorează Emanuel Toma.

În anul 2013, conducerea firmei a decis să facă o schimbare, astfel a început să se specializeze în proiectarea și construcția de baze sportive. „Am decis că trebuie să ne specializăm pe un domeniu, cu toate că, în primă fază, poate a trebuit să renunțăm la 90 % dintre proiecte. Era important să facem un singur lucru și pe acela să-l facem bine, mai bine decât oricine”, a subliniat fondatorul companiei.

„Nu aveam niciun contract și eram dezamăgiți”

A urmat o perioadă mai dificilă pentru firmă, în anii 2013-2014, sectorul construcțiilor era încă în scădere după criza economică. Referitor la anul 2013, Laurențiu Plosceanu, președinte al Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții, aprecia că „Sectorul de construcții arată ca după un război. Nu știi dacă firma pe care o contractezi azi, mâine va mai fi tot acolo”. Apoi, 2014, a venit cu o scădere de peste 10 % a pieței construcțiilor, potrivit unei analize publicată în Ziarul Financiar.

„Din 2014, am început să spunem nu oricărui alt proiect, care nu se încadra în noua noastră specializare. Au fost și momente în care nu aveam de lucru, de exemplu, cifra de afaceri, în primul an, a scăzut cu 50 %. Continuam să refuzăm orice alt proiect cu excepția bazelor sportive și a locurilor de joacă. Cu locurile de joacă doar cochetam, ne concentram pe baze sportive.

La început, după câteva luni de promovare, nu aveam niciun contract și eram dezamăgiți, ne gândeam că poate nu va merge. Apoi, am prins un contract, după care a urmat altă perioadă de pauză, dar încet-încet au apărut proiectele, am semnat contracte, am început să prindem rădăcini și am lărgit din nou echipele”, a explicat Emanuel Toma.

„În 2017 am triplat business-ul”

Conducerea companiei s-a concentrat cel mai mult pe vânzări directe. „În cazul licitațiilor, participam doar pentru baze sportive și locuri de joacă. Înainte ofertam la peste 100 de licitații pe an, după care am scăzut la 20-30 pe an. Noul brand, s-a dezvoltat pe partea de vânzare directă la clienți privați, la instituții publice, dar și celor care alegeau să lucreze cu noi, prin achiziții directe. E diferit, dacă mergi la licitație și, vor, nu vor, dacă ai un preț bun, trebuie să lucreze cu tine. În cazul Atlas Sport ne aleg clienții, ei ne contactează și există de la început o dorință de a colabora cu noi”, spune fondatorul Atlas Sport.

Majoritatea beneficiarilor bazelor sportive Atlas Sport sunt instituții publice: primării, universități, școli sau grădinițe, dar și multinaționale, alte companii private sau persoane fizice.

„Din 2015, am început să creștem, în 2016 ne-am dublat activitatea, iar în 2017 am triplat businessul. În acest moment, suntem cea mai mare firmă de proiectare și construcții de baze sportive la nivel național. Încercăm să facem cele mai bune și cele mai frumoase baze sportive din țară. Nu sunt neapărat cele mai ieftine, pentru că ne dorim să fie cele mai bune. De aceea, suntem atât de căutați. Ne caută un client din capătul țării, din Giurgiu sau din Drobeta-Turnu Severin, pentru că vor o lucrare mai bună decât ar face o firmă din zona lor, chiar dacă ar ieși mai ieftin”, consideră Emanuel Toma.

Atlas Sport: valori și echipe dedicate

Atlas Sport a ajuns lider de piață pentru că a construit afacerea pe un set de valori pe care îl respectă de la management la angajați.

“Printre valorile noastre se numără onestitatea, corectitudinea, pentru noi, cuvântul dat are o valoare foarte mare, și integritatea”, subliniază Emanuel Toma.

Atlas Sport are 70 de angajați, majoritatea specializați. „Oamenii noștri fac terenuri de sport de atâția ani, cred că le visează și noaptea. De la specializarea echipelor pe baze sportive am evoluat la specializarea lor pe diferite etape ale unui proiect! Un teren de sport nu mai este realizat de o singură echipă. Întâi, vine o echipă care face platforma, apoi, altă echipă face gazonul, altă echipă face împrejmuirea, prin urmare fac exact aceeași operațiune la zeci de proiecte anual. Această specializare a echipelor îi ajută să lucreze mai bine și mai repede, pentru că își formează abilități specifice, ajutându-ne și pe noi, ca firmă, să avem prețuri și termene de realizare mai competitive”, susține Emanuel Toma.

Cele mai bune, frumoase și sigure locuri de joacă

Atlas Sport a lansat recent și o gamă locuri de joacă pentru copii. „Feedback-ul este unul foarte bun. La fel ca în cazul terenurilor de sport, vrem să ne diferențiem prin faptul că locurile de joacă propuse de noi sunt mai frumoase, mai bune și mai durabile. Gama noastră de produse e deosebită în comparație cu ce se oferă în România. De exemplu, materialele au o durată de viață de trei ori mai mare decât cele făcute din lemn de brad. În plus, designul și formele sunt spectaculoase”, a spus Emanuel Toma.

Siguranța unui loc de joacă este dată, din punctul de vedere al conducerii companiei, în primul rând de calitatea materialelor.

„Locurile noastre de joacă sunt făcute din oțel galvanizat și din plastic de înaltă densitate. Alt aspect important este felul în care sunt proiectate, am văzut locuri de joacă unde leagănele aveau lanțul neacoperit – la noi sunt acceptate, dar în Vest nu se acceptă așa ceva. Echipamentele noastre, dacă au lanț, sunt îmbrăcate în plastic sau în cauciuc, să nu își poată băga copiii degetele. Echipamentele noastre sunt testate pentru a avea un grad maxim de siguranță, fiind, din punctul meu de vedere, superioare față de ce fac concurenții noștri””, spune fondatorul Atlas Sport.

Unul dintre obiectivele pe termen mediu și lung al Atlas Sport este externalizarea. „Vrem să ieșim la export, vrem să ieșim și pe alte piețe, pentru că ne dorim sa ne extindem la nivel international. Până acum, am avut câteva proiecte în Austria de care suntem mulțumiți”, a spus Emanuel Toma. Fondatorul Atlas Sport își dorește ca în câțiva ani, după ce Atlas Sport a devenit brandul favorit al beneficiarilor de construcții sportive, să ajungă în topul național în domeniul locurilor de joacă și să devină un brand și în piețe din Centrul și Estul Europei.

Valentin COVACIU