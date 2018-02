Veste foarte bună pentru handbalul mureşean: Claudiu Evi (CS Olimpic), ales în Consiliul de Administraţie al FRH!

Share



Vicepreşedintele clubului de handbal CS Olimpic Târgu-Mureş, antrenorul Claudiu Evi, a fost ales în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal. Alegerile au avut loc miercuri, 14 februarie, la Bucureşti, iar reprezentantul CS Olimpic Târgu-Mureş a cumulat 73 de voturi, după Gheorghe Tadici (124 de voturi) şi Mihail Bocan (123 de voturi).

“Am pus bazele piramidei pentru performanță”

Tehnicianul care a revitalizat handbalul târgumureşean alături de soţia sa, antrenoarea Mihaela Evi, promite să reprezinte cu cinste interesele handbalului juvenil în principalul for handbalistic al ţării.

“Am pornit de la zero proiectul Club Sportiv Olimpic Târgu-Mureș în 2009, când handbalul juvenil la nivel local devenise inexistent într-un oraș cu mare tradiție handbalistică. Am parcurs toate etapele, nu am sărit nici un pas, am pus bazele piramidei pentru performanță atât la masculin cât și la feminin. De multe ori cu mopul într-o mână ca sa fie sala de antrenament curată și cu ștampila de la club în cealaltă. Am avut nevoie de nouă ani pentru revitalizarea handbalului târgumureșean. Nouă ani, opt finale de Campionat Național și cinci medalii de aur. Jucătoare în loturile naționale de tineret, junioare și cadete. Acum handbalul 100% târgumureșean evoluează în Divizia A și crește frumos. Am fost propus și mi-am dat acordul pentru a candida la alegerile din 14 februarie pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal. Sunt ancorat în momentul de față în fenomenul handbalistic și cred că îmi pot aduce aportul la bunul mers și dezvoltarea handbalului românesc. Cei care mă cunosc, ştiu ca am fost tot timpul vocal, atât pe teren cât și în presă și pe rețelele de socializare atunci când am sesizat nereguli sau am fost nedreptățit și vreau să duc asta și în Consiliul de Administrație al Federaţiei Române de Handbal”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Claudiu Evi.

Alex TOTH