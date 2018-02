INTERVIU: Actorul Ștefan Mura: „Deocamdată vreau să mă joc, să joc cinstit, sincer”

Share



Actorul Ștefan Mura a absolvit arta actorului în cadrul Universității de Arte Târgu-Mureș. Din anul 2014 a colaborat în diverse spectacole ale Teatrului Național Târgu-Mureș („Principiul lui Arhimede”, „Don Quijote”, „Vivaldi și anotimpurile”, „Trei surori”, „Supernove”, „Cartea Junglei”). Acum, este cel mai proaspăt angajat în echipa de actori a Companiei „Liviu Rebreanu”. Pe Ștefan îl puteți vedea în rolul lui Bob, din „Capu’ de bizon” de David Mamet, regia Theodor-Cristian Popescu, spectacol ce va avea premiera sâmbătă, 17 februarie 2018, de la ora 19:30, la Sala Mică și va avea o nouă reprezentație duminică, 18 februarie, ora 19:30, la Sala Mică.

Reporter: Ajută-ne să îl cunoaștem mai bine pe Ștefan Mura…

Ștefan Mura: Ștefan Mura este un om simplu, fericit, familist și care se trezește de dimineață, bea cafea, merge să lucreze ceea ce îi face plăcere, plătește facturi, (se) alimentează, doarme… Are gânduri și planuri, unele planuri sunt și realizate, unele lucruri îl surprind plăcut și atunci se bucură, alte lucruri îl iau pe nepregătite și atunci încearcă să iasă din încurcături.

Rep.: „Capu’ de bizon” este prima ta colaborare cu Theodor-Cristian Popescu. Cum a fost?

Ș.M.: Minunat. M-am bucurat de fiecare moment de repetiție cu Cristi. De fiecare dată când mergeam la repetiție eram foarte fericit. Mi-ar plăcea să am parte doar de astfel de întâlniri. Eram provocat să caut, să mă documentez și să îmi dau silința mult mai mult decât de obicei. Cristi a creat mediul perfect pentru a mă face să îl înțeleg pe Bobby (personajul pe care îl interpretez în „Capu’ de bizon”).

Rep.: Cum te-ai simțit să joci alături de Nicu Mihoc și Dan Rădulescu?

Ș.M.: Mă simt privilegiat. A dat un mare noroc peste capul meu. Acest spectacol a venit la scurt timp după ce am terminat facultatea, iar două luni de repetiție cu Dan și Nicu au însemnat pentru mine cât încă o facultate. Vreau să cred că sunt o persoană sinceră și corectă, așa că nu exagerez atunci când afirm aceste lucruri cu privire la Dan și la Nicu.

Rep.: Îți dorești să joci un personaj anume?

Ș.M.: Nu. Îmi doresc să joc ceea ce mi se potrivește, ceea ce cred regizorii că mi se potrivește și am încredere în ei că își concep spectacolele cu utilitate și creativitate, în beneficiul publicului și al echipei. Dacă aș fi în situația în care nu aș juca în niciun spectacol și aș avea prea mult timp de căutări ca să-mi fac propriile spectacole, atunci aș găsi cu siguranță ceva ce vreau să joc în mod special. Deocamdată vreau să mă joc, să joc cinstit, sincer, să încerc să fiu cât mai atent la cerințele regizorului și în armonie cu spectacolul.

Rep.: Ce face Ștefan Mura atunci când nu e pe scenă?

Ș.M.: În mare parte… navetează cu „Utila”, merge la Maramureș, îl plimbă pe Paco, lucrează la casa de la Maiad, se căsătorește-n secret de 3 ori cu aceeași fată, se uită la seriale cu detectivi holiști pe care nimeni nu le-nțelege, se joacă la pian sau la chitară, în timpul ăsta spunându-și că mai bine ar citi ceva, hrănește și mângâie pisica, își taie degetele cu flexul și apoi stă toată noaptea la SMURD reproșându-și că mai bine și-ar fi învățat textele în timpul ăsta, se supără pe teatru și se angajează administrator la păcănele sau muncitor necalificat la service auto.

După ce am terminat facultatea, am avut două tentative serioase de-a mă rupe de teatru. Prima dată m-am angajat la o sală de jocuri mecanice unde am stat 5 ore, angajat cu acte în regulă, după ce am parcurs toate procedurile de angajare. Apoi m-a sunat Nicu Mihoc și mi-a propus să intru în proiectul ăsta și nu aveam cum să spun nu. Erau Nicu Mihoc, Dan Rădulescu și Cristi Popescu – o școală de teatru. Sincer, o școală de teatru pe care sunt conștient că ar fi putut să o parcurgă altcineva, dar am avut șansa să o fac eu. A fost pentru mine o confirmare că teatrul există; că există oameni faini. L-am văzut pe Dan Rădulescu, repetând încontinuu text, de cum intra pe ușă și până se urca în mașină, muncind cu toate motoarele turate la maximum. Text, text, text… L-am văzut pe Nicu Mihoc la o repetiție, când în vreo 15 minute a făcut 5 personaje consistente, jucăușe, valabile, cu o lejeritate de mare rafinament. Cinci personaje pe care le-am văzut doar eu și Dan și care-l căutau pe Donny în „Capu’ de bizon”.

Rep.: Cum e Bob, personajul pe care îl interpretezi în „Capu’ de bizon”?

Ș.M.: Bobby e un băiat cu bun simț și exagerat de recunoscător într-o lume care impune tupeu și sânge rece. El are voință și ar face multe lucruri ca să-i câștige încrederea lui Don, dar ceea ce știe să facă cel mai bine e să le ducă baieților cafele și să fie ascultător. Situația poate părea ușor asemănătoare cu ceea ce vedem în jur, nu? Toți știm genul ăsta de oameni cu bun simț, care stau cuminți la cozi, care plătesc facturi și impozite și care nu zic niciodată nimic.

Sursa interviului: Teatrul Național Târgu-Mureș