Creșe în proiect la Tîrgu Mureș. Dar nu vor fi gata în 2018

Lipsa locurilor în creșele din Tîrgu Mureș, precum și personalul redus care activează în acestea a ajuns până în ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș din 15 februarie. O primă soluție este realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția a două, precum și alocarea de fonduri pentru modernizarea celor cinci preluate de deliberativul municipal în 2001.

Ședința Consiliului Local a adus în prim-plan și o problemă rămasă nesoluționată în ultimii ani, și anume cea a locurilor în creșele târgumureșene.

“Vă solicităm creșe. Vă solicităm un răspuns. V-am făcut petiția online și v-am trimis-o dvs. prin cadrul acestui link, am primit răspuns de la doi dintre dvs., acum nu o să vă nominalizez, vă știți dvs. care sunteți. (…) Nu ne interesează culorile politice, am venit aici să găsiți înțelegere pentru copiii noștri, poate și ai dvs. ca să se poată integra normal în societatea noastră. Eu sunt convinsă că în 2018 nu o să se facă creșe pentru copilul meu, așa că va trebui să mă gândesc la altfel de soluții în anul acesta când va trebui să mă întorc la muncă, dar măcar pentru mămicile din viitor v-aș ruga să găsiți soluții pentru copiii acestui oraș”, s-a adresat reprezentanta mai multor mămici din municipiu consilierilor municipali.

De asemenea, aceasta a subliniat lipsa de personal care să se ocupe de acești copii – o educatoare la 40-45 de copii sau o îngrijitoare tot la câteva zeci de copii.

Un prim răspuns i-a oferit viceprimarul Sergiu Papuc. “În comisia de buget am discutat și s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru construirea unei creșe în Tîrgu Mureș, astăzi practic consfințim ceea ce ne-ați cerut dvs. prin faptul că vom vota bugetul municipiului Tîrgu Mureș care include și studiul de fezabilitate pentru construirea unui creșe noi. Și să știți că pe lângă acești bani pentru creșă mai este o sumă importantă pentru reparații la școli, e vorba de 20 de milioane de lei, deci avem în vedere și ne preocupă foarte mult aspectul educațional și sănătatea și siguranța copiilor până la urmă. Și noi suntem părinți”, a punctat viceprimarul.

Proiect pentru două creșe

Lămuriri a adus și Ferencz Emőke, directorul Administrației Creșelor din Tîrgu Mureș.

“În discuțiile pe care le-am purtat cu consilierii locali, într-adevăr toți au fost de acord că este nevoie de modernizarea, de reabilitarea acestor creșe. Din discuțiile pe care le-am purtat ați fost de acord să alocați sume importante pentru a putea moderniza, pentru a putea dota aceste creșe. Iar referitor la construcția unei noi creșe, s-au purtat mai multe discuții, într-adevăr este un studiu de de fezabilitate în curs pe strada Apaductului, unde se va construi o creșă nouă cu aproximativ 60 de locuri. Acest lucru se va realiza printr-un proiect european, sperăm noi. Este în discuție și un alt proiect, în cartierul Belvedere, despre care nu am foarte multe amănunte, ținând cont de faptul că Direcția Tehnică se ocupă de această problemă, unde se dorește construcția unui imobil cu destinația de creșă și grădiniță”, a spus aceasta.

Ferencz Emőke a mai subliniat că nu orice clădire poate fi transformată într-o creșă.

Despre problema personalului, directorul Administrației Creșelor a susținut că sunt numeroase cazurile când angajații din creșe se îmbolnăvesc, pleacă în pensie de boală, sunt în concedii pentru îngrijirea copilului etc. “Avem nevoie de personal, trebuie să angajăm personal în locul persoanelor care pleacă, dar există niște reglementări în vigoare pe care trebuie să le respectăm, există niște termene până când putem scoate aceste posturi la concurs”, a arătat directorul.

În 2001 au fost preluate 5 creșe în Tîrgu Mureș de către Consiliul Local, înainte au existat 17 creșe care au aparținut de spital, a mai precizat Ferencz Emőke. Toate cele 5 funcționează în prezent, iar între timp a fost înființată și o creșă în cartierul Unirii, pe strada Remetea, dată în folosință în 2011.

Ce s-a votat în buget?

În bugetul municipiului Tîrgu Mureș se prevede alocarea sumei de 522 mii de lei pentru reparații curente la creșele din oraș. Din această sumă, 332 de mii sunt credite de angajament. Potrivit anexei 2/1, fondurile ar urma să fie alocate pentru reparațiile instalațiilor sanitare și a celor electrice, precum și pentru reparațiile imobilelor care constau în reparații calorifere creșele nr. 1, 2 și 3, lucrări de zugrăvit la toate cele șase creșe, înlocuirea conductei de apă la creșele 1, 4 și 5, schimbarea ușilor interioare la creșele 2 și 5, schimbarea ușilor termopan, recondiționarea gardului și porții la creșele 1 și 5.

De asemenea, la lista proiectelor propuse pentru finanțarea din fonduri externe nerambursabile apar următoarele proiecte la capitolul bugetar creșe, proiecte în valoare de 933 de mii de lei, din care credite de angajament 530.000 de lei și diferența credite bugetare – studiu de fezabilitate pentru două creșe, 280.000 lei (50 de mii de lei credite bugetare, diferența credite de angajament); studiu de fezabilitate pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea creșei nr. 5, 157 de mii de lei; alte 50.000 de lei sunt destinate pentru avize, autorizații, acorduri pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea creșei nr. 5; studiu de fezabilitate/avize, autorizații, acorduri pentru amenajare creșă și grădiniță în cartierul Belvedere, 30.000 de lei; studiu de fezabilitate și avize, acorduri, autorizații pentru extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă pe strada Apaductului nr. 54-56 – 207 mii de lei; studiu de fezabilitate și avize, acorduri, autorizații pentru reabilitarea, modernizare și extinderea creșei nr. 2 și a Grădiniței cu Program Prelungit Licurici – 207.000 de lei. În cazul celor trei creșe – suma de 300.000 de lei reprezintă credite de angajament, iar diferența – credite bugetare.

În programul de investiții publice apar următoarele investiții la capitolul bugetar creșe: poartă creșa nr. 3 – 10.000 de lei, obiecte de joacă pentru exterior – 100.000 de lei, autoutilitară – 100.000 de lei, studiu de fezabilitate pentru construire creșă nouă – 50.000 de lei. Suma totală de 260.000 de lei este din credite bugetare.

Care este numărul necesar de locuri în creșele târgumureșene nu ne-au lămurit nici partidele care reprezintă majoritatea în CL Tîrgu Mureș – UDMR și PSD -, nici reprezentanții PNL și nici cei ai POL, ultimii care au propus realizarea încă a două creșe. Însă amendamentul lor la proiectul de buget a fost respins, nu fără discuții aprinse între inițiator – Mark Christian Hermann – și viceprimarul UDMR, Makkai Gergely.

Ligia VORO