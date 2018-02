FOTO: DAFCOCHIM – Alături de fermieri, respect pentru tradiţie

Share



Cea de-a 23-a ediţie a Simpozionului DAFCOCHIM – Alături de fermieri a avut loc marţi, 20 februarie, la Centrul de Evenimente RAB – Complex Apollo din Sângeorgiu de Mureş şi s-a bucurat de un real succes prin faptul că au fost prezenţi aproape 500 dintre cei mai destoinici fermieri din judeţul Mureş pentru a-şi lua notiţe bune de pus în practică, direct de la sursă, adică de la specialiştii renumitelor multinaţionale: Dow AgroSciences, DuPont Pioneer, Nufarm, FMC, BASF şi Azomureş.

Fermierii au aflat noutăţi şi de la dr. ing. Marian Pogăcian, coordonator al Unităţii Fitosanitare Mureş, dar şi de la Ovidiu Săvâşcă, director executiv APIA Mureş, care a invitat fermierii interesaţi să participe la sesiunile de informare privind Campania de depunere a Cererilor Unice 2018, care au loc la sediul agenţiei.

Importanţa respectării tradiţiilor

În debutul simpozionului, dr. ing. Gheorghe Boţoman, consultant şi prieten foarte bun al echipei DAFCOCHIM, a transmis un salut cordial atât fermierilor prezenţi, cât şi echipei DAFCOCHIM, prilej cu care a subliniat importanţa respectării tradiţiilor.

„Acest respect pentru tradiţii l-a îmbrăţişat şi echipa DAFCOCHIM şi la evenimentele speciale pe care le-am avut în ultimii ani nu ne-a fost ruşine să îmbrăcăm straiul străbun”, a spus dr. ing. Gheorghe Boţoman.

Păstrând tradiţia evenimentelor DAFCOCHIM la care participă, dr. ing. Gheorghe Boţoman a recitat, cu eleganţă, câteva versuri tematice din opera poetului Ştefan Octavian Iosif: „Înfloresc grădinile, ceru-i ca oglinda/ Prin livezi albinele au început colinda/ Cântă ciocârliile imn de veselie/ Fluturii cu miile joacă pe câmpie/ Joacă fete şi flăcăi hora-n bătătură/ Ah, de ce n-am zece vieţi să te cânt, natură!”.

Echipa DAFCOCHIM

Un alt mesaj de „bun venit” a fost rostit de Marinel Ştefan, directorul Diviziei DAFCOCHIM AGRO, profesionistul care gestionează, prin echipa pe care o coordonează, relaţia cu fermierii din Transilvania.

„Bun venit la simpozionul organizat de DAFCOCHIM în luna februarie. Aş vrea să vă mulţumesc că aţi onorat invitaţia noastră, vă doresc un an 2018 cu multă sănătate şi recolte bogate, bineînţeles şi cu preţuri bune la cereale”, a spus Marinel Ştefan, care a prezentat apoi echipa DAFCOCHIM prezentă la simpozion: Bogdan Chiru, Ilie Coroja, Oana Moldovan, Olimpiu Oana, Ştefan Liviu, Rareş Suciu, Alina Oltean, Monica Ştefan, Irina Scoarţă, precum şi Liviu Cojoc şi Radu Fodor, cei doi proprietari ai companiei.

Calitatea, cel mai important deziderat

Ca în fiecare an, prezentările companiilor multinaţionale au fost “de elită, fără cusur”, aşa cum le-a caracterizat dr. ing. Gheorghe Boţoman, consilierul tehnic DAFCOCHIM AGRO şi totodată moderator al evenimentului.

Directorul general al DAFCOCHIM, Liviu Cojoc, a subliniat deosebita importanţă a parteneriatului simbiotic dintre compania pe care o gestionează şi agricultorii, bazat în totalitate pe calitatea serviciilor oferite, profesionalism, onestitate, seriozitate şi sprijin reciproc, dar şi relaţia de prietenie rezultată din parteneriatul cu principalii furnizori de inputuri, pesticide, seminţe şi îngrăşăminte, care au găsit în DAFCOCHIM un partener de nădejde, dispus oricând să vină în ajutor fermierilor şi să promoveze unele dintre cele mai performante tehnologii agricole.

“Parteneriatul dintre DAFCOCHIM şi fermieri se bazează, în principal, pe fidelitate, onestitate şi sprijin reciproc. Nu am fi reuşit să avem această evoluţie fulminantă fără contribuţia agricultorilor şi nici viceversa. Toţi fermierii care sunteţi astăzi aici ne demonstraţi încă o dată fidelitatea faţă de noi, fapt pentru care mă înclin. Noi oferim produse la prima mână, deci preţurile sunt competitive şi calitatea este pentru noi, cel mai important deziderat. Ştim cu toţii că la ora actuală, în România, dar şi în restul Europei, există o piaţă alarmant de dezvoltată a produselor contrafăcute în toate domeniile, inclusiv în cel al agriculturii noastre. Tot ce vine şi pleacă din depozitul DAFCOCHIM poartă amprenta clară a calităţii şi acest lucru contează foarte mult în construirea şi consolidarea încrederii fermierilor în capacităţile firmei. De asemenea, oferim tuturor clienţilor credit, adică marfa o livrăm primăvara pe caiet, iar plata se efectuează doar toamna. Garanţia este de ordin moral, în primul rând, cu toate că se semnează şi nişte acte. Totodată, suntem principalul furnizor de inputuri pentru Jidvei, cea mai mare plantaţie viticolă din ţară, lucru care mă face mândru. DAFCOCHIM nu le spune fermierilor numai ce trebuie să facă, le arată şi cum se face, exemplul cel mai concludent fiind experimentele de pe platforma de la Seuca. Mulţumesc tuturor celor care se implică activ în buna funcţionare a parteneriatului nostru”, a declarat Liviu Cojoc, administrator al companiei DAFCOCHIM.

FMC, companie „reinventată” în 2017

Vasile Iosif, Country Leader al Food Machinery Corporation (FMC) şi vicepreşedinte AIPROM, a continuat şirul prezentărilor marilor companii multinaţionale, furnizoare de inputuri, care activează în industria protecţiei plantelor la nivel mondial.

“Aplicaţia Agriexpert din Apple Store este utilă în câmp, cu ajutorul ei puteţi face o fotografie buruienii în cauză, iar telefonul vă spune imediat ce tip de dăunător este, doar dacă are o problemă telefonul, atunci expertul Horia Pop intră în funcţiune. În primul rând, felicitări echipei DAFCOCHIM, deşi avem tendinţa să catalogăm ca fiind un business la prima vedere, aici e vorba de mult mai mult decât atât. Este un rol în societate pe care această companie, împreună cu investitorii ei şi cu echipa, sunt cei care aduc foarte multe inovaţii către dumneavoastră, aduc produse, servicii, tehnologii pentru profitabilitatea şi performanţele clienţilor. Se spune şi este adevărat, că dacă ai mâncat astăzi, trebuie să mulţumeşti unui fermier. Prin urmare, misiunea dumneavoastră de a produce hrana de zi cu zi este una extraordinar de importantă, cât despre datoria noastră, a FMC – o corporaţie americană, vă voi povesti eu. Astăzi aşteptăm lucruri noi, cel mai interesant pe care l-am aflat este că Universitatea Stanford a anunţat zilele trecute, descoperirea tratamentului care va inhiba dezvoltarea cancerului. Aşadar, sunt foarte multe inovaţii care vin din America, iar această companie e o „domnişoară”, deşi este o „doamnă” care are 143 de ani. Cei mai vechi dintre voi vă amintiţi perfect de furadan, administrat în tratamentul seminţei, un produs extraordinar la vremea aceea, ei bine, cei de la FMC l-au inventat. „Inima” companiei DuPont este aici, în urma achiziţiei unei părţi importante din portofoliul acestora în 2017, inclusiv a facilităţilor de producţie şi de cercetare aferente. Noi suntem axaţi pe partea de protecţie a plantelor şi în curând, din trupul acestei companii, se va forma o nouă companie, care este cel mai mare producător de Lithium la nivel global. FMC s-a reinventat în 2017, am devenit o companie de cercetare şi dezvoltare care vine să răspundă la două lucruri de interes major, primul fiind cum să aveţi producţii mai mari în câmp şi al doilea lucru, protejarea mediului. Dacă astăzi, prietenul meu, George, vorbea despre protecţia plantelor, trebuie să ştiţi că în Europa mai avem vreo 400 de substanţe active, iar când cumpăraţi ceva din Turcia, aveţi 1.200 de substanţe active, asta fiind diferenţa colosală între Uniunea Europeană şi restul lumii în sensul că rigorile de omologare sunt extraordinar de dificile. S-a vorbit mult despre produsul cel mai bun, părerea mea este că e acela care vă este necesar în câmp, trebuie să luaţi în considerare patru factori când aplicaţi un tratament: cum se comportă planta, care este biologia agentului respectiv (dacă tratezi prea devreme, ai un produs bun, dar l-ai stricat degeaba, dacă tratezi prea târziu, iar e bai), care sunt condiţiile climatice, tipul de produs de care aveţi nevoie nu e neaparat cel mai scump”, a afirmat Vasile Iosif, care a continuat apoi prezentarea celor mai noi scheme tehnologice de aplicat în culturile fermierilor.

FMC are un portofoliu bogat de produse – erbicide, fugicide, insecticide, produse pentru tratamentul seminţelor, biostimulatori şi nutrienţi, adjuvanţi – a avut 3,8 miliarde venituri în anul 2017, din care 8% se cheltuie în cercetare, numără 5.400 de angajaţi, dintre care 2.200 sunt de la DuPont Pioneer, 23 de centre de cercetare şi dezvoltare, 26 de fabrici de sinteză şi de formulări. În România avem o fabrică, ţara noastră fiind singura din Europa Centrală care formulează sulfonilureicele. Aceasta este la Alcedo, fiind o investiţie de aproape 5 milioane de euro.

Noutăţi la BASF

Lui Răzvan Boc, consultant tehnic Zona de Vest şi Zona Transilvaniei BASF, o companie în sprijinul fermierilor, i-a revenit sarcina de a puncta succint, în ritm alert, produsele din portofoliul BASF destinate cerealelor păioase.

“Mulţumesc acestei entităţi, DAFCOCHIM, care are un nivel de management superior, creierul – domnul Cojoc şi domnul Fodor, are o inimă – domnul Marinel Ştefan, are vene, artere – echipa de vânzări, dar mai presus de toate, vă are pe dumneavoastră, fără de care nu şi-ar găsi funcţionalitatea acest organism”, a spus Răzvan Boc, care a făcut apoi o trecere în revistă a produselor BASF.

Un lucru atipic pentru companie este că a lansat opt produse noi la sfârşitul anului trecut despre care a vorbit Răzvan Boc, care a menţionat câteva dintre tehnologiile propuse de companie pentru protecţia diferitelor culturi, în principal a cerealelor păioase.

Portofoliu mai bogat pentru Nufarm

Daliana Ast, director de vânzări Nufarm România, a mulţumit pentru colaborare atât echipei DAFCOCHIM, cât şi fermierilor, şi a trecut în revistă principalele produse aflate în oferta acestui an.

„Vreau să felicit echipa DAFCOCHIM, o echipă foarte performantă, pe care noi o preţuim foarte mult. Ei sunt interfaţa relaţiei cu dumneavoastră, ei ne reprezintă în teritoriu şi sunt convinsă că o fac foarte bine”, a afirmat Daliana Ast.

În privinţa produselor destinate agricultorilor, pentru culturile de cereale păioase Nufarm asigură un portofoliu complet, bogat în noutăţi. Astfel, consemnăm nu mai puţin de patru noutăţi pe lista erbicidelor, după cum urmează: Nuance 75 WG, Pelican Delta 606, Saracen Max şi Accurate Extra. Lista produselor pentru cereale păioase este completată de Hudson – fluroxopir, erbicidul Dicopur IM, Stabilan şi pachetul comercial Isomexxx Extra. Prezentarea a continuat cu fungicidele Nufarm: Timpani, Mystic Pro – „fungicidul vedetă” al Nufarm, Tazer şi pachetul comercial Mystic Star.

Pentru cultura de rapiţă, consemnăm produsul Tazer, insecticidul Kaiso Sorbie 5 EG, erbicidul Gramin 5 EC şi Nuprid 200 SC, iar pentru cultura de porumb Daliana Ast a recomandat erbicidul Nagano, erbicidul Kyleo, erbicidul Kideka şi pachetul coemrcial Kideka Maxx.

În ceea ce priveşte cultura viţei de vie, Nufarm deţine un portofoliu complet în cadrul căruia se remarcă fungicidul Champ 77 WG, fungicidul Cuproxoat Flowable, fungiciul Prolectus şi acaricidul Flanco 10 WP.

Totodată, Daliana Ast a trecut în revistă şi două proiecte derulate de Nufarm România, „Century” şi „Surf”.

„Încercăm să construim un Nufarm nou, mai puternic. Nufarm este angajat în acest moment în două proiecte foarte importante pentru noi, este vorba de un proiect care se numeşte „Century”, în valoare de 490 de milioane de dolari, plus preluarea de stocuri. Acest proiect înseamnă o oportunitate imensă pentru Nufarm, achiziţia unui portofoliu reprezentativ de la Adama şi Syngenta, produse care vor completa în mod fericit portofoliul nostru, mai ales pe segmentele de insecticide şi fungicide. Finalizarea încă nu s-a realizat, se va realiza până la sfârşitul acestui semestru. Un al doilea proiect, „Surf”, despre care pot să vă spun că s-a finalizat la data de 1 februarie are valoarea mai mică – este un proiect foarte important şi foarte benefic. 85 de milioane de dolar, plus preluarea de stocuri, 5 milioane de dolari, şi se concretizează în achiziţionarea portofoliului de erbicide sulfonilureice de la concernul FMC Cheminova. Este vorba de ierbicidele Pelican Delta, Nuance 75 WG, Accurate Extra şi Saracen Max. Astfel, Nufarm are un portofoliu mai bogat”, a subliniat Daliana Ast.

Agricultură sustenabilă, cu produse Azomureş

Pe lista speakerilor s-a aflat şi ing. Szabo Istvan, reprezentant al combinatului Azomureş din Târgu-Mureş, principalul producător de îngrăşăminte minerale pentru agricultură din România, care a făcut o trecere în revistă a principalelor produse, în special cele noi, aflate în oferta acestui an.

„Avem activităţi de colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi medicină veterinară din Cluj Napoca, cu staţiuni de cercetare, servicii de consultanţă, siguranţă şi confort”

Referindu-se la principalele produse minerale simple cu azot, ing. Szabo Istvan a amintit de azotatul de amoniu 33,5%, nitrocalcarul 27%, ureea 46% şi îngrăşământul lichid UAN 32% şi a arătat avantajele utilizării unor formule echilibrate.

„De ce o formulă echilibrată? Pentru că se menţine fertilitatea solului, se menţine întotdeauna echilibrul biologic al solului, o fertilizare corespunzătoare a plantelor cultivate şi nutriţie pentru microorganismele solului. Aici apar produsele îmbogăţite, noutăţile care deja pe avem, NP 20:20 5 sulf şi 2 magneziu sau varianta nouă, 18-18 cu 10 sulf şi 5 magneziu, şi NPK plus cu 14:14:14 cu 7 sulf – 4 magneziu sau varianta 24:4:4 cu 10 sulf şi 5 magneziu”, a arătat reprezentantul Azomureş.

Totodată, ing. Szabo Istvan a menţionat că toate produsele Azomureş îmbogăţite „contribuie la toleranţă sporită la condiţii nefavorabile, rezistenţă sporită la agenţi patogeni, menţinerea nivelului de humus şi nu în ultimul rând calitatea şi cantitatea produselor.”

O altă noutate este îngrăşământul NPK cu polisulfaţi, cu formula 24:4:4 cu 4 calciu, 1,5 magneziu şi 11 sulf.

„Este un produs sustenabil, prietenos cu mediul şi cu solul, cu un aport de calciu, magneziu şi sulf care contribuie decisiv la fotosinteză, 100% solubil ceea ce e foarte important pentru plante. De asemenea, produsul este flexibil, adică putem face şi alte formule şi se încadrează în toate sistemele de fertilizare”, a menţionat ing. Szabo Istvan.

Lista noutăţilor din portofoliul de produse al Azomureş conţine şi îngrăşământul lichid UAN.

„Este un îngrăşământ pe care noi îl recomandăm în cantitatea de 110-150 de litri pe hectar, pe mirişte, de obicei recomandarea pe mirişte şi pe resturi vegetale, încorporat imediat şi dacă se poate să se facă şi aplicarea cu NPK sau NPK plus ca fertilizant de bază”, a afirmat ing. Szabo Istvan.

„Agricultură corectă, spunem noi, şi sustenabilă, se realizează prin fertilizare echilibrată, din momentul pregătirii solului susţinem şi îmbunătăţim fertilitatea solului, creştem sau cel puţin menţinem conţinutul de humus”, a mai spus reprezentantul combinatului Azomureş.

Fuziunea Dow AgroScience & DuPont Pioneer, în beneficiul fermierilor

Fermierii prezenți constant la simpozioanele organizate de Compania DAFCOCHIM erau obișnuiți cu prezentările a doua mari companii producătoare de inputuri, Dow AgroScience și DuPont Pioneer. Cele două companii au fuzionat de curând, portofoliul comun de produse fiind prezentat în cadrul Simpozionului DAFCOCHIM de marți, 20 februarie.

„Suntem o companie americană. În momentul de față suntem cele mai mari entități furnizoare de inputuri pentru fermieri din România, cea mai mare companie de semințe. Toată lumea cunoaște brandul Pioneer la care gama de hibrizi de porumb AQUAmax domină piața premium a fermierilor din România. Contați pe noi ca pe cea mai importantă entitate furnizoare de soluții tehnologice de cel mai înalt nivel. Pe viitor vom demonstra fermierilor capacitatea ultimelor inovații cu care venim în fața lor. Anul viitor vom lansa cinci hibrizi de porumb din categoria AQUAmax despre care îmi place să spun tuturor că vor face liniște din punct de vedere al performanțelor. De asemenea, în partea de protecția plantelor, venim cu câteva soluții inovative, primul din acest an este soluția tratamentului la rapiță, practic înlocuitorul neonicotinoidelor, respectiv produsul Bosa. De asemenea, vor apărea câteva produse de fungicide foarte noi la începutul anului viitor”, a precizat Jean Ionescu, country manager DowDuPont Pioneer.

Oferta noului concern creat Dow DuPont destinată fermierilor a fost prezentată de către șeful Diviziei Agro Dow DuPont, Bogdan Ionuț Radu, care le-a mulțumit celor care au pus umărul la dezvoltarea celor două companii care acum formează concernul Dow DuPont.

„Vreau să mulțumesc partenerilor de la DAFCOCHIM pentru invitație, pentru sprijinul care l-au acordat celor două companii în ultimii ani, pentru loialitatea de care au dat dovadă, precum și pentru organizarea acestui simpozion. De fiecare dată când ajung la evenimentele organizate de ei, mă simt într-adevăr în familie, o familie puternică, în care fermierii și cei de la DAFCOCHIM sunt tot mai uniți, iar numărul partenerilor crește. Când vorbim de evenimentele DAFCOCHIM, Târgu-Mureșul înseamnă în primul rând capitala Transilvaniei și capitala României. Aș dori să salut câteva persoane care au făcut posibil în ultimii ani de zile ca fermierii să utilizeze cele mai importante produse de protecția plantelor. Am șansa, ocazia și onoarea la acest simpozion să prezint un portofoliu excepțional de produse. Înainte de a face acest lucru, vreau să-i salut pe părinții acestor produse în România. Dacă ne gândim la Dow AgroSciences, îi salut pe Gheorghe Boțoman și Iulia Nicola, iar în ce privește produsele DuPont, îi salut pe domnii Iosif Vasile, Horea Pop și Ionică Săvulescu, oameni care au coordonat proiecte, care au pus tot ce au avut ei mai bun să aducă produse de ultimă generație în România. Le mulțumesc lor precum și fermierilor pentru că au dat încredere și au utilizat produsele noastre”, a precizat Bogdan Ionuț Radu.

Hibrizii de porumb Pioneer, lideri de piață

Compania Pioneer a fost reprezentată la simpozion de către Cristian Deliu, care a prezentat celor prezenți calitatea hibrizilor Pioneer, lider pe piața românească a hibrizilor de porumb.

„Ne bucurăm nespus de mult să putem fi alături de Compania DAFCOCHIM și de fermierii din această regiune, să venim în atenția lor cu produsele noastre care le comercializăm de atâta timp în toată România. Am ales un titlu sugestiv prezentării noastre, „Certitudinea succesului 2018” din cauză că fermierii care cultivă hibrizi Pioneer au certitudinea că folosesc un produs cu o genetică de top, cei mai productivi și mai adaptați hibrizi pe care piața românească îi oferă la această oră. Compania Pioneer vinde cel mai mare volum la cel mai corect raport calitate-preț pe care fermierii îl pot găsi. Sunt o mulțime de factori care influențează producția, din care cei care nu îi putem corecta sub nicio formă sunt temperatura și precipitațiile, factori care ne joacă cele mai mari feste. De aceea este foarte bine ca fermierul să aleagă hibridul cel mai bine zonat, întotdeauna să aleagă doi hibrizi de grupe diferite în funcție de mărimea suprafeței care dorim să o cultivăm. De ce hibrizii Pioneer, în cazul temperaturii? Când vine vorba de perioada de semănat, întotdeauna în ultimii trei-patru ani au fost niște temperaturi foarte scăzute, de aceea avem nevoie de o sămânță de calitate, care să aibă o vigoare bună, o germinație foarte bună, iar aceștia sunt hibrizii Pioneer. Am demonstrat în fiecare an că frigul nu ne-a stat în cale, cultura a răsărit foarte bine, care a avut apoi de o cursă lină spre o dezvoltare foarte bună. Sub aspectul apei, în prima fază a vegetației, nivelul de apă este mai scăzut, dar care crește o dată cu avansarea în vegetație. La fel, este foarte bine să zonăm acești hibrizi, în special în această zonă a Transilvaniei. Un hibrid Pioneer îi va scuti pe fermieri de probleme legate de stresul plantelor. Se știe că hibrizii Pioneer au fost din totdeauna cei mai rezistenți la secetă, iar grupa AQUAmax care o avem de trei-patru ani a venit ca un firesc, întrucât cercetarea noastră a perfecționat acei hibrizi rezistenți în mod natural și i-au perfecționat în așa fel încât hibrizii AQUAmax sunt cei mai productivi când este vorba de un deficit de apă”, a menționat Cristian Deliu.

Produse omologate pentru hamei în portofoliul Dow DuPont

După ce anul trecut, la simpozionul Dafcochim de la Sarvar, Ungaria, Acațiu Mora, președintele Asociaţiei Producătorilor de Hamei din România, a ridicat problema omologării produselor pentru hamei, Iulia Nicola, reprezentant Dow DuPont și vicepreședinte al Asociaţiei Industriei de Protecția Plantelor, a venit cu vești bune în ce privește omologarea produselor pentru cultura de hamei, aflate în portofoliul Dow DuPont.

„A fost o discuție care a început anul trecut la simpozionul Dafcochim de la Sarvar, Ungaria. Între timp s-au făcut câteva progrese și aici nu vorbim doar de hamei, ci și de culturi speciale, culturi cu suprafețe mici în România, dar cu nevoi la fel de mari ca și celelalte culturi. Spun că s-au făcut progrese, deoarece anul trecut promiteam că vom discuta extinderi de etichete pentru produsele pentru hamei sau pentru orez. Azi, sunt în poziția de a vă spune că această companie nouă, Dow DuPont a omologat un produs pentru cultura hameiului. Este vorba de Zorvec, care poate fi folosit și la cultura de cartof și vița de vie. România, alături de Cehia are omologare pentru acest produs. Este un moment fericit, dar e nevoie de ajutorul fermierilor, pentru că lăsând la o parte expunerile de etichetă, omologările se fac cu ajutorul testelor, fapt pentru care vom avea nevoie de ajutorul fermierilor să facem teste la aceste culturi, implicit la acest produs”, a precizat Iulia Nicola.

În ultima parte a simpozionului, au mai luat cuvântul Ovidiu Săvâşcă – director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş, care a prezentat principalele scheme de plată derulate prin APIA şi a anunţat apoi organizarea unor întâlniri informative cu fermierii din judeţul Mureş, la începutul lunii martie, precum şi dr. ing. Marian Pogăcian – coordonatorul Oficiului Fitosanitar Mureş.

Surpriza zilei a venit din partea echipei cotidianului Zi de Zi şi a revistei economice Transilvania Business care a oferit cvartetului Liviu Cojoc – Rareş Cojoc – Gheorghe Boţoman – Marinel Ştefan câte o caricatură tematică semnată de inegalabilul Szilveszter Janos.

Exemplul lui Varro Jozsef Attila

La simpozion a participat şi Varro Jozsef Attila, absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca, care a decis să revină acasă, în Hădăreni, după finalizarea studiilor.

„Sunt din comuna Cheţani, satul Hădăreni. Ne ocupăm cu agricultura, cultură mare, avem în jur de 135 de hectare, în arendă şi proprietate proprie, cultura de bază este porumbul, urmată de floarea soarelui, cereale păioase, iar în 2017 am intrat în producţia de sfeclă de zahăr, cu care dorim să ne extindem. Sunt pasionat de agricultură de mic copil, după terminarea liceului m-am înscris la USAMV Cluj, iar după absolvire am revenit acasă, să ne extindem cu terenurile. Practic, îmbinăm o pasiune cu o meserie. Anul trecut a fost greu, de încercare, din cauza precipitaţiilor. Am avut un an mai chinuit puţin, producţiile au fost un pic mai mici. Sperăm ca în 2018 vom putea să ne onorăm toate datoriile şi să obţinem producţii bune”, a declarat Varro Jozsef Attila, care lucrează terenul în familie, alături de tatăl şi fratele său.

Text: Alex TOTH, Denisa MORAR, Alin ZAHARIE

Foto: Alex TOTH