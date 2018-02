Soluţie de „forţă majoră” pentru viitorul pod de pontoane peste râul Mureş. Anunţul făcut de primarul Dorin Florea

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, a anunţat joi, 22 februarie, cu ocazia unei conferinţe de presă, că Ministerul Apărării Naţionale a dat curs pozitiv propunerii de a realiza un pod de pontoane peste râul Mureş şi a trimis în acest sens o echipă de specialişti la Târgu-Mureş.

Licitaţia pentru repararea Podului, aproape de finalizare

Edilul şef al municipiului Târgu-Mureş a precizat că procedura de atribuire a lucrărilor pentru repararea podului care face legătura cu cartierul Unirii este aproape de finalizare şi a arătat că se impune construirea provizorie a minim un pod de pontoane, care să preia o parte din traficul rutier.

„M-a mişcat pozitiv modul în care Armata, în urma scrisorii pe care am scris-o domnului ministru şi celor de la unitatea de genişti, a şi trimis la Târgu-Mureş, după patru zile, o echipă de genişti în vederea identificării locaţiei şi a modului în care să ne mobilizăm în vederea realizării podului de pontoane. Suntem pe ultima sută de metri cu procedura de deschidere a şantierului privind refacerea Podului Mureş – nu poţi să îl laşi până cade în apă. M-am gândit să facem un pod de pontoane tocmai pentru a ajuta mult populaţia din zonă. Regret că în zona periurbană nu s-a întâmplat nimic în 20 de ani din cauza unor ambiţii pe care rămâne să le judecaţi dumneavoastră. Această lucrare era, într-adevăr, obligaţia şi datoria unei zone, cea periurbană, să facă un pod – nu acum, ci atunci când am spus prima dată, acum cinci ani”, a spus Dorin Florea.

„Este de forţă majoră şi va trebui să gândim o soluţie”

Potrivit primarului municipiului Târgu-Mureş, au fost identificate trei posibile locaţii pentru viitorul pod de pontoane.

„Va trebui să luăm această decizie a unui pod de pontoane pentru că sunt 3.500 de maşini care în fiecare dimineaţă, în decurs de aproximativ 55 de minute, traversează Podul Mureş pentru a veni la oră exactă la lucru, în oraş, din care 60% se distribuie în zona centrală şi către Spital, iar restul de aproximativ 35-40% se distribuie în zona centrală şi spre partea vestică, spre combinat. Din acest motiv am recomandat geniştilor să analizeze situaţia de la podul Mureş în sus. Au ales trei variante – n-o să le spun acum pentru că iar mă trezesc cu cineva care face procese sau le blochează. Este de forţă majoră şi va trebui să gândim o soluţie – interesant şi ceea ce am rugat geniştii, pentru că vă daţi seama, va trebui să faci podul de pontoane, va trebui să faci legătura cu strada din Sântana, va trebui să faci legătura cu străzile din oraş, pentru că lumea dacă vine nu doar trece podul peste Mureş şi apoi îşi ia maşina în spate. Faci legătura cu drumurile, trebuie să faci provizoriu nu numai podul, dar şi drumurile de acces şi să dureze cam un an şi ceva. Podul de pontoane maxim poate să dureze un an, el nu poate funcţiona peste iarnă – în momentul în care vine un îngheţ… Ne gândim astfel încât lucrările la pod să le exercităm într-un an şi asta depinde nu de voinţa noastră”, a afirmat Dorin Florea.

„În momente de criză adopţi soluţii de criză”

Totodată, primarul municipiului Târgu-Mureş a menţionat că viitorul pod va avea parapeţi de siguranţă, iar costurile de întreţinere vor fi suportate de municipalitate, şi şi-a manifestat speranţa că licitaţia aflată în curs de derulare nu va fi contestată de „anumiţi speculanţi”.

„În momente excepţionale trebuie să ai şi legi excepţionale, în momente de criză adopţi soluţii de criză”, a mai spus Dorin Florea.

Alex TOTH