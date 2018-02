Secretul unei căsnicii lungi în familia Petry

Share



”Căsnicia este la fel ca jambonul de casă, maturat luni de zile: necesită multă muncă, răbdare, timp și experiență, precum și multă îngrijire și atenție, dar odată gata, vei avea parte de cele mai delicioase bucate.”. Așa ar caracteriza în termeni gastronomici ”rețeta” unei căsnicii fericite, seniorii familiei Petry, Zalán Endre și Petri Mária.

Puteți afla amănunte într-un interviu savuros cu cei doi soți…

Petri Zalán Endre: Deși consider că am avut o copilărie fericită, viața familiei nu a fost mereu ușoară. Pe vremea secularizării ne-am pierdut toate averile și practic eu m-am născut într-un grajd. Părinții au lucrat din răsputeri ca să ne asigure traiul.

Petri Mária: Unitatea familiei a fost mereu importantă. Părinții mei au fost profesori. Tata a avut patru frați iar mama trei. Am avut o familie mare. Vacanțele le-am petrecut întotdeauna la Călugăreni. Am avut niște seri minunate. Bunica a preparat mereu peștii prinși de băieți, am servit cina sub nucul din curte și am încheiat ziua cu cântece.

Rep.: Unde v-ați cunoscut?

E.: La niște prieteni.

M.: Jucam rummy cu prietenii și ei ne-au prezentat unul altuia. Pe vremuri, nu prea existau multe posibilități de distracție. În majoritatea timpului liber ne întâlneam cu prietenii și jucam rummy. Una dintre cele mai bune prietene de-ale mele s-a căsătorit și am aflat că soțul ei are un prieten foarte chipeș, cu care am și făcut cunoștință. Având în vedere că prietenul cel mai bun al lui Bandi s-a căsătorit cu cea mai bună prietenă a mea, am petrecut mult timp împreună. Nu o să uit de serile când mă tot sâcâia cu piciorul pe sub masă. Apoi ne-am întâlnit și cu alte ocazii, a venit la noi în vizită și restul e istorie.

Rep.: Se zice că drumul către inima unui bărbat trece prin stomac…

E.: Păi pe mine nu așa m-a cucerit…

M.: Se zice că forța unei căsnicii bune este armonia, sinceritatea și ciorbele de duminică. Bandi are mai multe mâncăruri preferate, nu pot să zic că este pretențios. Primul lucru poate, care-mi vine în minte este mielul prăjit pe care îl și prepar la fiecare început de primăvară. E: Mai am două bucate preferate pe care soția le prepară delicios, deliciul măcelarului și obrajii de vită. Ambele apar și în meniul de la Petry Bistro Grill&Wine. Deliciul măcelarului este o bucată care nu se găsește în magazine. Carnea este situată pe ambele părți ale bazinului porcului și este foarte fragedă, pentru că nu e solicitată în timpul mișcării. Sunt doar 150-200 grame într-un animal de 100 kg. Dacă nu mă înșel, în Târgu-Mureș doar la Petry Bistro se prepară.

Rep.: De obicei nu e sănătos ca ambii soți să lucreze în același loc, pentru că se pot naște conflicte.

E.: Da, așa este doar că noi deși am lucrat la aceeași firmă, nu am lucrat împreună.

M: Acesta este secretul, la aceeași firmă, dar separat. Înainte să se nască nepoții am lucrat ca gestionară în magazinul Petry și erau zile când ne vedeam doar dimineața și seara. S-a întâmplat și să nu ne vedem deloc. Eu fiind de după masă am lucrat până târziu și pe când am ajuns acasă, Bandi deja dormea. Și acesta poate fi secretul unei căsnicii fericite (spune râzând n.a.).

Rep.: În cele mai multe familii nu este destul timp pentru a se servi prânzul și cina împreună. În familia Petry care este tradiția?

M.: Noi servim masa împreună la fiecare sfârșit de săptămână. Weekendurile sunt dedicate familiei, atunci suntem împreună cu copiii și nepoțeii. Cu toții așteptăm mesele comune. Aceasta este tradiția noastră. Ne face fericiți să vedem că și copiii urmează acest model. E: Să vă zic eu încă o tradiție. Din câte știu eu, în familia Petry niciodată nimeni nu a divorțat, nici părinții mei, nici bunicii, nici străbunicii. Noi nu cunoaștem noțiunea divorțului.

Rep.: Care este secretul unei căsnicii lungi?

M: Dacă ar trebui să enumăr trei lucruri atunci aș spune că iubirea, stăruința și încrederea. Dacă apar dubiile, apar și problemele. E: Soacra mea zicea, Dumnezeu să o ierte, că secretul căsniciei lungi este că unul este mereu mai indulgent și tace. Conflictele se pot rezolva doar dacă cineva este mai tolerant, dar nu întotdeauna aceeași persoană. Pot să vă spun chiar un exemplu de ieri: i-am spus soției că iahnia de fasole este prea sărată. Ea a zis că nu este iar eu am tăcut, am lăsat să aibă ea dreptate.

Rep.: Asta înseamnă un singur lucru, bucătăreasa este îndrăgostită…

M: Mda, asta este…- (zice râzând – n.an) E: Căsnicia este la fel ca jambonul de casă, maturat luni de zile: necesită multă muncă, răbdare, timp și experiență, precum și multă îngrijire și atenție, dar odată gata, vei avea parte de cele mai delicioase bucate.

Rep.: Se zice că secretul căsniciei lungi este că fiecare vrea altceva: bărbatul pe femeie, iar femeia pe bărbat.

M: Chiar dacă în căsnicia noastră nu a fost nimic atât de greu să nu putem trece peste, nimic nu se rezolvă de la sine, a trebuit să luptăm. Conflicte vor fi mereu, dar ele se pot rezolva cu efort și comun acord.

Florin Marcel SANDOR