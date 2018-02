Buget de criză la Livezeni. Anunţul făcut de primarul Bányai István

Share



Consiliul Local al comunei Livezeni a votat joi, 22 februarie, bugetul pe 2018. În acest an, localitatea a primit de la bugetul de stat cu 1.541.000 de lei mai puțini decât în 2017, motiv pentru care conducerea comunei a fost nevoită să renunțe la anumite proiecte, acțiuni şi investiții, cum ar fi organizarea Zilelor Comunei.

Unele investiţii, amânate

Totodată, Primăria comunei Livezeni nu va putea sprijini material bisericile, sportul, bursa socială a școlarilor și nu poate finanța echiparea școlilor și a grădinițelor. Deocamdată, autorităţile locale din Livezeni nu deţin resurse financiare pentru cofinanțarea căminelor culturale din comună și pentru modernizarea vestiarelor de sport ale terenul de fotbal din Livezeni și nu au acoperire pentru salariile angajaților pe tot anul, iar bugetul pe anul 2018 destinat renovării drumurilor şi deszăpezirilor este cu 50% mai mic comparativ cu cel din 2017 şi insuficient pentru amenajarea de parcuri noi.

„Subliniez că nu am renunțat la lucrările şi proiectele enumerate mai sus, ci doar am fost nevoiți să le amânăm, pentru că bugetul a fost micșorat. După calculele mele dacă și în următorii doi-trei ani vom fi în această situație, vom pierde în total aproape un milion de euro. Acești bani ne-ar ajunge la reabilitarea străzilor după construirea sistemului de canalizare. Sperăm că nu vom fi blocați în acest hal și bugetul nostru nu va fi scăzut în anii următori. Totodată, sperăm la o suplimentare a bugetului în acest an”, a declarat Bányai István, primarul comunei Livezeni.

Proiecte pentru 2018

Primarul comunei Livezeni a mai adăugat că deși bugetul a fost micșorat, anul 2018 este promițător din punct de vedere al realizărilor. „Printre planurile cele mai importante ale comunei pe anul 2018 menţionăm începerea lucrărilor la sistemul de canalizare, extinderea și predarea către Aquaserv a sistemului de apă. În cadrul proiectului POCU, adică proiectul pornit pentru combaterea sărăciei și a marginalizării, pe lângă o serie de acțiuni sociale, care vizează educația, formarea profesională și lucrări infrastructurale în favoarea grupului țintă, refacem website-ul Primăriei, creăm pagina web a proiectului și o actualizăm periodic pe parcursul implementării proiectului. În 2018 sunt șanse mari pentru finalizarea lucrărilor pentru echiparea și predarea clădirii grădiniței din Livezeni, pentru renovarea totală a sistemului de iluminare și înlocuirea becurilor existente cu becuri LED, respectiv modernizarea stațiilor de autobuz și construirea trotuarelor în toate cele patru satem Livezeni, Poienița, Sânișor și Ivănești. Anul acesta vom implementa colectarea selectivă a deșeurilor și vom derula o campanie de informare pe această temă”, a subliniat Bányai István.

Alex TOTH