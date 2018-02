Concert Hazard la Reghin în Dogma Pubs & Coffee

Share



Trupa clujeană Hazard revine la Reghin pentru un nou concert live, găzduit și de această dată de clubul Dogma Pubs & Coffee. Fiecare apariție a trupei la Reghin s-a bucurat de un real succes, fapt pentru care concertul de vineri, 2 martie, ora 20:00 este unul care nu trebuie ratat. Mai mult decât atât, trupa Hazard vine cu o componență nouă publicului reghinean, care îi cuprinde pe Mădălina Costin – voce, Edina Bodor – voce, Octa Băieş – voce, chitară electroacustică, Cris Stegerean – clape, Lucreţiu Nedelea – chitară, Emi Şandru – bas și Atti Sipos – tobe.

„Buna dispoziţie e contagioasă, toba e tobă, vocile sunt în armonie, basul şi chitara sunt “de acolo”, la clapa avem un maestru. Ne apropiem vertiginos de 1000 de concerte: în cluburi, pe scene mari, la diverse cocktailuri sau petreceri de firmă, aniversări de posturi radio şi de televiziune, la emisiuni TV, la nunţi, botezuri şi la evenimente caritabile. Suntem unici, fiindcă n-o imităm pe Tina, dar punem o parte din feelingul ei în The Best, ne adaptăm publicului, transmitem suflet şi energie şi ne dăm cuvântul, apoi ne ţinem de el”, spun cei din trupa Hazard.

Astea fiind spuse, nu ratați o seară pe cinste în clubul Dogma Pubs & Coffee alături de trupa Hazard. Prețul biletului de intrare este de 40 de lei.