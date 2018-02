Georgiana Mătieş (“Papiu”), acceptată la Universitatea Tehnică din Delft, la inginerie aerospaţială!

Share



Eleva Georgiana Mătieş din clasa a XII-a A a Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş, acceptată la Universitatea Tehnică (UT) din Delft, Olanda, unde doreşte să studieze ingineria aerospaţială, predă voluntar de mai mulţi ani astronomia şi astrofizica liceenilor mureşeni, în cadrul unui club pe care l-a înfiinţat.

Pe lângă pasiunea pentru astronomie şi astrofizică, Georgiana Mătieş s-a remarcat şi prin calificarea la Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”, a câştigat împreună cu echipa colegiului faza naţională a Concursului „Tinerii în pădurile Europei” – fiind singurul echipaj provenit de la un liceu teoretic – şi a ocupat locul IV la faza internaţională a aceluiaşi concurs, dovedind o bună cunoaştere a unor materii care nu au multe în comun cu matematica şi fizica, biologia şi geografia.

În paralel cu aceste participări la concursuri naţionale şi internaţionale, în diferite domenii, în cadrul Clubului de Astrofizică, Georgiana a ţinut prelegeri şi a efectuat demonstraţii practice pentru colegii ei de la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, cât şi pentru cei de la Colegiul Naţional „Unirea”, pentru a-i ajuta să înţeleagă anumite concepte dificile din fizică.

„Ţin şi prelegeri, dar fac şi evidenţiere practică a unor concepte foarte greu de înţeles. Încerc să fac cât mai multe analogii pentru a explica ce înseamnă un concept foarte greu din fizică, pentru că nu este chiar atât de greu, dar ai nevoie de o analogie ca să simţi lucrurile cât mai apropiate de tine. Iar eu asta încerc să fac pentru ceilalţi. Şi ceilalţi colegi au idei, este un club în adevăratul sens al cuvântului. În plus, am reuşit să conving şi un inginer de la Agenţia Spaţială Europeană să ne vorbească, prin videoconferinţă, prin care ne-a prezentat Staţia Spaţială Internaţională. Este o activitate mult mai amplă decât un simplu club”, a explicat eleva.

Ea a spus că pasiunea pentru astronomie şi astrofizică s-a născut când era în clasa a IV-a şi a primit împrumut o enciclopedie despre spaţiul cosmic, de la o prietenă care îi este şi acum colegă de clasă.

„Întotdeauna mi-a plăcut matematica şi fizica, dar nu am vrut niciodată să mă limitez la partea teoretică, aveam nevoie de un domeniu mult mai variat ca să pot să le aplic. Apoi o colegă, Sara, mi-a împrumutat o enciclopedie despre spaţiul cosmic – de mică citeam foarte multe enciclopedii, am preferat scrierile non-literare decât literatura clasică, ficţiunea – şi, citind despre planete, efectiv m-a cucerit. Îmi voi construi cariera pe această pasiune, îmi doresc să studiez în străinătate, inginerie aerospaţială. Visez nu ne apărat să ajung în spaţiu, ci mai degrabă inginer, ceea ce presupune şi cercetare şi o muncă propriu-zisă care se referă la prezent, de a trimite oameni în spaţiu, de a opera adevărate misiuni spaţiale”, a subliniat adolescenta.

Georgiana a arătat că primul lucru pe care l-a prezentat în cadrul clubului a fost mecanica cuantică, fiindcă „toată lumea se loveşte de acest domeniu”.

„Toţi auzim de mecanică cuantică, însă elevii de vârsta noastră nu au avut tangenţă cu domeniul, se studiază doar în clasa a XII-a însă nu li se oferă o imagine de ansamblu şi cât de important este pentru tehnologia modernă şi actuală, câte implicaţii are la nivel real. Le-am subliniat care ar fi cele mai importante lucruri asociate cu mecanica cuantică şi ce rol are practic în viaţa de zi cu zi, în tehnologiile utilizate în prezent. Apoi am discutat despre particule, despre călătoria în timp, urmează despre expansiunea universului. Când le-am prezentat colegilor călătoria în timp au spus ‘Uau!’. Mai ales când le-am spus că aceasta presupune duplicarea noastră, adică dacă călătoresc în trecut eu exist, dar pe undeva apare un alt eu şi m-au întrebat dacă aş călători în trecutul trecutului meu sau dacă aş călători în trecut şi mi-aş omorî bunicul, eu m-aş mai naşte? Ce s-ar întâmpla? Ideea e că nu există un răspuns concret la aceste întrebări, fiindcă există sute de ecuaţii care descriu spaţiul-timpul şi nimeni nu poate da un răspuns concret, dar sunt foarte multe variante. Doar acest gând de a călători în trecut sau în viitor i-a pus pe gânduri şi i-a fascinat”, a afirmat Georgiana Mătieş.

Eleva susţine că în domeniul ingineriei astronautice nu are posibilităţi de a studia în ţară.

„Deşi România e membră a Agenţiei Aerospaţiale Europene, la noi în ţară nu există infrastructura şi dezvoltarea acestui domeniu pe rachete, pe călătoria în spaţiu. Nu ştiu dacă e cazul să schimbăm ceva aici, din moment ce există atâtea agenţii în lume şi sunt atât de multe probleme care trebuie rezolvate, nu ştiu dacă ar avea rost să se deschidă o nouă agenţie la noi în ţară. Mă gândesc, mai degrabă, ca cei mai buni ingineri să se adune la un loc şi să aibă realizări într-un spaţiu care deja există. Cred că ar fi mult mai eficient”, a precizat Georgiana.

Primul rezultat remarcabil al acesteia a fost în clasa a VIII-a când a ocupat locul I la Olimpiada Naţională de Latină, deşi marea sa pasiune se îndrepta spre domeniul ştiinţelor reale.

„A fost neaşteptat, pentru că adevărata mea pasiune sunt ştiinţele reale, dar pe undeva m-a atras şi partea de mitologie şi faptul că era mai mult gramatică, iar gramatica impune să ai o anumită logică. Cred că acest lucru mi-a adus acel prim rezultat. În liceu m-am axat pe ştiinţele reale, fiindcă aceasta este adevărata mea pasiune şi atunci am urmat calea ştiinţelor exacte. Cât despre Olimpiada Naţională Interdisciplinară ‘Ştiinţele Pământului’, întotdeauna mi-au plăcut ştiinţele exacte, matematica, fizica, însă mi-a plăcut foarte mult să le aplic. Nu sunt acel gen de persoană care să fie prea teoretică, nu îmi doresc să fiu un matematician sau fizician, ci doresc să devin inginer, pentru că întotdeauna am văzut cum se pot transpune în realitate matematica şi fizica, cum mă ajută să construiesc. Nu poţi să fii un bun inginer fără să ai şi cunoştinţe de geografie, biologie, chimie, mai ales de chimie, fiindcă îmi doresc să devin inginer aerospaţial”, a afirmat Gerogiana Mătieş.

În ciuda pasiunii pentru matematică şi fizică, ea s-a calificat la faza internaţională a Concursului „Tinerii în pădurile Europei”, unde s-a clasat pe locul IV, din 12 echipaje.

„Şi acel concurs a presupus cunoştinţe de biologie şi geografie şi a avut o parte teoretică şi una practică. A trebuit să ne descurcăm singuri în mijlocul pădurii. (…) A fost un concurs în limba engleză, iar faptul că a trebuit să comunicăm în această limbă pentru mine a contat foarte mult, fiindcă engleza pentru mine este o altă pasiune. Am câştigat faza naţională şi apoi am mers la concursul internaţional”, a spus eleva.

Concursul a avut o probă teoretică, una practică şi un studiu de caz, legat de pădurile Europei, în care participanţii trebuie să propună soluţii.

„Fiecare echipă are trei membri, colegii mei, la faza naţională, au fost Silvia Paşca şi Daniel Toma, care mi-au împărtăşit pasiunea pentru biologie şi geografie. (…) Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult, atât pe noi, elevii, cât şi pe doamna profesoară Daniela Pogăcean, e că a trebuit să învăţăm doar într-o zi să identificăm peste 20 de tipuri de arbori şi arbuşti. (…) Am concurat cu colegi de-ai noştri de la licee silvice, care se ocupă toată ziua cu aceste lucruri”, a povestit Georgiana.

La faza naţională, echipa de la „Papiu” a primit un studiu de caz cu privire la o problemă a pădurilor din România, la care concurenţii au prezentat soluţii pentru supravieţuirea populaţiei din zonele protejate, a oamenilor care nu mai aveau posibilitatea obţinerii lemnului de foc sau desfăşurării unor activităţi economice.

„Noi am venit cu soluţii pentru ca oamenii să poată trăi în acele zone. Am spus că specialiştii care vin în zonă nu cunosc teritoriile mai bine decât localnicii, care trăiesc acolo de generaţii. Deci ar putea să li se ofere diferite slujbe pentru a-i ghida şi ajuta pe specialişti să descopere zonele respective. A fost soluţia propusă de mine, a fost una originală. Apoi ne-am mai gândit că pot fi valorificate tradiţiile şi meşteşugurile locale, pentru că în zilele noastre oamenii tind să uite. Însă prin promovarea turismului de către localnici, aceştia ar putea să facă preparate tradiţionale, obiecte meşteşugăreşti şi să crească animale”, a arătat tânăra.

La concursul internaţional, Georgiana Mătieş a făcut parte dintr-o echipă alături de un austriac şi un ceh, obţinând locul IV.

„Din păcate colegul ceh nu prea cunoştea limba engleză, însă a compensat prin implicare. Cei doi colegi au fost de la licee cu profil silvic şi cunoşteau foarte bine domeniul. (…) Ne-am completat, am ocupat locul IV din 12 echipe. A fost o probă teoretică, apoi o parte practică, într-un parc natural din Letonia, unde erau puse anumite instalaţii pe drum, iar ca să ajungem la întrebări a trebuit să alegem harta, nu am avut busolă la îndemână, aşa că ne-am orientat după soare. A treia probă, prezentarea unui poster după un obiect specific industriei forestiere, noi am primit seminţele şi a trebuit să realizăm un poster şi să punem în evidenţă acele seminţe. Noi am spus că trebuie să plantăm cât mai mulţi copaci, că atunci când tai un copac trebuie plantat altul şi că trebuie plantaţi copaci din diferite soiuri pentru asigurarea nutrienţilor”, a mai spus eleva.

Deşi are cunoştinţe bine fundamentate de geografie, biologie şi chimie, visul Georgianei este legat de ingineria aerospaţială şi de a-şi aduce contribuţia la a face o lume mai bună.

„Îmi doresc să fac o lume mai bună prin munca mea. Poate sună clişeic, dar îmi doresc ca prin munca mea şi ceea ce fac să am un impact pozitiv asupra lumii. Îmi doresc să am puterea să mă pot dedica acestui domeniu al ingineriei aerospaţiale şi să reuşesc”, a precizat Georgiana Mătieş.

(Sursa: www.agerpres.ro)