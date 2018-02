APEL UMANITAR! Împreună pentru Emil, la Balul Speranței

Share



Probabil că îl cunoști și tu pe Emil.

Sigur l-ai ascultat cântând cu sufletul pe scenă, la basul lui preferat, în trupele Amberskin, Moonfellas și cu Gențiana Ganea. Și de fiecare dată, te-ai bucurat și tu alături de el, de pasiunea și bucuria pe care le punea în fiecare acord.

A învățat singur chitara pe când avea doar 14 ani, spune că ritmul ei îi curge prin vene și ochii albaștri îi râd cu poftă de fiecare dată când cântă.

Emil e un tânăr frumos, talentat, pasionat de muzica lui, și darnic. Până într-atât de pasionat, încât și cele 6 cicluri de chimioterapie intensivă prin care a trecut până acum, le-a făcut în felul lui, inundând holurile secției de Oncologie din cadrul Spitalului Județean Mureș cu acordurile de chitară ale lui „Andri Popa” sau „I’m not the only one”.

Da, Emil suferă de cancer…

Mai exact, o tumoare rară retroperitoneală gigant. O nesuferită de 20 x 18 x 16 cm. care a pus pe pauză, la 26 de ani, viața și visele prietenului nostru, oferindu-i în schimb dureri îngrozitoare pe care analgezicele nu le mai puteau ameliora, în săptămâni și luni de internări.

Cu toate acestea, când prietenii s-au oferit să îl sprijine cu un concert de susținere în decembrie 2017, a fost de acord cu o singură condiție: să cânte și el alături de ei. Așa simțea el că trebuia să se implice pentru oamenii care doreau să îl ajute. Și nu s-a oprit aici, ci a cântat și la evenimente caritabile, așa cum a mai facut de multe ori pentru semeni și cauze care aveau nevoie de sprijin.

Deși „Tumi”, așa cum a botezat-o Emil, s-a micșorat considerabil în urma chimioterapiei, ea invadează aorta și a atins ficatul. Exista șansa de a efectua un tratament specializat pe baza unor teste genetice, urmate de chimioperfuzie și hipertermie la o clinică din Hamburg, Germania, tratament care îl va pregăti pe prietenul nostru pentru operație.

Din păcate, nici un plan la 26 de ani nu te pregătește pentru un astfel de fond de urgențe medicale.

Pentru acest tratament și pentru operație, avem nevoie să strângem 43.500 de Euro până în data de 30 martie, pentru ca Emil să poată avea o șansă reală în plus.

Dacă vrei să îl susții și tu pe Emil să își reia planurile tinereții, să îi ajute în continuare pe semenii lui și să te bucure în continuare, în concerte, alături de trupele sale, fără gândul la cancer, te invităm să ne fii alături la Balul Speranței 2018!

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 martie, ora 18:00, la Romarta Luxury Events (Piața Victoriei nr. 24, Târgu-Mureș) și este organizat de Fundația Transilvană Alpha.