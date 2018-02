Europarlamentarul Mircea Diaconu: „Sighișoara poate deveni un fel de universitate a meseriilor“

Share



Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, a susținut luni, 26 februarie, de la ora 13.00, o conferință de presă la Primăria municipiului Sighișoara, alături de reprezentanți ai autorităților locale. Subiectul principal l-a constituit urgentarea procedurilor pentru refacerea zidului cetății, după recenta prăbușire a unei porțiuni a acestuia.

La întâlnirea cu presa au participat europarlamentarul Mircea Diaconu, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean (Primarul Municipiului Sighișoara), Adina Popescu (Arhitect-șef al Municipiului Sighișoara) și Nicolae Teșcula (Director al Muzeului de Istorie Sighișoara).

„Eu am venit la o chemare a Primăriei și vreau să declar limpede că sunt alături cu tot ce pot, dar fondurile europene sunt un mecanism în care nimeni nu poate interveni din lateral“ a declarat Mircea Diaconu. Europarlamentarul a declarat că în cadrul Parlamentului European lucrează pentru a se crea un sistem de prevenție UNESCO, prin care monumentele istorice să beneficieze de un context prin care să fie prevenite potențialele degradări și evenimente nedorite, cum ar fi incendiile. Mircea Diaconu a comparat fenomenul cu cel al corupției: „Corupția trebuie prevenită, nu prinsă. Trebuie să faci cumva, să pui gratii la ferestre, să încui, dregi pentru ca ăla să nu poată fura. Dacă tu lași toate ușile deschise, ăla fură în draci, și cu cât prinzi mai mulți, cu atât vin mai mulți pe geam.“

„Vă îndemn să aveți curaj să vă uniți cu toții“

Totodată, Mircea Diaconu este conștient de atitudinea contaproductivă care predomină în societatea românească și căreia trebuie să i se opună un spirit civic autentic: „Eu vă îndemn să aveți curaj să vă uniți cu toții. Când eram tânăr, citeam Biblia, notam și am reținut multe lucruri, printre care: „Când unul face și celălalt desface, ce folos fac decât că se ostenesc?“ Asta e România, îmi pare rău. E o osteneală nesfârșită, pe loc.“

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean a oferit mai multe detalii despre situația deteriorării mai multor porțiuni ale zidului cetății: „M-a înspăimântat vizita celor de la Institutul Patrimoniului în ziua căderii zidului. Mă așteptam la niște soluții și sugestii din partea dânșilor, și n-am primit absolut nimic. Au constatat că ceea ce am făcut, am făcut foarte bine, și aici s-a terminat toată povestea. (…) Azi am avut o discuție cu cei de la Institutul Patrimoniului, mi-au spus că au rezolvat tema de proiectare, că a trecut de comisia Institutului și că urmează ca miercuri să intre în comisia Ministerului Culturii. (…) Mai avem o porțiune de zid căzută de 20 ani și pentru care nimeni n-a făcut nimic. Am inclus-o și pe asta în documentația respectivă. Porțiunea prăbușită are cam 4,6 m, dar și jumătate de metru dacă era căzut, era mult.“ Edilul Sighișoarei a precizat și măsurile pe care le ia pentru a remedia problema: „Am alocat aproape 800 000 lei pentru tronsonul 7, care se află în spatele bisericii Catolice, și care riscă să se prăbușească de vreo 5-6 ani. În prima etapă încercăm să rezolvăm problemele urgente pe care le avem. În cea de-a doua etapă, și aici mă refer strict la zidurile care au căzut, cele care sunt în pericol să cadă și la refacerea zidului tronsonului care a căzut în urmă cu 20 de ani. Încercăm anul ăsta și sperăm să reușim și să nu ne încurce iarăși legislația stufoasă pe care o avem în domeniul achizițiilor și care e o altă problemă gravă, dar pe care trebuie să o respectăm.“

Potențial remarcabil

De asemenea, primarul Sighișoarei declară că incompetența celor care ar trebui să desfășoare lucrările de restaurare constituie un mare neajuns: „Lipsesc cam în toată România adevărații meseriași. De asta am încheiat un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului pentru studiile pe care le fac, temele de proiectare pe care le fac, ca să avem certitudinea că ceea ce ne furnizează este de bună calitate și în ceea ce investim bani va fi trainic. (…) În pericol imediat sunt tronsonul 7 și 11. Celelalte trebuie consolidate și curățate de vegetație, lucruri pe care am început să le facem.“

Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European a subliniat remarcabilul potențial al Sighișoarei, care necesită, însă, o exploatare inteligentă: „Vă sugerez că Sighișoara poate deveni un fel de universitate a meseriilor. Sunt o mulțume de fonduri pe care poți să deschizi cursuri de atestare a meseriașilor și a vechilor meserii. Și e atât de onorabil ca Sighișoara să fie centru principal pentru toată România. Și dacă vom reuși să implementăm și acest dosar al controlului de calitate, va fi obligatoriu să lucrezi la restaurare numai cu, numai cu, numai cu. Și atunci puteți pregăti specialiști meseriași aici, ceea ce înseamnă bani și locuri de muncă. A privi orice sit istoric în această manieră integrată, calculele europene spun că un euro investit în felul acesta integrat aduce peste 20 euro profit. Deci este o bună afacere pentru toată zona de dezvoltare regională. Iar eu vă las un pic să vă dumiriți, să desenați, și vă invit la Bruxelles exact cu tema asta în mână, cu vechile meserii.“

Mircea Diaconu a oferit asigurările sale că sighișorenii pot conta pe sprijinul său, dar că inițiativa trebuie să vină din partea lor și să se bazeze pe o colaborare eficientă și pe un efort susținut între autoritățile locale, ONG-uri și sectorul privat care poate oferi servicii de calitate: „Comportați-vă ca o cetate. Aveți o șansă fantastică, eu vă invidiez mult că v-ați născut aici. Eu m-am născut într-un amărât de sat. Încercați să jucați tare. Faceți o idee de poriect pe termen lung și pe un spațiu cât mai mare, regional chiar. Comportați-vă ca motorul întregii regiuni. Trebuie să fie centrul spiritual al zonei, și cu asta basta. Încercați finanțări directe și, când v-ați făcut temele, anunțați-mă din nou și vă invit un grup să puneți întrebări de finanțare directă.“

Andrei VORNICU