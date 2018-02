Condiția și rolurile femeii în societate dezbătute la Muzeul de Etnografie „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic ”Anton Badea” Reghin și Primăria Municipiului Reghin va organiza în perioada 2 – 3 martie 2018 o suită de manifestări culturale, în cadrul celei de a doua ediții a evenimentului ”Întâlnire cu femeia din tine”, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul dorește să aducă în atenția publicului, problematica privind condiția și rolurile femeii în societate, printr-o dezbatere referitoare la rolurile și responsabilitățile femeii, în două din cele mai importante ipostaze – viața de familie și profesională.

„Când am inițiat acest proiect am început prin a încerca sa răspundem la întrebarea ce este femeia? apoi pe măsură ce am lucrat la conținutul și la structura workshopului, s-a născut o altă întrebare – cine este această femeie? Și răspunsul nu vine numai din abordarea și analiza diverselor roluri pe care le avem, a felului în care ne îndeplinim responsabilitățile zilnice sau răspundem așteptărilor celorlalți, ci și din dorința sinceră și autentică de a deveni mai buni, de a ne depăși limitele, pentru că dincolo de diversele roluri pe care ni le asumăm, rămâne problema fundamentală a dezvoltării sinelui” a precizat Roxana Man, managerul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Cum răspundem întrebărilor privind împlinirea aspirațiilor personale

Mai mult decât atât, simpozionul își propune soluții în ce privește împlinirea unor aspirații personale, a unor vise și nu în ultimul rând aspecte legate de echilibrul emoțional.

„Cariera şi familia ne cer, în egală măsură, timp, implicare, atenţie şi energie. Capacitatea de a le echilibra depinde în totalitate de atitudinea, de nevoile personale şi de gestionarea resurselor noastre interioare. Cum răspundem provocărilor și responsabilităţilor atât celor de la serviciu cât şi celor familiale, cum ne găsim resursele, cum răspundem întrebărilor privind împlinirea unor aspirații personale, a unor vise, cum reacționăm în fața obstacolelor, a conflictelor,.. despre toate acele zone despre care nu vorbim, și a căror înțelegere ne oferă, în final, o perspectivă asupra a ceea ce înseamnă pentru noi, pentru fiecare, echilibrul emoțional, sunt câteva din subiectele pe care le vom dezbate în cadrul evenimentului”, afirmă Roxana Man.

Evenimentul se va bucura de oaspeți din diferite domenii, precum și de recitaluri muzicale și lansări de carte.

”Invităm publicul larg să fie alături de noi la simpozionul din 3 martie 2018, între orele 15-20, în cadrul căruia vor fi prezenți mai mulți invitați din diverse domenii: medici, psihologi, scriitori, artiști. Programul cuprinde și un recital Ovidiu Scridon, lansări de carte, interviuri cu personalități remarcabile”, a menționat Roxana Man.