Va mai candida Mircea Diaconu pentru Parlamentul European?

Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, a susținut luni, 26 februarie, de la ora 13.00, o conferință de presă la Primăria municipiului Sighișoara, alături de reprezentanți ai autorităților locale. Subiectul principal l-a constituit urgentarea procedurilor pentru refacerea zidului cetății, după recenta prăbușire a unei porțiuni a acestuia. Cu această ocazie a fost abordată și chestiunea eventualității unui nou mandat de Europarlamentar.

„Pentru mine, Parlamentul European a fost o experiență extraordinară. Am ajuns acolo accidental, dar o tratez ca pe pe o șansă în viață, ca orice trecere pe oriunde. E o șansă că ești acolo. Dacă nu ești atent și cu ochii larg deschiși, ești degeaba. Acolo am învățat ce înseamnă negocierea, ce înseamnă compromisul. Este fundamental. Dacă te blochezi eu am capul pătrat, cu ai capul rotund, nu mai poți face nimica. Din păcate, noi cam aici suntem. Nu trebuie să ne spargem capetele ca să devină toate la fel.”

Mircea Diaconu consideră că schimbarea profesiei a fost una inspirată: „Am fost acolo și încă sunt, și am încercat să fac politici culturale. Multă lume mă înjură sau mă ceartă că m-am lăsat de actorie, că m-am lăsat de meserie. Nu m-am lăsat, dar fac politici culturale fiindcă cineva trebuie să le facă și pe astea. Deocamdată, astea mă pasionează mai mult decât scena sau alte lucruri care mi se par și ele degradate, în mare parte distruse, ca toate lucrurile din țara asta.”

Europarlamentarul nu este, însă, convins că va candida pentru un al treilea mandat, motivând și că decizia lui trebuie să fie în asentimentul cetățenilor, pe care nu îi poate consulta în mod direct.

„Nu e după mine, în primul rând. Trebuie să vrea alții, nu eu. Mecanismul ăsta e cu alții, și destul de mulți. Eu nu am nici un semnal, feedback, cum se spune. Corpul meu nu mai vrea, o să împlinească 70 ani în 2019, ceea ce nu e o veste foarte bună pentru un om în general, e o chestiune de bilanț, și e bine să te prindă acasă și nu pe drumuri. Dar dacă vor fi niște oameni, mulți, care vor țipa la mine și mă vor certa și mă vor goni la muncă, o să mă supun. (…) Coșmarul de a candida independent nu vi-l doresc pentru că este îngrozitor de greu să fii singur și singur și singur. Și să fie 100 000 de semnături olografe, strânse din toată țara, fără nici o structură. Or, eu dacă sunt singur, singur o să rămân mai departe. Nu vreau să construiesc în nici o structură și nici să intru în vreuna. Ar fi extrem de simplu: într-unul dintre partide, să mă pun și eu pe o listă și să merg cu trenul, la grămadă. Asta n-am să mai fac niciodată pentru că a fost o experiență pe care am consumat-o” a completat Mircea Diaconu.

Andrei VORNICU