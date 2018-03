Mărţişoare cu recomandări, de la poliţişti

Share



Respectând tradiţia, poliţiştii rutieri, de ordine publică şi de prevenire, au organizat joi, 1 Martie, o acţiune dedicată doamnelor şi domnişoarelor din judeţul Mureş, oferind altfel de mărţişoare.

Zâmbete, mărţişoare şi sfaturi

Conducătoarele auto au fost trase pe dreapta de poliţiştii rutieri, care în loc de amenzi pentru „lipsă centură” sau alte abateri, le-au oferit un zâmbet, un mărţişor şi sfaturi pentru un comportament responsabil în trafic.

„Activităţile deja obişnuite derulate de poliţişti de 1 Martie au coincis în acest an cu lansarea campaniei „Distribuie primăvară, oferă speranţă!” Astfel, carduri-mărţişor au fost oferite mureşenilor, pentru a fi date mai departe celor ce au nevoie de ajutor. Nu doar pentru informare, ci şi pentru a da celuilalt sentimentul că nu este singur. Activităţile se vor derula în întreg judeţul pe parcursul a zece zile, respectiv 1-10 martie. Peste 1.000 de carduri-mărţişor vor fi oferite în special mureşencelor, însă nu doar lor. Campania este coordonată de Compartimentul de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, iar implementarea este posibilă cu sprijinul poliţiştilor de ordine publică şi rutier. De asemenea, parteneri şi în acest demers sunt Centrul de prevenire a violenţei în familie Târgu-Mureş, Fundaţia „Veritas” Sighişoara, Salvaţi Copiii Mureş, Grupul „Voluntarex” şi Micii Poliţişti Cristeşti”, se menţionează într-un comunicat remis de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

„Distribuie primăvară, oferă speranţă!”

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au mai menţionat că toate campaniile derulate în comunitate au ca scop creşterea gradului de conştientizare asupra formelor de manifestare a violenţei ca o încălcare a drepturilor omului.

“Pe de o parte, este necesară informarea din perspectiva victimizării, iar pe de altă parte din perspectiva importanţei reacţiei opiniei publice. Atât statistica locală, cât şi cea naţională sau internaţională, relevă faptul că marea majoritate a victimelor sunt femei. Motivele pentru care victimele nu iau atitudine sunt diverse, printre ele numărându-se şi necunoaşterea alternativelor, a serviciilor existente, precum şi toleranţa crescută a comunităţii la astfel de fapte. Sărbătorile primăverii, 1 şi 8 Martie, se adresează preponderent femeilor. Din acest considerent, s-a apreciat ca oportună derularea unei campanii care să marcheze aceste zile într-un mod inedit, acela de a promova schimbarea în bine, asociată anotimpului ce stă să înceapă, schimbare ce începe cu fiecare dintre noi. Sloganul campaniei este „Distribuie primăvară, oferă speranţă!”, tocmai pentru a accentua posibilitatea schimbării, a ieşirii dintr-o relaţie violentă. În plus, campania doreşte conştientizarea rolului fiecăruia dintre noi, atât în gestionarea propriei vieţi, cât şi în ajutorarea celui ce are nevoie de sprijin. Dacă ne dorim familii cu mai puţină violenţă, atunci trebuie să ne implicăm cu toţii. Simplul gest de a oferi cuiva un card cu surse de ajutor transmite atât informaţii, cât şi susţinerea celui care are nevoie de curaj pentru a lua atitudine”, se mai menţionează în comunicat.

Alex TOTH