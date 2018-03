Start în spectacolul de gală al Dansului Sportiv

Share



De vineri și până duminică, în Sala Sporturilor din Târgu-Mureș vor avea loc Campionatele Naționalele de Dans Sportiv și cea de-a II-a ediție a Cupei Mureșul. Naționalele revin la Târgu-Mureș după 14 ani și vor reuni la start peste 800 de sportivi din întreaga țară. În probele pentru titlurile de campioni naționali sunt înscrise un număr de 311 perechi, la care se adaugă cele care vor participa la Cupa Mureșul și numeroase fete la probele solo

Vasile Gliga, președintele Federației Române de Dans Sportiv

Secțiunea Latino, șanse de „calificare” la Jocurile Olimpice

Înaintea startlui, președintele Federației Române de Dans Sportiv Vasile Gliga a oferit câteva informații suplimentare. „Suntem onorați să organizăm din nou o ediție a Naționalelor, la care vor prticipa toți dansatorii sportivi de valoare din România. Este și o recunoaștere a rezultatelor obținute de sportivii mureșeni și suntem mândri că ne aflăm în topul național. Pentru mine dansul sporiv înseamnă aproape totul, o disciplină care împletește în cel mai frumos mod arta cu sportul, iar Mureșul a contribuit din plin la rezultatele deosebite obținute de dansul sportiv românesc în ultimii ani. Ceea ce ne-am propus în Biroul Permanent al Federaţiei Române de Dans Sportiv este să organizăm campionate în mai multe zone din ţară, pentru că ne interesează să promovăm dansul sportiv în toate reşedinţele din judeţ din ţară, pentru a populariza dansul sportiv, astfel încât să avem cât mai multe cluburi de profil şi ulterior o bază de selecţie cât mai mare, iar Târgu-Mureşul este o locaţie foarte avantajoasă, fiind amplasat în zona centrală a ţării. Pe lângă acest argument geografic, desigur că este vorba de o recunoaştere a nivelului la care a ajuns judeţul Mureş în dansul sportiv românesc. Judeţul Mureş deţine cele mai importante titluri de campioni naţionali, de câţiva ani, atât la Latino cât şi la Standard, la 18-35 de ani, cea mai puternică categorie de la competiţiile internaţionale. Această disciplină are mari șanse ca din ediția viitoare a Jocurilor Olimpice să fie inclusă prin secțiunea Latino în cadrul familiei sporturilor olimpice și putem afirma că un prim pas s-a făcut la Breackdance, care va fi o disciplină olimpică la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Tokyo, în 2018”.

Somodi Katalin, antrenoar la Dance Art, unul dintre organizatori

Antrenoarea clubului „gazdă”, Dance Art Târgu-Mureș, Somodi Katalin, cu alte detalii și prezența sportivilor târgumureșeni: „Organizarea Campionatului Național la Târgu Mureș este un act de recunoaștere și respect pentru munca depusă de-a lungul anilor și pentru performanțele obținute. Printre cei peste 800 de sportivi care vor fi prezenți la întrecerile Naționalelor, participarea sportivilor de la Dance Art și perechile dublu legitimate cu CSȘ Târgu Mureș, precum și perechile mixte alcătuite cu sportivi de la alte cluburi din țară, vor participa la toate categoriile de vârstă, de la cei de 6-9 ani, până la seniori II (peste 45 ani), cu 11 perechi, în 11 competiții diferite. Unii dintre ei se luptă pentru menținerea titlului național, alții sunt la prima lor participare. Pe lângă sportivii deja consacrați, care vor evolua în cadrul Campionatului Național, vor avea șansa de a participa la întreceri și numeroși copii în cadrul Cupei Mureșul. Vor fi trei zile de sărbătoare, în care nu doar dansul sportiv va avea de câștigat, ci și orașul nostru, Palatul Culturii fiind ales și ca simbol cu această ocazie”.

Rareș Cojoc, multiplu campion național

Rareș Cojoc, multiplu campion național, locul 20 mondial la Standart 19-35 ani: „Revin acasă cu gânduri frumoase şi cu un sentiment puternic de nostalgie. Asta deoarece în 2004 la Târgu-Mureş am câştigat primele titluri de campion naţional la categoria 14-15 ani Standard şi Latino. Istoria s-a repetat şi în anul 2010. Nostalgic pentru că voi „juca” acasă şi voi avea întreaga familie şi mulţi prieteni alături de mine. Nostalgic pentru că acolo m-am născut şi acolo mi s-a înrădăcinat pasiunea pentru dans. Sunt sigur că această nostalgie se va transforma într-o puternică emoţie atunci când sâmbătă voi păşi pe ringul de dans. Dansul este acel ceva care m-a format ca şi om şi care implicit mă defineşte. Cred că mă identific cu dansul. Doar cei apropiaţi mie, care trăiesc alături de mine febra competiţiilor, stările zilnice legate de dans, bucuriile, dezamăgirile, doar acele foarte puţine persoane înţeleg cu adevărat ce înseamnă dansul pentru mine şi modul în care dansul mi-a conturat întregul caracter. dansul nu este un sport foarte popular, însă sunt sigur că avem mulţi iubitori de artă sau artişti, iubitori de frumos, care nu vor pleca dezamăgiţi dacă îşi vor face „curaj” să intre în sală”.

Paul Moldovan și Cristina Tătar, tripli campioni mondiali la Tineret luptă pentru al 14-titlu național

Cristina: „Vom intra în competiție încercând să obținem al 15-lea nostru titlu național. Consider că suntem pregătiți atât mental, cât și fizic. Este o presiune în plus să evoluăm în fața celor apropiați, știm că mulți își vor face timp și vor veni la sală. Cred că nu vor regreta, iar cei care vor veni o să poată urmări un eveniment diferit, un spectacol de înaltă ținută, de eleganță. Este o presiune în plus pentru noi, dar consider această presiune ca pe una pozitivă, care ne poate chiar motiva mai mult. În privința șanselor noastre nu pot să mă pronunț, dar sper să facem față presiunii și să ne atingem obiectivul”.

Paul: „Faptul că vom evolua acasă este un sentiment plăcut, știm că vom avea în tribune prietenii, rudele, cunoștințele. Se poate vorbi și despre un anumit confort, dar numai în ceea ce privește programul de pregătire. La Naționale nu este atât de mare diferența, deoarece distanțele parcurse în țară nu sunt chiar atât de mari față de participările la alte competiții din străinătate. Putem spune că suntem mereu pe drumuri, iar o competiție organizată acasă îți permite un alt program de pregătire. Despre alte avantaje nu poate fi vorba, iar presiunea există în fiecare competiție, idiferent unde se desfășoară. Presiunea de această dată vine mai degrabă de la așteptările față de noi, față de cei prezenți. Fiind cea mai bine clasată pereche în clasamentul mondial și perechea favorită la categoria noastră, este normal ca așteptările să fie mai mari”.

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR

Vineri, 2 martie; Cupa Mureșul, ediția a II-a

Ora 18.00 – 18.30- Înscrieri

Ora 18.20 – 18.45- Încălzire

Ora 19.00 – 20.30- Concurs

Probe:

Solo fete debutante 4-7 ani

Solo fete debutante 8-9 ani

Solo fete debutante 10-11 ani

Solo fete debutante 12-13 ani

Solo fete bronz 4-7 ani

Solo fete bronz 8-9 ani

Solo fete bronz 10-11 ani

Solo fete bronz 12-13 ani

Sâmbătă, 3 martie

Program 1 (Cupa Mureșul)

Ora 7.45 – 8.30- Înscrieri

Ora 8.20 – 9.00- Încălzire

Ora 9.00 – 11.30- Concurs

Categorii: Hobby 6-11 ani, E Standard peste 16 ani, D 16-18 ani Standard, OB Standard 12-15 ani, Deb CH 10-11 ani, Deb VL 4-9 ani, Deb VL 10-11 ani

Program 2 (Calificări CN)

Ora 10.30 – 11.30- Înscrieri

Ora 11.30 – 12.00- Încălzire

Ora 12.30 – 16.30- Concurs

Categorii: 12-13 ani Latino, 14-15 ani Standard, 16-18 ani Latino

Program 3 (Calificări CN)

Ora 15.30 – 16-30- Înscrieri

Ora 16.30 – 17.00- Încălzire

Ora 17.00 – 20.00- Concurs

Categorii: 6-9 ani Latino, 10-11 ani Standard, 19-34 ani Standard

Program 4 (Gale Finale CN)

Ora 20.00 – 22.30

Categorii: 6-9 ani L, 10-11 St, 12-13 L, 14-15 St, 16-18 ani L, 19-34 ani St, Seniori L, Profesioniști L

Duminică, 4 martie

Program 1 (Cupa Mureșul)

Ora 7.45 – 8.30- Înscrieri

Ora 8.20 – 9.00- Încălzire

Ora 9.00 – 11.30- Concurs

Categorii: E 12-15 ani, D 16-18 ani L, 12-15 ani Hobby, OB 12-15 ani L, D 8-9 ani Pre 2, D 10-11 ani Pre 2, D 8-9 ani Pre 3, D 10-11 ani Pre 3

Program 2 (CN)

Ora 10.30 – 11.30- Înscrieri

Ora 11.30 – 12.00- Încălzire

Ora 12.30 – 16.30- Concurs Calificări

Categorii: 12-13 ani St, 14-15 ani L, 16-18 ani St

Program 3 (CN)

15.30 – 16.30- Înscrieri

16.30 – 17.00- Încălzire

17.00 – 20.00- Concurs Calificări

Categorii: 6-9 ani St, 10-11 ani L, 19-34 ani L

Program 4 (Gale Finale)

Ora 20.00 – 22.30- concurs

Categorii: 6-9 ani St, 10-11 ani L, 12-13 ani St, 14-15 ani L, 16-18 ani St, 19-34 ani L, Seniori I St, Seniori II St, Profesioniști