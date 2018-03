FOTO: Omagiu adus femeii prin fotografie, la Promenada Mall

Share



În perioada 26 februarie – 9 martie, Promenada Mall găzduiește o expoziție de fotografie dedicată sexului frumos în toate stările sale. Această expoziție a fost realizată de membrii clubului de fotografie PIXEL ART și s-a ales această tematică datorită perioadei specifice de la începutul lunii martie, în care se poate aduce un omagiu mai elocvent acesteia decât în restul anului, dar și pentru că, conform spuselor lui Iosif Vajnar, președintele clubului, „Femeia este fascinantă și a inspirat de-a lungul istoriei mari artiști în operele lor de artă, în muzică, pictură, fotografie.”

Fotografii cu multă emoție, atitudine pozitivă și creativitate

Președintele clubului a ținut să menționeze de asemenea că „Noi, membrii clubului foto târgumureșean Pixel Art, încercăm să facem o tradiție din organizarea acestor expoziții tematice. Am avut în vara anului trecut tema ,,Copilărie fericită” cu prilejul Zilei Internaționale a copilului, iar acum ne-am gândit să omagiem femeia. Am surprins în fotografiile noastre femeia în multe ipostaze cotidiene, am arătat femeia de toate vârstele de la fetițe de câțiva anișori până la străbunica apăsată de suferințe sau de grijile față de copii și nepoți. Ca o noutate, am lăsat fotografiile anonime, nu sunt menționate numele autorilor și nici nu au titluri. Expoziția este dedicată femeii, nu promovării personale ale artiștilor fotografi. Ne dorim ca privitorii să vadă un anume cadru, apoi să-și aducă aminte de femeile din viața lor, să le simtă inocența, frumusețea sau bunătatea, după caz. Fiind un club fotografic în care pasiunea este comună, dar nivelul profesional este diferit, cadrele au diferite valențe tehnice, dar mesajul este identic: Iubiți, respectați femeile din viața voastră, ele merită pe deplin acest lucru!

Aceste expoziții sunt posibile cu ajutorul conducerii Promenada Mall Târgu-Mureș, care de absolut fiecare dată au răspuns pozitiv, ne-au ajutat cu logistica necesară. Dorim să le mulțumim pe această cale și să-i asigurăm de colaborarea noastră și pe proiectele viitoare. Cu siguranță vom continua șirul expozițiilor tematice pentru că ne dorim evoluția în trend ascendent a clubului PIXEL ART, ne dorim calitate în detrimentul cantității, ne dorim să fim mai buni astăzi decât am fost ieri…”

Au contribuit fiecare cu câte o fotografie cei 20 de mebri ai clubului: Ovidiu Mita, György Fekete, Oliver Schlett, Adrian I. Almasan, Osvath Zsolt, Sorin Tarcea, Tony Hampel, Takacs Istvan, Ciurcui Zsolt Levente, Florin Irimia, Marius Bardasanu, Kodori Erika, Szőcs Annamária, Anamaria Rusu, Alexandra Ilies, Laura Avram, Reman Géczi Enikő, Simion Liviu, Báthori Zsigmond, Iosif Vajnar, Vlad Floruț.

Elena POLEARUȘ