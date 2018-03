Tîrgu Mureş a devenit centru de training european ESSKA în domeniul chirurgiei artroscopice şi artroplastiei genunchiului!

Share



Acum câteva luni am avut onoarea să povestesc cu Tiberiu Băţagă, profesor doctor, şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului Judeţean Mureş şi vicepreşedintele Societăţii Române de Ortopedie şi Traumatologie – SOROT, care mi-a împărtăşit unul dintre visurile lui, devenit, astăzi, realitate. Este vorba despre o realizare pentru care a muncit mult şi necontenit, iar rezultatul eforturilor sale s-a concretizat prin aprobarea primită din partea ESSKA (Societatea Europeană de Traumatologie Sportivă, Chirurgia Genunchiului şi Artroscopie) pentru ca Târgu Mureş să devină centru de training european în domeniul chirurgiei artroscopice şi artroplastiei genunchiului, începând din acest an. Alături de România, se află pe această listă, încă 5 ţări europene: Germania, Grecia, Elveţia, Portugalia şi Spania.

În cadrul Congresului Academiei Europene de Chirurgie Artroscopică şi a Genunchiului ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy) la care a participat în 2016, prof. dr. Tiberiu Băţagă a depus un document în care a solicitat ca cele două clinici de ortopedie din Tîrgu Mureş să devină centre de training european în domeniul chirurgiei artroscopice şi artroplastiei genunchiului, dar şi în alte tehnici de genul acesta.

„Spre marea mea surpriză, am fost acceptaţi, noi având deja o colaborare cu ESSKA, ţinem deja cursuri sub patronajul lor, anul acesta am organizat ediţia a 3-a, suntem în pregătire pentru ediţia a 4-a din luna mai a anului viitor. S-a bucurat de o foarte mare popularitate acest congres. Lectorii internaţonali care au venit, dar şi cei din România, au rămas plăcut impresionaţi de nivelul ştiinţific şi de pregătire profesională de aici, dar şi de modul în care a fost organizat acest curs în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie. Am avut simulatoare pentru chirurgia artroscopică, participanţii au constat că se poate face o treabă bună la Tîrgu Mureş”, declara prof. dr. Tiberiu Băţagă în ultimul interviu acordat pentru cotidianul Zi de Zi.

“Din 2018, avem toate speranţele că vom deveni centru european de pregătire ESSKA” – Iată că a venit ziua în care Târgu Mureşul se află “în elita europeană”, după cum a scris şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului Judeţean Mureş pe contul personal de facebook.

Cu mult curaj şi putere de muncă, Tiberiu Băţagă îşi dorea să ne aducă pe podiumul european în ceea ce priveşte domeniul ortopediei, fapt pe care l-a reuşit în acest început de an. În 2017, visul era încă în stadiul de proiect: „Nu mă interesează nici o poziţie de conducere în spital sau în facultate, aş vrea să începem să avem colaborări prin proiecte, să îmbunătăţim infrastructura şi condiţiile spitaliceşti. Marea mea satisfacţie a fost că atunci când am avut nevoie de o recomandare pentru a deveni centru de pregătire europeană ESSKA, am primit-o, iar din 75 de centre din toată Europa care au depus cererile, au primit aprobări doar 2 centre pentru a primi scrisoare de recomandare, una dintre ele fiind cea pentru noi, scrisă de către profesorul Pietro Randelli, de la Universitatea din Milano, Italia, care este şi secretarul general al academiei ESSKA. Dacă vom primi acreditarea, va trebui să îndeplinim anumite condiţii în ceea ce priveşte partea de infrastructură şi condiţii hoteliere. Fac tot posibilul pentru a îndeplini aceste condiţii până anul viitor când va veni comisia de evaluare chiar în timpul celei de-a 4-a ediţie a cursului organizat sub egida lor, mi-au spus că dacă lucrurile merg în ritmul acesta, cursurile nu vor mai fi sub directa lor supraveghere, ci vor fi introduse în programul ESSKA internaţional de pregătire, ceea ce este extraordinar pentru Tîrgu Mureş, abia aştept să aud că începând cu data X, Tîrgu Mureş este inclus în programul de pregătire al Academiei Europene”.

ESSKA: Societatea Europeană de Traumatologie Sportivă, Chirurgia Genunchiului şi Artroscopie. Aceasta reuneşte renumiţi chirurgi ortopezi, clinicieni şi oameni de ştiinţă din Europa pentru a promova tehnicile practicate de către fiecare. Organizează cursuri, congrese şi programe de bursă. Se ocupă de publicarea unui prestigios jurnal lunar, a unor cărţi şi a unui buletin informativ, toate acestea pentru menţinerea membrilor în fruntea evoluţiei. Dispun şi de o educaţie on-line sofisticată şi puternică. Obiectivul principal al organizaţiei este de a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor prin îmbunătăţirea calităţii tratamentelor.

A consemnat Denisa MORAR