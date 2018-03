Asociaţia MILVUS Group: Cum pot fermierii să protejeze acvila ţipătoare mică şi alte păsări sălbatice?

Share



Cei de la Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus”, au susţinut vineri, 2 martie, o conferinţă de presă în care s-au dezbătut următoarele teme: măsurile compensatorii de dezvoltare rurală pentru anul acesta, în special cea propusă de către Grupul Milvus, alături de SOR şi Agenţia de Mediu Sibiu, referitoare la protejarea acvilei ţipătoare mici; urmărirea migraţiei păsărilor inelate în România online, dar şi detalii despre când va reporni binecunoscuta cameră web de la Dumbrăvioara care monitorizează îndeaproape activităţile berzelor de acolo şi ce au de făcut internauţii care le vor urmări şi în acest început de an mai puţin călduros.

Discuţia a început cu prezentarea noului pachet de agromediu pentru terenurile arabile, mai exact Pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru a proteja acvila ţipătoare mică, prin care fermierii pot contribui activ la sănătatea naturii, ceea ce ar fi un beneficiu pentru întreaga comunitate locală. Papp Tamas, biolog şi ornitolog, membru fondator şi preşedintele organizaţiei Milvus, a oferit detalii despre ce conţine acest pachet, cui se adresează şi care sunt dezideratele ce trebuie să fie îndeplinite pentru a aduce un plus şi o siguranţă sporită faunei din judeţul Mureş: “Probabil vă gândiţi de ce o asociaţie care se ocupă de protecţia păsărilor, are implicaţii şi în agricultură. E puţin ciudat, dar vă voi explica de ce. În România nu prea există natură în puritatea ei, este invadată de om, 62% din suprafaţa ţării e reprezentată de teren agricol, iar păsările sălbatice nu trăiesc înafara acestui areal, de aceea este foarte important pentru ele modul în care se practică agricultura pe acesta. Nu este de mirare că motivul pentru care păsările a căror număr este în scădere în Europa este strâns legat de agricultură şi deşi la noi toată lumea are o problemă cu tăierea copacilor din păduri, nu contest că nu este un adevăr, dar în habitatele de pădure din România nu avem probleme semnificative cu speciile de animale. O scădere mare de biodiversitate o cauzează agricultura, de aceea ne dorim ca aceasta să fie cât mai prietenoasă cu natura. Ne-am decis să elaborăm un pachet de agromediu, împreună cu SOR şi APM Sibiu, prin care să fie protejată acvila ţipătoare mică, pe care am studiat-o mult în ultimii ani, am observat unde se hrăneşte, dacă merge pe fânaţe, pe teren arabil, unde prinde şoarecii, broaştele şi bazându-ne pe observaţii şi pe literatura de specialitate, am dezvoltat acest pachet pe care l-am trimis ulterior Ministerului Agriculturii şi Ministerului Mediului. Am reuşit să includem în el majoritatea zonelor importante pentru specie, astfel, a luat naştere primul pachet de agromediu pentru terenurile arabile şi este accesibil în partea de sud-est a Transilvaniei, în principal, în judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, dar şi în alte zone. Totodată, este şi primul pachet accesibil pe terenurile arabile, până acum erau valabile numai pe pajişte. Subvenţia pe hectar pentru fermierii care vor adopta acest pachet este de 200 de euro. Trebuie să semneze un contract pe 5 ani, fapt care constituie o problemă pentru mulţi dintre fermieri, se hotărăsc mai greu. Condiţiile care se cer a fi respectate se găsesc la sediul APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), cea mai importantă dintre acestea este că agricultorul nu are voie să cultive 10% din suprafaţa de teren pe care o deţine şi nu are voie să recolteze încă 10% din suprafaţa lucrată. Pierderea lui este de 20% din terenul arabil. De asemenea, nu are voie să cultive porumb, floarea soarelui sau rapiţă pe acea 10% din suprafaţă pentru că nu se hrăneşte acvila cu aceste plante, ele fiind prea înalte. Am fost în multe comune din Mureş şi am încercat să popularizăm acest pachet, împreună cu angajaţii APIA, care ne-au ajutat foarte mult. Fermierii sunt destul de conservatori şi nu se lasă convinşi uşor, sunt sceptici la orice propunere nouă şi nu prea au încredere la început. Sperăm că vor accesa acest pachet şi păsările vor trăi liniştite în continuare. Data limită de depunere a dosarelor la APIA Mureş este 15 mai 2018”, anunţă Papp Tamas, preşedintele Grupului Milvus din Târgu Mureş, în speranţa că va sensibiliza fermierii să acceseze acest pachet şi astfel, să-şi aducă propria contribuţie la protejarea acvilei ţipătoare mici, dar şi a celorlalte păsări care trăiesc în preajma terenurilor arabile din judeţul nostru.

Ornitologul Papp Tamas continuă prin expunerea motivelor pentru care ar fi bine să se acceseze Pachetul 9.1 în rândul fermierilor: “Acvilele care trăiesc în Transilvania reprezintă cam 10% din populaţia mondială de acvile, tocmai pentru că agricultura românească este destul de bună, altfel nu aveam aşa un efectiv numeros. Noi, prin acest pachet, vrem să îl păstrăm. Terenurile arabile se transformă pe măsură ce trece timpul, dacă privim din punctul de vedere al fermierilor, toţi vor să producă pe suprafeţe foarte mari pentru că aşa e mai rentabil. Ei bine, pentru natură e tocmai invers. Dacă noi producem pe parcele de 100 de hectare, care sunt reprezentate de nişte monoculturi uriaşe şi pe care trebuie aplicate o grămadă de pesticide şi insecticide, asta poate că e foarte productiv, dar are un impact negativ pentru natură. E ca un fel de deşert pentru biodiversitate. Norocul nostru este că deocamdată avem diversitate, care este bună pentru faună. Nu pot să spun că dacă nu aplică nimeni într-o comună, acvila va dispărea în următorii doi ani, dar dacă aplică şi pachetul este unul de succes, atunci fermierii rămân pe termen lung cu acest pachet şi înseamnă că şi acvila trăieşte în pace. Noi ne temem foarte mult de schimbarea masivă a agriculturii”, concluzioneaza Tamas.

Concurs online: Primii 5 internauţi care observă o barză în cuibul monitorizat web de la Dumbrăvioara vor fi premiaţi

“Odată cu luna martie ne place să credem că vine primăvara şi berzele, care sunt şi vedetele asociaţiei noastre, se reîntorc. În acest sens, vom porni camera web, care se poate accesa on-line, pe pagina Milvus.ro. Anul trecut, acest portal a avut peste 35.000 de utilizatori care au accesat pagina de 230.000 de ori, avem o proporţie de 15% vizitatori noi, cu precădere din Polonia, Germania, respectiv din oraşele mari ale ţării, Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara. Se întâmplă lucruri foarte interesante în cuib, probabil că şi asta atrage pentru că observă foarte bine cum apar berzele, cum îşi aştern cuibul, cum cresc puii, iar comentariile vizitatorilor sunt savuroase, oamenii trăiesc fiecare clipă care se întâmplă. Anul trecut, povestea a fost dramatică, au fost 4 pui în cuib, în urma unei furtuni, unul dintre ei a murit, tristeţea a fost generală, am primit şi mesaje de condoleanţe. Lumea animală e destul de feroce, aşa că parinţii s-au concentrat pe cei trei pui care au crescut frumos şi undeva la sfârşitul lunii august, vizitatorii au putut vedea primele zboruri ale noilor berze. Sperăm că vor reveni la noi în cuib. Camera web este prima de acest tip din România, de 8 ani este online, acum este de calitate superioară şi se vede totul clar. Organizăm şi în acest an un concurs pe facebook, dorim să încurajăm vizitatorii să ne scrie, iar primul care observă reîntoarcerea berzelor trebuie să ne trimită un printscreen cu ora şi minutul, primim sute de poze şi analizăm la secundă. Vom oferi 5 premii pentru cei care au văzut primii barza care ajunge în cuib”, anunţă Iulia Vizi, consultant şi redactor al Grupului Milvus din Târgu Mureş.

A consemnat Denisa Morar