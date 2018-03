EXCLUSIV! Tribunalul Mureș judecă procesul în care o judecătoare cere daune de 50.000 de euro de la un jurnalist!

Share



Instanța civilă a Tribunalului Mureș a judecat marţi, 6 martie, primul termen în procesul în care o judecătoare din Cluj cere daune de 50.000 de euro de la un jurnalist care a scris despre ea, pe motiv că i-a afectat imaginea.

Judecătoarea Marilena Burețea de la Tribunalul Mureș a luat în discuție probele propuse de reclamantă, judecătoarea Anca Groza de la Tribunalul Cluj, și de către pârât, jurnalistul Alin Golban de la Clujust.ro. Aceasta a fost chemat în judecată pe motiv că prin publicarea unor informații din două sentințe în care era parte Groza i-ar fi afectat imaginea și viața privată.

Avocata jurnalistului, Raluca Colcieri, a cerut instanței să solicite dosarele despre care a scris jurnalistul, de la Judecătoria Cluj-Napoca și de la Tribunalul Sălaj, însă cererea i-a fost respinsă.

”Noi am cerut asta pentru ca instanța să vadă că am citat exact din sentințe, am publicat fapte, atâta tot. Se pare că instanța nu vrea să verifice dacă am scris cuvânt cu cuvânt din sentințe. În schimb, a aprobat cererea părții adverse de a solicita celor două instanțe să comunice dacă am cereri de studiu la dosare, ceea ce mi se pare ciudat. Adică se judecă ceea ce am scris sau cum am obținut informațiile? Ca jurnalist, am diverse metode și încă mai există libertatea presei în România”, ne-a spus Alin Golban.

Tot la termenul de astăzi, instanța a admis audierea la termenul viitor a unui psiholog din Cluj, Cristian Delcea, propus de reclamanta-judecătoare. De asemenea, jurnalistul-pârât va fi interogat în instanță la termenul din luna aprilie, instanța mureșeană motivând că vrea să vadă cum a făcut acesta ancheta jurnalistică.

Amintim că judecătoarea Anca Groza de la secția civilă a Tribunalului Cluj a depus cererea de chemare în judecată la Mureș din motive de competență teritorială, căci ea nu putea să se judece la instanța la care lucrează. Aceasta a solicitat daune de 50.000 de euro, invocând că jurnalistul i-a afectat viața privată, onoarea și reputația. Alin Golban a scris pe Clujust.ro despre procesele civile dintre Anca Groza și tatăl ei și dintre judecătoare și fostul soț, avocatul Călin Budișan. Important de precizat că Groza a formulat o cerere de apărare a reputației cu privire la articolele de pe Clujust.ro către Consiliul Superior al Magistraturii, care i-a fost respinsă. (Detalii AICI) .

(Redacţia)