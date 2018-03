Produse lactate ”Gabriella”, din Miercurea Nirajului – 100% naturale (I)

Share



Hrana, la fel ca apa şi aerul, înseamnă viaţă. Din acest considerent, ar fi bine să fim mai atenţi la modul în care e produsă mâncarea din farfuria noastră şi cât de sigură e aceasta. Pentru a spune povestea unei unităţi de procesare a laptelui, în care subprodusele lactate (caşcaval, smântână, unt, brânză frământată, mozzarella) sunt pregătite atent, unde nu se practică adaosuri de nici un ingredient străin, în afară de materia primă reprezentată de lapte, am mers până la Miercurea Nirajului, la unitatea Produse lactate “Gabriella”, unde am discutat cu administratorul firmei, Csizmadia György și cu fiul acestuia, Csizmadia György junior, oameni cu un simţ al ospitalităţii cum rar întâlnești.

Istoria unității de produse lactate din Miercurea Nirajului începea acum 20 de ani, cu o mini-afacere de familie, care a evoluat într-una prosperă, tot familială, dar cu implicarea mai multor oameni dăruiți muncii, în prelucrarea naturală a laptelui. Astfel, în 2018 putem vorbi despre produsele lactate “Gabriella” ca fiind cât se poate de ecologice, gustoase și sănătoase, fără adaos de orice ingredient străin, conservant, colorant sau alte arome.

“Activitatea de fabricare a cașcavalului am început-o în 1998. Atunci eram doar la stadiul de probe și teste pe membrii familiei, să vedem dacă sunt mulțumiți de cașcaval și smântână. Abia din 2000 am început să lucrăm în masă. Începuturile au fost cam așa: aveam 5 vaci, rasa Bălțată Românească, de la tatăl meu, care s-a ocupat de mic cu agricultura și zootehnia, iar acum, la 90 de ani, încă mă ajută foarte mult. La început am vândut doar lapte, până când am realizat că cei mai mulți dintre cumpărători nu îmi ofereau prețul corect, pe considerentul că laptele are puțină grăsime, ori eu știam că nu e așa. Ca urmare, am hotărât să îmi construiesc propria fabrică. Am început cu 40 de litri de lapte, să vedem dacă suntem capabili să ne descurcăm. Și încet, încet, după mulți ani de trudă, am ajuns să avem acum 11.000 de litri de lapte, pe care îi procesăm zilnic. Momentan, avem 111 vaci, dintre care 35 dau lapte. Vreo 500-600 de litri de lapte/zi sunt de la vacile fermei noastre, iar restul de la ceilalți crescători din zonă, de pe Valea Nirajului. Undeva la 10.500 litri cumpăr din toate satele, începând din Ungheni şi continuând cu Acăţari, Păsăreni, Găleşti, Vărgata, Măgherani, Bereni etc.”, povestește proprietarul firmei “Gabriella”.

Csizmadia György își amintește cu drag de perioada de început a afacerii și continuă prin a ne mărturisi că cea mai mare problemă a sa este legată de forța de muncă: ”Oamenii pricepuți pleacă la muncă în străinătate, iar cei care rămân aici, nu prea vor să lucreze. Această problemă este ridicată în ultima perioadă de către toți fermierii la care am fost în vizită, ceea ce este îngrijorător. Lipsa forței de muncă este un factor limitativ în dezvoltarea agriculturii românești: “La început, munceam doar eu cu soția și cu tatăl meu, care, cum spuneam, ne ajută și astăzi. Cei doi copii ai noștri erau prea mici. Acum am 37 de angajați în total și tot nu suntem suficienți pentru cât avem de lucru. Fiica mea, Gabriella, este profesoară în Târgu Mureș, iar fiul meu a terminat Facultatea de Industrie Alimentară la Sibiu și Facultatea de Finanțe și Bănci la Cluj Napoca. Ei, împreună cu ginerele meu, reprezintă un sprijin incontestabil pentru noi și pentru afacerea noastră. Cât despre angajați, majoritatea sunt de aici, din sat.”

„Gabriella” 4 tone de cașcaval, în capitală, în fiecare săptămână

Când a fost cu oferta de vânzare la București, acum câțiva ani, Csizmadia György a primit un răspuns reticient din partea supermarketurilor de acolo, achizitorii zicându-i că „Gabriella” nu spune absolut nimic, veniți cu Dalia, Rucăr, Penteleu, dacă vreți să facem afaceri”. Între timp, Bucureștiul a ajuns în topul clienților fideli ai acestei unități, săptămânal primind aproximativ 4 tone de produse lactate de la fabrica din Miercurea Nirajului. E o dovadă că produsele sunt de calitate.

Proprietarul a semnat contracte cu marile reţele de magazine, dar și-a păstrat și marca proprie pe produsele distribuite, astfel că puteți găsi în marile magazine din România, produse fabricate în Miercurea Nirajului, sortimentele Penteleu, Dalia, Rucăr, lângă care apare și sigla Gabriella, dar și produse exclusiv cu sigla Gabriella: “Magazin propriu nu avem. Vindem în orășel la noi în câteva magazine mici. Produsele noastre se găsesc și în Târgu Mureș în magazinele Tordai, Petry, Fazakas, Dosa, Merkur, Metro, Selgros și Auchan. Oferta de produse include, pe lângă cașcavalul clasic, brânză frământată, unt, smântână, cașcaval afumat, mozzarella. Vindem cașcaval împletit și afumat cu boia, piper, usturoi, sub denumirea Gabriella. Avem contracte cu supermarketurile, livrăm în toată țara, la Metro, Selgros, Cora, Auchan, de la Constanța la Baia Mare și de la Drobeta –Turnu Severin până în Iași. Suntem în toate supermarketurile de renume”, spune cu mândrie Csizmadia György.

La finalul întâlnirii, proprietarul unității de procesare a produselor lactate „Gabriella” ne-a invitat să testăm produsele și să ne convingem că merită consumate. Am gustat din câteva și putem spune că Csizmadia György are dreptate.

Detalii despre practicile hipermarketurilor, competiția importurilor, despre cum să supraviețuiești printre cei care vând marfă de slabă calitate la prețuri mici, veți afla tot de la Csizmadia György, în zilele care umează, în episodul al II-lea al materialului.