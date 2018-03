FOTO: 8 Martie, pe acordurile muzicii la Reghin

Share



Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit joi, 8 martie, spectacolul dedicat Zilei Internaționale a Femeii, eveniment organizat în cinstea doamnelor și domnișoarelor din Reghin de către Consiliul Local, Primăria municipiului Reghin și Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”.

„8 Martie, ziua femeii a fost recunoscută sărbătoare internațională în 1977 devenind o tradiție în majoritatea țărilor din Europa și SUA, fiecare sărbătorind-o așa cum simțea mai bine. Ziua de 8 Martie este în plan internațional ziua femeilor militante datorită căreia, femeile de astăzi au dreptul de vot, dreptul la proprietate, la educație, la divorț, asistență medicală și la contracepție. În vest, simbolizează emanciparea femeii, în țările baltice s-a transformat în „Ziua Mamei”, în Rusia, „Ziua tuturor femeilor”, în Italia în obiceiul în care se dăruiesc mimoze galbene și ciocolată, în Portugalia sărbătoresc doar femeile, bărbații nu au ce căuta, în Pakistan simbolizează eliberarea femeilor iar în România ziua de 8 Martie devine o declarație de dragoste continuă, iar la Reghin, ne bucurăm împreună de această minunată sărbătoare. Pentru ca bucuria să fie întregită, vă spun „Měihǎo de yītiān” și ”Duōnián”, Bună ziua, respectiv La Mulți Ani, mesaj transmis de pe meleagurile Bucureștiului , de la Ambasada Chinei de către doamna primar Maria Precup, care este alături de Primul Ministrul României la Ambasada Chinei care vă transmite toate salutările și gândurile de bine”, a spus în deschiderea spectacolului actorul Liviu Pancu, prezentatorul evenimentului.

Cadou muzical oferit doamnelor și domnișoarelor

Programul a fost deschis de duetul „Blue Eyes” format din Mathe Zsuzsanna, profesoară de vioară la Școala de Muzică din Reghin și Ioan Conțiu, profesor de muzică și managerul Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin, acompaniați coregrafic de Cristian Tomșa, absolvent al secției de coregrafie din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș și Ioana Iulia Pârvulescu, elevă.

Imaginați-vă cum ar fi…

Seara a continuat cu recitalul susținut de Teodora Sântean, profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Târgu-Mureș, acompaniată la chitară de Daniel Bota, profesor de chitară la Școala Populară de Artă din Târgu-Mureș.

„Dorim să începem prin a ura La Mulți Ani, tuturor femeilor. Prima piesă care o vom interpreta vorbește despre idealuri, despre cum ar fi dacă nu ar exista niciun soi de corupție, cum ar fi dacă am manifesta doar bunătate unii față de alții. Am ales piesa ”Imagine” și imaginați-vă cum ar fi toate acestea”, a spus Teodora Sântean, care și-a continuat povestea muzicală cu piesele ”I’m Like A Bird”- Nelly Furtado, ”Dust in the Wind” – Kansas și ”Happy” – Pharrell Williams.

Poezia și-a făcut loc în cadrul serii grație actorului Liviu Pancu cu un remember Adrian Păunescu cu poezia „Leagăn pentru toată copilăria” moment care a prefațat recitalul susținut de Marcel „Șăl” Crăciunescu.

Momentul culminant al serii a fost adus de Octavian Dobrotă-tenor, Marius Olteanu-tenor și Mihai Radu-bas, componenții trupei Distinto, cu un recital de nota 10, la fel ca și titlul celui mai nou album al lor, care a putut fi cumpărat la fața locului.