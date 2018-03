FOTO: Femeile celebre din România, evocate la Biblioteca „Petru Maior” din Reghin

Share



Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin a găzduit vineri, 9 martie, un nou eveniment dedicat femeii, protagoniști fiind elevii Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”.

Elevii clasei a XI-a C, însoții de diriginta Raluca Farcaș, profesoară de limba și literatura română, au readus în atenție româncele care au schimbat lumea, tema aleasă pentru cel de-al treilea moment din cadrul proiectului ”Femei celebre” inițiat de bibliotecara Alina Buruian.

„Proiectul de numește „Femei celebre”, aflat în acest an la cea de a treia ediție. Am început acest proiect alături de elevii Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”, prima ediție având ca temă „Scriitoare din literatura română și universală”. Pentru această ediție am ales șase personalități din multe altele, la care elevii au răspuns extrem de promt în ce privește implicarea în acest proiect. Am ales această temă, a femeilor care au schimbat lumea, din care doar două, Ana Aslan și Nadia Comaneci sunt mai cunoscute, în schimb celelalte patru sunt prea puțin cunoscute chiar și de oamenii adulți. Este foarte importantă implicarea elevilor, fapt pentru care elevii au fost extrem de interesați iar la final au rămas cu un bagaj de cunoștințe. Sunt motivați să vină să-și susțină lucrările, să vorbească în fața unui auditoriu. Fiind și clasă de Filologie, cred că este un lucru benefic pentru ei”, ne-a declarat Alina Buruian, coordonatorul proiectului.

Femeile care au schimbat istoria

Prezentarea celor șase personalități feminine a fost prefațată de un recital muzical susținut de elevele Daiana Suceava și Adriana Dunca (clasa XII-a F), după care s-a trecut la evocarea personalităților celor care au scris istorie, lista fiind deschisă de Sarmiza Bilcescu (1867-1935) – avocat, grație prezentării făcută de elevii Mădălina Carp și Bogdan Zileriu. A urmat Eliza Leonida Zamfirescu (1887-1973) – inginer (Teodora Suciu, Alisa Buduleanu), Smaranda Brăescu (1897-1948) – parașutist (Mia Grama), Sofia Ionescu Ogrezeanu (1920-2008) – medic neurochirurg (Andreea Demeny), Ana Aslan (1897-1988) – medic specialist gerontologie (Marius Moldovan, Andreea Gabor) și Nadia Comaneci (1961 ) – gimnastică (Gabriela Timuș, Cosmin Pop)

„Clasele de filologie de la „Lucian Blaga” sunt foarte bune, nu întâmplător am ales să fie protagoniștii acestui eveniment. În primul rând pentru că este clasa mea, apoi, pentru faptul că sunt copii extrem de receptivi la astfel de activități, nu se dau niciodată în lături . Pe cât de mare le-a fost uimirea la început, pentru că numele acestor personalități feminine ale istoriei noastre nu spuneau mare lucru la momentul în care le-au auzit, cu atât mai marea le-a fost curiozitatea. Au muncit mult , singuri s-au documentat, noi am avut strict sarcina de ai coordona din umbră, de aceea meritele acestui eveniment le atribuim lor în primul rând”, a precizat Raluca Farcaș, profesoară de limba și literatura română, diriginta clasei a XI-a C , Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”.

Printre cei care s-au implicat în reușita evenimentului se mai numără bibliotecara Sanda Simon de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, bibliotecara Eugenia Todoran și profesoara Tothi Maksay Melba din cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Bojor”.