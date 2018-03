De la Budapesta la Târgu-Mureș: Ivan & The Parazol live

Pentru fanii muzicii rock care și-ar dori să audă rock-ul anilor ’60 și ’70 împrospătat de o notă modernă, Ivan & The Parazol e o tânără și îndrăzneață formație rock and roll a cărei melodii catchy asigură ascultătorii că muzica rock nu se va demoda niciodată. Ivan & The Parazol rămân proaspeți, iar carisma solistului și energia pe care trupa o degajă pe scenă anunță apariția unei noi Generații Beat.

Concertul va avea loc joi, 15 martie, ora 21:00, la The Bunker (Str. Sinaia nr. 3, Târgu-Mureș). În deschidere vor cânta The Bluebay Foxes și Palma Hills.