Grădina Zoologică din Târgu Mureş: emblema oraşului nostru

Share



Peste 300.000 de vizitatori i-au trecut pragul în 2017. Am citit un articol cu un top al Grădinilor Zoologice din Europa. Acestea erau catalogate drept cele mai attractive obiective turistice datorită faptului că cei de acolo se ocupă serios de activităţi educaţionale, de cercetare şi de conservarea speciilor pe cale de dispariție. Angajații acestora au încercat, cu responsabilitate pentru animale, să creeze habitate cât mai asemănătoare cu cele naturale pentru ca animalele să aibe adăposturi cât mai apropiate de cele naturale, iar vizitatorii să-şi petreacă timpul liber într-un cadru relaxant şi plăcut deopotrivă. Ei bine, Grădina Zoo din Mureș ar putea să fie locul perfect pentru o călătorie în lumea animalelor pentru că se mândrește cu habitate în care găsim o sumedenie de animale, de la cele mai cunoscute și până la câteva specii rare. Pentru a putea să ne încadrăm în standardele europene, mai avem de îndeplinit multe cerințe legate atât de modernizarea adăposturilor, cât și de mărirea numărului de angajați, deficitar la ora actuală. Detalii despre situația de la Zoo Mureș, ce animale unice în România se pot vizita aici, și cum se cresc cel mai bine puii de lei și de tigri în captivitate, aflați din interviul exclusiv cu directorul Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, ing. Horațiu Gorea.

Denisa Morar: Câți vizitatori au trecut pragul Grădinii Zoologice anul trecut, comparativ cu anii precedenți?

Horațiu Gorea: Când am ajuns eu aici, la Zoo, în iulie 2014, am întocmit un raport cu numărul de vizitatori, dar și o evidență a problemelor cu care ne confruntăm. Pe unele le-am rezolvat, iar altele îmi dau bătăi de cap și astăzi. Numărul de vizitatori era atunci undeva la 145.000 în anul 2014, în doi ani am reușit să dublăm numărul. În 2016 şi 2017 am ajuns la aproximativ 300.000 de bilete vândute. Este bine de știut faptul că înafară de târgumureșenii care se bucură de Grădina Zoologică, vin să ne viziteze în proporţie de 50% persoane din toată ţara, din oraşe precum Tulcea, Constanța, Târgoviște, Baia Mare, Suceava, Cluj Napoca, Alba Iulia, Bistriţa Năsăud, Sibiu. De asemenea, foarte mulți străini care trec prin Târgu Mureș vin să admire Grădina, ceea ce ne bucură foarte mult, dar în același timp ne și obligă să facem eforturi pentru a le îndeplini așteptările.

D.M.: Care sunt animalele pe care le putem vedea aici și nicăieri altundeva în Grădinile Zoologice din România? Doriți să aduceți și alte animale noi?

H.G.: Sunt foarte multe specii de animale rare pe care le avem în colecţie aici și care nu se pot admira în alte Grădini Zoologice din România. Printre ele se numără cei doi elefanți asiatici, doar aici există adăposturi corespunzătoare și personal care să se ocupe de ei și de bunăstarea lor. A fost un exemplar și la București, dar momentan, nu mai au elefant acolo. Suntem prima Grădină Zoologică din România care a reușit să aducă girafe, dar și alte specii de animale rare, cum sunt zebrele Grevy’s, primite de la Grădina Zoologică din Amsterdam și de la cea din Beekse Bergen, pe care nu le găsim în multe alte țări. N-am reușit să amenajăm încă adăposturile corespunzătoare pentru ele și pentru antilopele Oryx cu coarne drepte și cele cu coarne curbate, dar le vom finalize în acest an. Avem o familie de antilope Oryx cu coarne curbate, formată din patru femele, un mascul și doi pui. Pentru această specie rară se pot face programe de conservare deoarece există un număr foarte mic de exemplare în lume. Colecția de animale este foarte bogată, ne bucurăm să avem și mandrili, o specie de maimuțe din Africa Ecuatorială, cu coada scurtă, cu fața colorată în albastru și roșu și blana măslinie-brună, am adus de curând lemuri cu coadă dungată și lemuri negri.

Ne dorim să aducem alte animale noi, atractive, dar pentru ca acest lucru să fie posibil, este obligatoriu să avem adăposturi corespunzătoare și personal calificat care să se ocupe de ele. La Târgu Mureș, conform legislației din România, dar și a celei din Europa, nu se face comerț cu animale, toate sunt primite prin intermediul Asociației Europene a Grădinilor Zoologice și Acvariilor (EAZA), ale cărei condiții trebuie îndeplinite întocmai pentru a putea beneficia de repartiţii şi transferuri de animale.

D.M.: Femele gestante sau care au pui sunt acum, la început de 2018? Ce fel de pericole apar când vorbim despre felinele mari?

H.G.: Atât anul trecut, cât și acum doi ani, am avut pui la papagalii Ara de talie mare, la berze, la antilopele Oryx, Axis, la Capibara, la Mara, la canguri şi la ponei. La râși nu am avut pui de 40 de ani și avem acum, ceea ce e îmbucurător. De asemenea, avem pui la cerbi și la urși. Ceea ce am reușit să realizăm și am o mulțumire aparte este legat de lei și tigri. Ne-am dorit să avem pui la felinele mari care să fie crescuți în familie, împreună cu părinții. Acest lucru l-am realizat la Târgu Mureș, după 50 de ani de activitate, în premieră. Este o procedură normală și corectă pe care am învățat-o abia după ce am ajuns aici. Povestea a început astfel. Puii de lei erau abandonați, i-am recuperate şi crescut cu biberonul, am găsit repede mamă adoptivă, cățeluşa pe care au cunoscut-o toți vizitatorii; la fel am procedat și în cazul tigrilor, iar când am avut o inspecție de la EAZA, eram foarte fericit pentru că erau sănătoși puii de lei și cei de tigri. Spre uimirea mea, am fost atenţionat de către inspectori, care mi-au explicat de ce am procedat neadecvat în această situație. Mi-au spus că nu voi reuși niciodată să îi pun alături de adulți pentru că se vor bate până la moarte. Nu m-au convins cu acest argument. Mi s-a prezentat apoi o statistică realizată la nivel mondial cu accidente petrecute în Grădini Zoologice în care au fost implicate felinele mari crescute artificial. Astfel că cele mai multe drame în Grădinile Zoologice din lume s-au întâmplat cu felinele mari crescute artificial deoarece îngrijitorul intră la ele, le hrănește, se joacă cu ele, puii cresc destul de repede; într-un moment de neatenție al îngrijitorului, îl doboară la pământ, acesta se rănește și animalul simte mirosul de sânge și îl omoară. Din acest motiv, în Grădinile Zoologice serioase din lume este interzis a se crește felinele mari în mod artificial. Așadar, în Grădina noastră, am avut de lucru la aceste proceduri și la crearea condițiilor necesare pentru ca puii să fie crescuți de familia acestora și nu cu biberonul sau mama surogat. Am demonstrat că se poate îndeplini acest obiectiv și la Târgu Mureș, ceea ce este normal până la urmă.

D.M.: Ce priorități aveți pe listă pentru 2018?

H.G.: Sunt foarte multe lucruri de făcut în Grădina Zoologică din Târgu Mureș, unul dintre cele mai importante este să devenim membri cu drepturi depline în Asociația Grădinilor Zoologice, deocamdată suntem doar membri candidați. Printer priorităţi, aş enumera: amenajarea unei camere de prim ajutor pentru vizitatori, a unor spații destinate pentru distribuirea hranei; mai multe adăposturi pentru animale trebuie să fie refăcute; amenajarea unor spații de joacă pentru copii. Lista este foarte lungă, plină de lucruri simple și rationale, fără de care ne descurcăm tot mai greu.

D.M.: Cum vă descurcați cu cei 34 de angajați, având în vedere suprafața mare a Grădinii Zoologice, dar și responsabilitățile fiecăruia dintre aceștia?

H.G.: Am lucrat foarte mult la programele educaționale pentru copii, unde, pentru a face faţă solicitărilor, avem mare nevoie de personal suplimentar. Din păcate, suntem deficitari în ceea ce privește forța de muncă, atât cantitativ, cât și calitativ, dar sperăm că lucrurile se vor schimba și vom putea face angajări în viitor.

D.M.: În bugetul primăriei pentru anul 2018 e prevăzută o anumită sumă care este alocată pentru buna funcţionare şi pentru investițiile Grădinii Zoologice. Unde vor fi folosiți banii?

H.G.: Bugetul pentru 2018 este satisfăcător, ideal ar fi să și putem realiza câte ceva. Dacă vom merge în continuare cu legea achizițiilor proastă și cu haosul care este în România, degeaba avem buget, dacă nu vom putea să-l folosim. Speranța mea este că vom putea să-l fructificăm până la urmă. Dacă veți compara bugetul acordat Grădinii Zoologice din Târgu Mureș cu cel de la Brașov sau Galați, unde sunt Grădini Zoologice de 4 ori mai mici, veți vedea că au un buget de tot atâtea ori mai mare, pe care îl și folosesc. Atunci vă veți da seama cât de tare ne chinuim aici pentru ca vizitatorii să nu vadă și să nu simtă problemele reale cu care ne confruntăm zi de zi.

A consemnat Denisa MORAR