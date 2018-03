Iohannis – Orban, tandemul PNL la alegerile din 2019. Declaraţiile liderilor liberalilor mureşeni

Share



Delegaţii prezenţi duminică, 11 martie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, la lucrările Consiliului Naţional al Partidului Naţional Liberal (PNL), au validat, prin vot, ca liberalii să îl susţină la alegerile prezidenţiale din 2019 pe actualul preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi pe liderul PNL Ludovic Orban pentru funcţia de prim-ministru. Pentru susţinerea lui Klaus Iohannis au votat 793 de delegaţi şi 24 de voturi au fost declarate nule, în timp ce competiţia pentru stabilirea candidatului PNL pentru funcţia de premier s-a încheiat astfel: 685 de voturi pentru Ludovic Orban, 113 voturi pentru Viorel Cataramă şi 23 de voturi nule.

Ludovic Orban: “PNL, în parteneriat cu preşedintele României”

Propunerea pentru funcţia de premier a fost făcută de prim-vicepreşedintele PNL, Iulian Dumitrescu, iar cea pentru susţinerea drept candidat al liberalilor la Preşedinţie a lui Klaus Iohannis, de liderul liberalilor, Ludovic Orban.

“Este o necesitate din punct de vedere statutar, este o necesitate din punct de vedere politic, validarea candidatului la preşedinţia României din partea PNL se decide în Consiliul Naţional. După cum vedeţi, după o bună perioadă de vreme, adversarii noştri politici au o strategie sistematică de creare a unei false imagini că ar exista o distanţă între PNL şi preşedintele Klaus Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis este ales preşedinte al României drept candidat din partea PNL. PNL s-a angajat în parteneriat cu preşedintele României să pună în practică proiectele lansate în perioada candidaturii”, a afirmat liderul PNL.

Totodată, Ludovic Orban a precizat că Biroul Biroul Politic Naţional al PNL a hotărât obiectivele partidului pentru anul 2018 şi a stabilit criteriile de evaluare a filialelor teritoriale, interacţiunea cu cetăţenii fiind unul dintre acestea.

“Am hotărât obiectivele partidului pentru anul 2018. Practic, am validat decizia Biroului Executiv care a fost adoptată în urmă cu două săptămâni. Am decis propunerea de hotărâre către Consiliul Naţional privitoare la modul evaluare a filialelor judeţene prin intermediul planurilor de acţiune trimestriale şi a unor criterii obiective de evaluare a progreselor făcute de fiecare filială. A fost prezentată propunerea de hotărâre a Consiliului Naţional Liberal privind programul de transparenţă şi deschidere către societate intitulat “PNL – zi de zi alături de oameni”. Există 20 de criterii care vizează aspecte organizatorice, aspecte de comunicare media, de comunicare on-line, aspecte de evaluare a activităţii parlamentarilor, reprezentanţilor în administraţia locală. De asemenea, aspecte ale relaţiei pe care le are partidul cu societatea civilă, cu patronate, cu organizaţii profesionale, cu sindicate, cu ONG-uri”, a menţionat Ludovic Orban, care a mai spus în discursul final că PNL va veni în faţa electoratului cu un program de guvernare serios, bazat pe analize şi studii de impact, nu “scris pe genunchi.”

Cristian Chirteş: “Trebuie să începem să discutăm despre problemele oamenilor”

Delegaţia liberalilor mureşeni a fost condusă de senatorul Cristian Chirteş, preşedintele PNL Mureş, care a avut amabilitatea să ne acorde un mini-interviu “la cald” despre deciziile luate în cadrul Consiliului Naţional al partidului.

Reporter: Care sunt motivele pentru care liberalii susţin tandemul Klaus Iohannis – Ludovic Orban la alegerile prezidenţiale din 2019?

Cristian Chirteş, preşedintele PNl Mureş: În rimul rând, cred că este normal dacă vorbim despre premier ca preşedintele partidului să fie desemnat de către partid pentru a ocupa această funcţie, fiindcă în momentul în care se intră la guvernare, îşi asumă în numele partidului această guvernare, cu programul partidului, şi cred că este bine şi pentru sănătatea unui partid şi a unei democraţii. Am văzut ce s-a întâmplat când la PSD Liviu Dragnea a desemnat alt premier. De fapt, toate guvernele numite de Dragnea au fost nişte guverne – marionetă, care efectiv nu mai guvernează ţara, ci guvernează în numele unui singur om. Cred că este normal să ne asumăm toţi, şi prin vot, aceste lucruri. Cât priveşte susţinerea lui Klaus Iohannis, noi încă de la momentul fuziunii celor două partide am stabilit foarte clar susţinerea în continuare a lui Klaus Iohannis la funcţia de preşedinte al României. El provine din rândurile Partidului Naţional Liberal, a fost preşedintele partidului şi este normal şi de bun simţ ca tandemul Iohannis – Orban să intre câştigător în anul 2019 şi ulterior în anul 2020.

Rep.: Cum vedeţi, de la nivelul filialei Mureş, noile criterii de evaluare a filialelor, inclusiv recomandarea de a interacţiona mai activ cu cetăţenii?

C.C.: Sunt criterii care au mai fost discutate în cadrul forurilor de conducere, au fost criterii mult discutate la toate nivelurile. Cred că este un nou restart pentru filiale, în primul rând în tot ceea ce înseamnă cetăţeanul. Încercăm ca agenda partidului să fie strâns legată şi de agenda cetăţeanului şi a societăţii civile.

Rep.: La un moment dat, s-a menţionat că Partidul Naţional Liberal are în sondaje 30%. Ce înseamnă acest lucru raportat la planul de activităţi al filialei PNL Mureş?

C.C.: Aşa este, ultimele sondaje arată faptul că am avea 30%. Dacă încercăm să conservăm acest procent, sondajul se poate schimba, de aceea afirm că trebuie să ne organizăm, pe fiecare secţie de votare, pe fiecare organizaţie, să identificăm oameni noi, să atragem oameni noi în partid. Trebuie să începem să discutăm despre problemele oamenilor, şi nu neapărat despre problemele partidului. Cred că mult mai mult va trebui în interiorul partidului să discutăm despre problemele reale ale cetăţenilor.

Rep.: Un mesaj de final pentru liberalii din judeţul Mureş?

C.C.: Mesajul este foarte clar: se va evita orice blat cu Partidul Social Democrat atât la nivel local, cât şi la nivel judeţean şi bineînţeles va trebui o mare implicare, atât a liderilor politici de la nivel judeţean în tot ceea ce înseamnă astăzi o opoziţie şi mai târziu o guvernare. Cred că şi la nivel local şi judeţean, liderii organizaţiilor locale din judeţul Mureş trebuie să se implice mult mai mult în tot ceea ce înseamnă luptă politică.

Mara Togănel: “PNL este partidul cetăţenilor”

Din delegaţia liberalilor mureşeni a făcut parte şi consilierul judeţean Mara Togănel, preşedintele Organizaţiei Femeilor Liberale Mureş, care a transmis un mesaj mobilizator colegilor şi colegilor, precum şi îndemnul către toţi liberalii să fie zi de zi alături de oameni.

“Partidul Naţional Liberal a votat azi susţinerea domnului Klaus Iohannis pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidenţiale, precum şi susţinerea domnului preşedinte Ludovic Orban pentru postul de premier dacă vom câştiga alegerile parlamentare. De asemenea, în cadrul lucrărilor Consiliului Naţional a fost prezentat Raportul de activitate al Biroului Executiv al PNL. Pentru o activitate mai eficientă în teritoriu, s-a decis adoptarea modelului de plan de acţiuni şi a criteriilor de evaluare. Prin Rezoluţia “PNL- zi de zi alături de oameni” ne dorim să arătăm că Partidul Naţional Liberal este partidul cetăţenilor şi acest lucru trebuie să-l comunicăm cât mai eficient. Se vor pune în practică o serie de acţiuni care vor contribui la creşterea vizibilităţii PNL. Am convingerea că împreună vom deveni mai pragamatici şi mai eficienţi, mai energici şi mai curajoşi. Partidul Naţional Liberal trebuie să găsească metodele pentru a câştiga încrederea românilor”, a declarat Mara Togănel.

Comunicarea online, obiectiv prioritar

Un capitol important în evaluarea activităţii filialelor judeţene va fi reprezentat de comunicarea online, activitate care are trasate mai multe obiective specifice:

– Fiecare filială va dezvolta o pagină de Facebook și un site propriu care va prezenta zilnic activitatea reprezentanţilor filialei locale și va prelua mesajele naţionale transmise prin site-ul şi pagina de

Facebook naţională.

Exemplu: numele paginii de Facebook – PNL Arad.

Exemplu : numele siteului – www.pnlarad.ro.

– Fiecare membru al PNL cu funcție de conducere în partid sau în administrația locală, precum și parlamentarii PNL trebuie să îşi dezvolte un cont de Facebook prin care să transmită, zilnic, mesajele Partidului Naţional Liberal şi să comunice periodic cu cetăţenii prin intermediul contului personal.

– Fiecare filială va dezvolta, pe platforma Facebook, o structură locală arborescentă de grupuri locale, pagini oficiale și conturi personale ale membrilor filialei, cu rolul de a transmite mesajele PNL către cât mai multe persoane din afara partidului.

– Fiecare filială va identifica şi va iniţia demersurile necesare pentru a se apropia de influencerii locali care susțin idei, valori și principii apropiate de cele promovate de Partidul Naţional Liberal.

– Fiecare filială va face demersuri pentru a asigura resursele umane şi logistice necesare îmbunătățirii calității mesajelor transmise, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al formei de prezentare.

Exemplu: se vor face investiţii în aparatura foto/video/audio pentru

transmiterea live a conferinţelor de presă şi a acţiunilor din teritoriu; se va aloca buget pentru promovarea iniţiativelor şi mesajelor Partidului Naţional Liberal către public.

– Fiecare filială va avea preocuparea constantă de a creşte impactul şi favorabilitatea mesajelor Partidului Naţional Liberal, conform indicatorilor de performanţă stabiliţi.

“Blaturile” cu PSD, interzise!

“Sunt un nostalgic după vremea cavalerismului. Mi-aş fi dorit foarte mult ca bătălia între noi şi PSD să se câştige printr-un duel între mine şi Dragnea, numai că Dragnea fuge, normal. Niciodată nu o să accepte să intre într-o bătălie şi într-o dezbatere unu la unu cu mine, fiindcă el se simte bine acolo, în spatele gardurilor, în spatele cordoanelor de jandarmi, cu o mulţime de indivizi care îl adulează numai pentru ceea ce le oferă. Bătălia cu PSD nu se va câştiga aşa. Se va câştiga cu infanteria, cu fiecare membru, cu oastea, iar oastea trebuie trezită şi ridicată la luptă. Gata cu blaturile cu PSD! V-o spun din capul locului”, a afirmat, în discursul final, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

