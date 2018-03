Proiectul pentru România, (re)lansat de PSD. Declaraţiile liderilor social-democraţi mureşeni

Share



Social-democraţii din România şi-au ales sâmbătă, 10 martie, cu ocazia unui congres extraordinar, noul preşedinte executiv al partidului, în persoana premierului Viorica Dăncilă, precum şi 16 vicepreşedinţi noi. La congresul de la Bucureşti a participat şi o delegaţie alcătuită din 49 de reprezentanţi ai PSD Mureş, care au votat pentru continuarea reformelor de către echipa condusă de liderul naţional al PSD, Liviu Dragnea.

Cinci convenţii naţionale

În cadrul congresului, cei prezenţi au votat, în unanimitate, pentru începerea dezbaterilor pentru cinci convenţii naţionale: Convenţia naţională pentru adoptarea monedei euro până în 2024, Convenţia naţională pentru preşedinţia Consiliului UE, Convenţia naţională pentru cultură, Convenţia naţională pentru egalitatea de gen “România paritară” şi Convenţia naţională România 2040.

“Vreau să lansăm şi să aprobăm prin vot începerea dezbaterilor pentru cinci convenţii naţionale, la care vor fi invitaţi să participe preşedinţia, Banca Naţională a României, Academia Română, partidele politice, mediul universitar, sindicatele, patronatele şi societatea civilă. Toţi oamenii oneşti din această ţară”, a fost propunerea lansată de către Liviu Dragnea.

100 de măsuri pentru Anul Centenarului

În discursul său, premierul Viorica Dăncilă a propus 100 de măsuri pentru Anul Centenarului.

„Înființarea tribunalelor de achiziții publice. Vreau să adoptăm modelul german. Vom reduce termenul de rezolvare a contestațiilor și termenul de atribuire. Vom adopta legea finanțelor publice locale, legea turismului, vom modifica legea redevențelor, legea minelor, legea lobby-ului, legea violenței domestice. Vom introduce dispozitivele electronice de monitorizare pentru ca femeile să nu mai moară cu ordinele de protecție în brațte. Da, domnule președinte, anul acesta vrem să intre în vigoare noile legi ale justiției. Va intra în vigoare codul administrativ. Înființarea unui departament de achiziții centralizate, implementarea noului sistem de achiziții publice. Vom introduce formularul unic, factura electornică, înființarea filtrului 2 în vamă, extinderea vămilor de la Giurgiu și Constanța. Introducerea indicatorilor de performanță în administrația locală, evaluarea anulă, bonusuri. În cazul nerespectării indicatorilor, contractele vor înceta. O nouă lege a adopților, modificarea codului muncii. Asigurarea salarilului minim diferenția pe categorii de studii, corelarea zilelor libere cu cel la nivel european. Va fi adoptat programul de împrumuturi de 40.000 de lei fără dobândă pentru tineri. Vom avea programul pentru programul cu persoanele cu dizabilități, crearea unui fond de 100 de milioane de lei, vom stimula fiscal activitatea ONG-urilor de profil, vom da amenzi celor care nu respectă legislația pentru aceste persoane. Construcția a 50.000 de locuințe pentru seniori. Acordarea unui voucher de 2250 de euro pentru reabilitarea caselor. Vom atrage 450 de milioane de euro. Vom renova 500 de biserici, finalizarea a 893 locuințe, peste 2000 de km de drumuri comunale. Pensia minimă 640 de lei, punctul de pensie de 1.100 de lei și legea pensiilor. Pensia minimă va fi de 775 lei, iar punctul de pensie 1775 lei, în 2020, adică dublu față de momentul preluării guvernării. Legea educației și modificarea curiculei și a programei școlare”, a menţionat Viorica Dăncilă.

Vasile Gliga: “E un program destul de îndrăzneţ”

Delegaţia social-democraţilor mureşeni a fost condusă de Vasile Gliga, preşedintele PSD Mureş, care a explicat motivul pentru care organizaţia mureşeană nu a avut candidat pentru funcţia de vicepreşedinte regional.

“Înainte de a stabili ce obiective avem, am participat la negocieri, am fost la şedinţa Comitetului Executiv, şi luni, şi ieri (vineri – n.r.), şi s-a stabilit prioritatea în funcţie de rezultatele din zonă, dar şi de politica partidului, unde PSD doreşte să aibă organizaţii mai puternice la nivel de oraşe, unde ar ajuta foarte mult o funcţie de vicepreşedinte. Astfel, s-a decis susţinerea candidatului de la Sibiu, Bogdan Trif, unde e preşedintele Klaus Iohannis şi PNL o are pe Raluca Turcan şi am considerat că acolo PSD are nevoie de forţă”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Vasile Gliga.

Referindu-se la alegerea premierului Viorica Dăncilă în funcţia de preşedinte executiv, liderul PSD Mureş a fost de părere că “pentru operativitate e un lucru foarte bun.”

În ceea ce priveşte priorităţile politice, economice şi sociale anunţate pentru perioada viitoare de timp de către Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă, liderul social-democraţilor din judeţul Mureş a apreciat că acestea sunt îndrăzneţe, dar necesare.

“E un program destul de îndrăzneţ atât din punct de vedere economic, dar şi din punct de vedere politic. E o provocare şi cu paritatea de la funcţiile din partid, e o provocare şi în privinţa programului economic. Ne dorim să fim mult mai operativi, a fost pentru prima dată când a fost un mesaj direct, că trebuie să acţionăm mai operativ. Interacţiune, forţă în decizie şi simplificarea legislaţiei care îngreunează desfăşurarea licitaţiilor”, a punctat Vasile Gliga.

Horea Soporan: “Există o nevoie de unitate”

Din delegaţia mureşeană a făcut parte şi senatorul Horea Soporan, care a apreciat consistenţa proiectelor propuse atât de liderul naţional al PSD, cât şi de premierul României.

“E o nouă strategie, care merge până în 2040, sunt proiecte care nu se mai fac pentru unu-doi-trei ani, ci ne stabilim nişte obiective care merg până în 2040. Până în 2024 să aderăm la moneda euro… sunt foarte multe proiecte. Poate cel mai surprinzător proiect e cel care stabileşte paritatea femei-bărbaţi. La nivelul partidului există o nevoie de unitate, mai exact de reunire, de reaşezare a valorilor, alături de care să mergem cu un proiect comun. Aceasta a fost ideea, să pornim cu un proiect pe care să nu îl schimbe fiecare partid politic atunci când vine la putere. Dacă vine. Se merg pe nişte obiective clare, pe care să ni le asumăm toţi, şi cu opoziţia, constructiv. Atât Liviu Dragnea, cât şi Viorica Dăncilă au venit cu proiecte noi. S-au discutat în cadrul partidului, dar nu s-au concretizat într-o formă finală. E important să pornim aceste proiecte, dar şi să le finalizăm. Avem idei bune, avem practică bună, e neapărat nevoie să şi finalizăm proiectele noastre”, a declarat Horea Soporan.

Florin Buicu: “Dorim să continuăm Programul de Guvernare”

Prezent în echipa PSD Mureş de la Bucureşti, deputatul Florin Buicu a declarat că voturile date de social-democraţii mureşeni au vizat continuarea obiectivelor asumate de Programul de Guvernare.

“Am votat, alături de colegii mei din organizaţia judeţeană, conform mandatului primit. Îmi doresc, alături de colegii mei, ca prevederile din Programul de Guvernare pentru care am fost votaţi să fie îndeplinite. Alături de creşterea salariului minim şi a veniturilor pentru toţi românii, care deja se simt, ne dorim să vedem continuarea celor asumate în Programul de Guvernare PSD-ALDE, aspecte legate de pensii, infrastructură sanitară şi şcolară, investiţii, dezvoltare. Prin votul de încredere de azi îndrăznesc să cred că toate acestea sunt posibile”, a afirmat deputatul Florin Buicu.

Dinu Socotar: “Proiectul de ţară, în 100 de măsuri”

Trio-ul social-democrat care reprezintă judeţul Mureş în Parlamentul România a fost completat de deputatul Dinu Socotar, în opinia căruia proiectele prezentate în discursurile liderilor naţionali reprezintă un veritabil proiect de ţară.

“Din punctul meu de vedere, principalul mesaj a fost cel transmis de preşedintele partidului, care practic a creionat ceea ce ar trebui să fie un proiect de ţară, despre care se vorbeşte atât de mult. Acest mesaj a fost în corelare cu discursul doamnei prim-ministru, pentru că din acest proiect de ţară au fost identificate în mod concret 100 de măsuri, 100 de obiective ale acestui proiect. Sigur, este doar primul pas al unui asemenea demers, urmând ca acesta să mai fie completat, cizelat, aranjat într-o formă mult mai concretă şi eventual obţinut un pact politic din partea tuturor partidelor pentru principalele proiecţii care sunt prezentate. E important să existe o asemenea preocupare, nu de a guverna pentru moment, ci proiectând un obiectiv peste cinci – zece ani şi în ultima instanţă până în 2040 este un efort lăudabil”, a subliniat deputatul Dinu Socotar, care a apreciat atât cele cinci convenţii votate de delegaţi, cât şi proiectul cultural care prevede alocarea, în următorii şapte ani, a sumei de un miliard de euro “pentru proiecte culturale care să definească cultura românească.”

Proiectul de ţară, susţinut de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mureş

La Congresul extraordinar al PSD au participat şi cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Mureş, Ovidiu Dancu, respectiv Alexandru Cîmpeanu.

“A fost aleasă o nouă conducere, care să dea credibilitate acţiunilor partidului. Pentru prima dată, funcţiile de vicepreşedinte reprezintă cele opt regiuni de dezvoltare economică a României, iar din fiecare regiune au fost aleşi câte un bărbat şi o femeie. Dintre ideile importante transmise la congres remarc mult discutatul proiect de ţară, la care a făcut referire Liviu Dragnea. De asemenea, susţin şi propunerea de dezvoltare a mai multor direcţii de viitor în România, cum ar fi infrastructura, independenţa energetică, dezvoltarea agriculturii, şi a învăţământului. S-a mai afirmat că până la finalul acestei sesiuni parlamentare, Legile Justiţiei vor fi finalizate şi de asemenea Codurile de procedură penală. A fost o întâlnire binevenită, ne-am revăzut, ne-am mobilizat, ne-am hotărât să mergem mai departe susţinându-l pe Liviu Dragnea ca preşedinte, să dăm credibilitate şi suport Guvernului Dăncilă, pentru a pune în aplicare programul de guvernare”, a declarat Ovidiu Dancu.

“Sunt mai multe proiecte, foarte importante pentru ţară, în toate domeniile de activitate, în sănătate, învăţământ, infrastructură şi o mare parte dintre ele fac parte din Programul de Guvernare, astfel încât e important să găsim mijloacele să le şi punem în aplicare. În altă ordine de idei, e important pentru un partid să există o ordine, o rigoare, să ne respectăm reciproc, să ne acceptăm şi calităţile, şi defectele, şi să ne punem în comun energiile, puterile, forţele, experienţa, pentru a construi şi a nu bate pasul pe loc sau să demolăm”, a afirmat Alexandru Cîmpeanu.

Ovidiu Mălăncrăvean: “Am remarcat şi iniţiative administrative”

Din delegaţia mureşeană au făcut parte mai mulţi primari mureşeni, unul dintre aceştia fiind Ovidiu Mălăncrăvean, edilul şef al municipiului Sighişoara.

“Mi-a plăcut discursul preşedintelui Dragnea, a fost un discurs destul de ferm, în care se specifică foarte clar interesul pentru români, în general, pentru a o duce mai bine, pentru a avea o viaţă mai bună”, a declarat Ovidiu Mălăncrăvean.

“Printre cele 100 de puncte prioritare am remarcat şi iniţiative administrative, unele aflate în consultare publică. Sunt lucruri pe care le cunoşteam, sunt multe lucruri benefice pentru administraţiile publice locale şi sper, sincer, să fie adoptate şi să le putem aplica în viitorul cât mai apropiat”, a adăugat primarul municipiului Sighişoara.

Mesaje din partea liderilor UDMR şi ALDE

La congresul social-democraţilor au participat, în calitate de invitaţi speciali, Kelemen Hunor – preşedintele UDMR, şi Călin Popescu Tăriceanu – liderul ALDE.

“România şi cetăţenii ei au nevoie de un proiect de ţară, au nevoie de o perspectivă, să ştie unde vom fi peste cinci, peste zece ani, care ne sunt obiectivele. Vă sprijin punctual în Parlament şi cred că facem foarte bine. Ne sprijiniţi şi dumneavoastră punctual şi faceţi foarte bine. Maghiarii din România nu sunt duşmanii ţării, aşa cum se aude din foarte multe direcţii, cu intenţia clară de a mări tensiunea dintre comunităţi. Eu cred că dialogul purtat cu PSD în ultimul an este un dialog util, responsabil, orientat spre viitor. Succesul ţării este şi succesul comunităţii maghiare. Eşecul României ar fi şi eşecul comunităţii maghiare. Noi nu dorim eşecul ţării”, a spus Kelemen Hunor.

“Trebuie să continuăm împreună pe acest drum, trebuie să corectăm lucrurile pe care le vedem că sunt strâmbe, să transmitem cetăţenilor că avem convingerea şi siguranţa că vom câştiga pentru România, îndreptând această stare de lucruri strâmbă pe care am moştenit-o”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Pe cine au ales social-democraţii

Preşedinte executiv: Viorica Dăncilă;

Secretar general: Marian Neacşu;

Vicepreşedinţi:

– Gabriela Firea şi Robert Negoiţă (regiunea Bucureşti-Ilfov);

– Carmen Dan şi Adrian Ţuţuianu (regiunea Muntenia);

– Doina Fedorovici şi Gabriel Vlase (regiunea Nord-Est);

– Doina Pană şi Gabriel Zetea (regiunea Nord-Vest);

– Roxana Mînzatu şi Bogdan Trif (regiunea Centru);

– Mirela Furtună şi Marian Oprişan (regiunea Sud-Est);

– Lia Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu (regiunea Sud-Vest);

– Natalia Intotero şi Mihai Fifor (regiunea Vest).

Alex TOTH