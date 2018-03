Concert aniversar “The Dark side of The Moon” cu Speak Floyd

Fericiți cei ce au prins un concert Pink Floyd în vremurile în care mai cântau pe diferite scene din Europa, ori un concert Roger Waters sau David Gilmour după ce cei doi și-au văzut de propriul drum. Eu am prins doar concertul Roger Waters de la București cu memorabilul „The Wall”, concert care mi-a rămas la suflet. Dar asta e deja de domeniul trecutului, iar prezentul continuă să-și trăiască povestea Pink Floyd grație celor care iubesc, simt dar mai ales cred în muzica adevărată.

Sound-ul Pink Floyd a cunoscut un suflu nou o dată cu trupa Speak Floyd, proiect care a pornit la drum la Cluj în anul 2000, avand in componență muzicieni cu experiență , pasiunea lor pentru muzica formației Pink Floyd a generat un proiect care s-a dovedit a fi de mare inspirație și de mare succes în rândul ascultătorilor de muzică de calitate din România.

Un show mai mult decât special

Trupa și-a făcut un frumos obicei, acela de a concerta în fiecare an la Târgu-Mureș, mai exact în Jazz and Blues Club unde s-au bucurat de fiecare dată de succes la public, fapt pentru care trupa nu concepe un turneu fără să includă și Târgu-Mureșul pe listă.

La finele acestei săptămâni trupa revine la Târgu-Mureș, mai exact sâmbătă, 17 martie, ora 21:00 în Bunker, prilej cu care vor aniversa cei 45 de ani de la apariția legendarului album Pink Floyd “The Dark side of The Moon”. Vor readuce spiritul Pink Floyd Dudu Isabel – voce, Sandy Deac- clape, voce, acoustic & electric guitars, lap steel guitar, Kovacs ”Kovi” Laszlo – electric & acoustic guitars, Razvan Roti – tobe şi percuţie, Kolumban Zoli- bas, Edi Raita- clape și Lazar Rudy – saxofon, care vor interpreta integral albumul “The Dark side of The Moon” dar și alte capodopere muzicale semnate Pink Floyd.

Piatra filozofală a creației trupei Pink Floyd

„Pentru noi,albumul “The Dark Side of the Moon” reprezintă piatra filozofală a creației trupei Pink Floyd, acel “no turning point” care definește nu doar maturitatea unei expresii ci o schimbare profundă în matricea universală. Speak Floyd și-a pornit parcursul muzical și vizual de la acest album. Pe 1 Martie 1973 se lansa un fenomen care avea sa aducă fabricile de vinyluri în pragul disperării iar mai apoi să se instaleze confortabil în topul Billboard 200 album chart pentru o veșnicie și ceva , mai precis 861 de săptămâni. Speak Floyd își venerează idolii interpretând în prima parte a concertului întreg albumul The Dark Side of the Moon. Deci e o aniversare cu 45 de lumânări dedicată albumului “tată” pentru noi. Iar dacă tata are 45 de ani, mai visam că încă suntem tineri”, ne-a declarat Sandy Deac, component al trupei Speak Floyd.

Gențiana, invitat special

Mai mult decât atât, printre cei care se vor alătura trupei la concertul de sâmbătă se numără și Gențiana, care-și va pune amprenta asupra unor piese precum ”The great gig in the sky” și ”Mother”, compoziții ultra mega super cunoscute de orice ascultător Pink Floyd care se respectă.

Prețul biletului de intrare este de 45 de lei, în care intră un meniu muzical complet marca Pink Floyd. Așadar, pregătiți vă pentru un playlist de toată cinstea : ”Speak to Me”, ”Breathe”, ”On the Run”, ”Time / Breathe”, ”The Great Gig in the Sky”, ”Money”, ”Us and Them”, ”Any Colour You Like”, ”Brain Damage”, ”Eclipse” dar și alte compoziții care au făcut istorie.