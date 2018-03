Conferință „I Love My Health”: Descoperă estetica modernă

JCI (Junior Chamber International) Târgu-Mureș invită doamnele și domnișoarele la o conferință a cărei temă principală va fi estetica facială regenerativă nechirurgicală. Evenimentul „Descoperă estetica modernă”, organizat în cadrul proiectului „I Love My Health” va avea loc joi, 22 martie, de la ora 18.00, în Sala Cazino a Hotelului Grand.

Specialiști din ariile medicale estetică regenerativă nechirurgicală, nutriție și psihologie vor aborda multidisciplinar tema esteticii moderne.

Speakeri invitați vor fi: dr. Adrian Alecu – medic primar medicină internă, formator în homeopatie și gemoterapie, experiență în ozonoterapie, imunonutriție, medicină estetică și ecografie, asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș; dr. Oana Raluca Cueșdean – psiholog, psihoterapeut și formator, fondator Psy-Way, psihoterapeut certificat european în psihoterapie pozitivă, trainer certificat european în psihoterapie pozitivă; și dr. Elpujan Vitalia – medic rezident medicină internă, specialist Terapia Rejuvance.

Deoarece luna martie este o lună de răsfăț și apreciere pentru femei, echipa proiectului „I Love My Health” din cadrul JCI Târgu-Mureș pregătește o mulțime de suprize pentru reprezentantele sexului frumos. Le oferă ocazia de a se informa cu cele mai noi tendințe în estetică, de a pleca cu informații, dar și cu cadouri, pentru că vă va fi pregătită și o tombolă cu premii.

Taxa de participare este 25 de lei – Early Bird – primele 25 de locuri, iar următoarele vor fi 40 de lei.

Pentru a vă asigura un loc în cadrul conferinței sunteți rugați să completați formularul de înregistrare: https://goo.gl/forms/DH6t6x1uwz5o7GO83

Junior Chamber International (JCI) este cea mai mare rețea globală de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, activi, voluntari, care dezvoltă proiecte pentru comunitatea locală și se dezvoltă pe ei înșiși prin diverse training-uri, insuflând spiritul de dezvoltare personală și leadership. JCI Târgu-Mureș a fost declarată în 2017 „Most Outstanding New Local Organization în the World” – cea mai de seamă nouă organizație locală de tineret din lume, distincție primită în cadrul JCI World Congress, Amsterdam. JCI Târgu Mureș are ca principal scop crearea unui cadru propice în care profesioniști și antreprenori din diverse domenii de activitate să-și consolideze experiența, să se dezvolte, să-și extindă rețeaua de contacte profesionale și să se simtă bine într-un cadru prietenos și non-formal.