Trio de designeri de la GAP Art, în competiţie pentru Premiile Elle Decoration România 2018!

O echipă de designeri din cadrul companiei mureşene Global Art Production (pe scurt GAP Art), alcătuită din Ştefan Ormenişan, Anca Pora şi Ilka Torok, este nominalizată la Premiile Elle Decoration România 2018, eveniment care va avea punctul culminant în 22 martie, dată la care câştigătorii vor fi anunţaţi şi premiaţi în cadrul unui eveniment special.

Votarea, până în 20 martie

Cei trei designeri participă la prestigiosul eveniment cu colecţia de lămpi intitulată “MINDTHEGAP Lighting Collection 2018”, care poate fi votată până la data de 20 martie, accesând linkul: https://www.elle.ro/decoration/mindthegap-lighting-collection-2018/

“Ne simţim onoraţi să participăm şi în acest an la Premiile Elle Decoration România. Am înscris în concurs noua colecţie de lămpi la categoria Cel Mai Bun Obiect de Design Românesc. Vă invităm să vizualizaţi proiectul şi, dacă vă place, să ne acordati votul”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ştefan Ormenişan.

Colecţia de lămpi, lansată la Paris

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Ştefan Ormenişan, care deţine şi funcţia de asociat în cadrul GAP Art, a avut amabilitatea de a ne furniza şi alte informaţii vis a vis de participarea la Premiile Elle Decoration România 2018.

„Am participat şi la ediţia din 2016, când am şi câştigat premiul pentru Cel Mai Bun Obiect de Design Românesc cu o colecţie de tapeturi alcătuită din 113 designuri de tapet. În anul 2017 evenimentul nu s-a organizat, iar în acest an ne-am înscris din nou, de data aceasta cu o colecţie de lămpi. Colecţia este intitulată “MINDTHEGAP Lighting Collection 2018” şi a fost lansată în luna ianuarie a acestui an, la Paris, în cadrul celui mai mare târg de design din lume, şi se vinde în mai multe ţări din lume”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ştefan Ormenişan.

Ce înseamnă “MINDTHEGAP Lighting Collection 2018”

Pe pagina web a competiţiei, www.elle.ro, echipa de designeri de la GAP Art a sintetizat, pentru cunoscători dar şi pentru publicul larg, ce înseamnă “MINDTHEGAP Lighting Collection 2018”.

“Cineva spunea că accesoriile şi decoraţiunile sunt de fapt sufletul unei case. Acesta a fost impulsul care ne-a stimulat creativitatea şi care ne-a făcut să creăm prima colecţie de lămpi cu abajur MINDTHEGAP. Am ales cinci dintre cele mai de succes poveşti din colecţiile de tapet şi le-am transpus în lămpi de accent care creează o atmosferă caldă, dar în acelaşi timp sunt şi piese de design. Abajururile MINDTHEGAP sunt imprimate pe in belgian de cea mai bună calitate şi sunt finisate cu folii metalice din cupru sau alamă, oferind o lumină difuză şi în acelaşi timp relaxantă”, susţin Ştefan Ormenişan, Anca Pora şi Ilka Torok.

Alex TOTH