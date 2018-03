“The Dark Side of The Moon” la superlativ, cu Speak Floyd

Share



Moment de bucurie pentru iubitorii muzicii Pink Floyd sâmbătă seara în „Bunker”. Motivul a fost unul cât se poate de simplu, concertulul trupei Speak Floyd, cea mai cea trupă tribute din România a legendarilor britanici.

Cei de la Speak Floyd și-au făcut un frumos obieci, acela de a concerta în fiecare an la Târgu-Mureș (Jazz & Blues Club) de această dată a fost să fie în „Bunker”, de fiecare dată popasul mureșean fiind unul savurat la maxim de către public.

Cadou aniversar mai mult decât special

De această dată, Sandy Deac & Co au venit cu ceva și mai special, un cadou muzical de excepție, capodopera “The Dark Side of The Moon”, album Pink Floyd care a împlinit în această lună venerabila vârstă de 45 de ani.

„Pentru noi,albumul “The Dark Side of the Moon” reprezintă piatra filozofală a creației trupei Pink Floyd, acel “no turning point” care definește nu doar maturitatea unei expresii ci o schimbare profundă în matricea universală. Speak Floyd și-a pornit parcursul muzical și vizual de la acest album. Pe 1 Martie 1973 se lansa un fenomen care avea sa aducă fabricile de vinyluri în pragul disperării iar mai apoi să se instaleze confortabil în topul Billboard 200 album chart pentru o veșnicie și ceva , mai precis 861 de săptămâni. Speak Floyd și-a venerat astfel idolii interpretând în prima parte a concertului întreg albumul The Dark Side of the Moon. A fost o aniversare cu 45 de lumânări dedicată albumului “tată” pentru noi. Iar dacă tata are 45 de ani, mai visam că încă suntem tineri”, ne-a declarat Sandy Deac.

Gențiana, la superlativ

Au readus spiritul Pink Floyd pe scena din ”Bunker” Dudu Isabel – voce, Sandy Deac- clape, voce, acoustic & electric guitars, lap steel guitar, Kovacs ”Kovi” Laszlo – electric & acoustic guitars, Razvan Roti – tobe şi percuţie, Kolumban Zoli- bas, Edi Raita- clape și Lazar Rudy – saxofon la care s-a adăugat un oaspete special, vocea Gențianei făcăndu-și simțită prezența, finalul piesei ”The Great Gig In The Sky” fiind unul de excepție.

După ce lumea și-a mai dres sufletul cu o bere sau la o țigară în pauza binemeritată după un așa album special, a venit rândul altor capodopere Pink Floyd să prindă viață, ”Wish You Were Here”, ”Shine on Your Crazy Diamond”, ”Hey You”, ”Confortably Numb”, ”High Hopes”, ”Another Brick in the Wall”, ”Run Like Hell” precum și „Mother”, interpretată admirabil de Gențiana, pata de culoare a concertului de sâmbătă seara. Mulți au ascultat-o cu diferite ocazii, dar de această dată apariția ei a fost una specială, examenul Pink Floyd a fost trecut cu brio , ajutată fiind și de colegii de scenă, strălucitori și de această dată în fața publicului din Târgu-Mureș.

Pe cât de vechi, pe atât de fain

Cam asta a fost sâmbătă seara în „Bunker”, Pink Floyd la maxim, lume multă și frumoasă, iubitori de muzică adevărată, aprecierea lor fiind una mai mult decât pozitivă asupra cadoului muzical aniversar oferit de Speak Floyd. A fost o seară de aduceri aminte, de primul vinyl Pink Floyd, de primul concert Waters , sau chiar Pink Floyd pentru cei trecuți de prima tinerețe, de momentele frumoase ce ți le poate oferi muzica și meseriașii care o compun. Pink Floyd rămân poate cei mai meseriași, la fel și albumul apărut în urmă cu 45 de ani, etalon pentru istoria rockului, readus la viață de Speak Floyd la modul cel mai frumos, live pe scenă, multă pasiune și nu în ultimul rând poftă de cântat.