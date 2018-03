Painting the eggs for the orthodox easter

Reghinenii, invitaţi „De Paşte în muzeu!"

Muzeul de Etnografie „Anton Badea" şi Primăria municipiului Reghin îi invită pe reghineni „De Paşte în muzeu!". Potrivit organizatorilor, evenimentul va avea loc miercuri, 4 aprilie, între orele 9.30 – 12.30, şi va consta în următoarele activităţi: pictură pe ouă gigantice, vânătoare de comori, hrănirea şi îngrijirea animalelor din gospodăria ţărănească şi momentul intitulat „De ce iubim sărbătorile?", susţinut de bunica Maria Bucin Crişan. Evenimentul de va desfăşura la sediul Muzeului Etnografic „Anton Badea", participarea costă 9 lei/persoană, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0265-512.571. (Redacţia)