Echipa Zi de Zi, felicitată de consilierul judeţean Vasile Boloş

Consilierul judeţean social-democrat Vasile Boloş, decanul de vârstă al actualului Consiliu Judeţean Mureş, a transmis, prin intermediul unuei scrisori deschise, câteva gânduri colectivului cotidianului Zi de Zi, care vineri, 16 martie, a împlinit 14 ani de activitate.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul distinsului consilier judeţean, nu înainte de a-i transmite mulţumirile şi consideraţia echipei Zi de Zi.

“Parcurgând cu interes ziarul Zi de Zi de vineri 16 martie, am constatat că este o ediție dedicată împlinirii a 14 ani de la apariția primului număr al acestuia. De regulă aniversările au ca repere cifre de 5, 10, 15, 20 etc de ani. Am încercat să înțeleg care este rațiunea pentru care ați marcat ca fiind un eveniment împlinirea acestor 14 ani. Analogia pe care ați făcut-o cu vârsta la care un copil primește cartea de identitate și intră în perioada de adolescență o găsesc, pentru o publicație, interesantă și are un caracter simbolic.

Sunt un ”consumator” avid de informații de natură socială, economică, politică dar și sportivă din spațiul național, internațional dar mai ales local. Aceste informații le preiau din media audio-vizuală, electronică și scrisă. Ordinea enunțată fiind cea legată de accesibilitatea față de acestea.

Menționam mai înainte interesul particular pentru informațiile din spațiul local. Este, cred eu, firesc să fim conectați cât mai bine la problematica din proximitatea locului unde trăim și muncim. Dincolo de un inters natural aș spune că este și o datorie de natură civică să cunoști problemele comunității din care faci parte pentru a putea apoi să te exprimi în cunoștință de cauză față de acestea. Aceasta este, după părerea mea, rațiunea existenței unei prese locale cât mai puternice și diverse și ar justifica un sprijin atât din partea cetățenilor dar mai ales din partea autorităților locale.

Se poate constata că în momentul de față suportul de prezentare al presei locale este în ton cu tendințele actuale în care, în paralel cu forma printată, publicațiile on line sunt din ce în ce mai folosite de cititori.

Publicația dumneavoastră fiind un ziar de informare cu spectru larg are un loc bine definit în media mureșeană fiind prezent, așa cum se menționa mai sus, deja de 14 ani la îndemâna cititorilor din județul Mureș. Dincolo însă de rolul de vector de informare consider că o publicație are un rol important în educarea civică a cetățenilor precum și în promovarea valorilor morale fundamentale.

Intențiile de viitor pe care le menționați în numărul din 16 martie a.c. demonstrază, în opinia mea, că sunteți conștienți, în mare măsură, de așteptările cititorilor și de evoluțiile din domeniul atât de dinamic al mass mediei.

Vă urez să vă puteți materializa proiectele editoriale care nu pot fi decât utile comunității mureșene.

La mulți ani, Zi de Zi!

Cu respect,

Vasile Boloș, consilier județean PSD”

(Redacţia)