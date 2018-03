Recolte compromise de schimbările bruște de temperatură

Share



Sfârșitul lunii martie creează probleme serioase fermierilor, din cauza revenirii iernii și diferențelor mari de temperatură resimțite în ultimele zile. Caișii și cireșii au înmugurit deja în partea sudică a României, iar înghețul lor va afecta direct producția de fructe și în acest an. Oare ar trebui să schimbăm practicile agricole sau ce am putea face pentru a ajuta plantele să supraviețuiască valurilor de frig neașteptate cu care ne confruntăm tot mai des în ultimii ani?

Diferențele majore de temperatură de la o zi la alta și coborârea gradelor sub zero reprezintă un șoc termic mare pentru plante. Agricultorii sunt îngrijorați că o parte însemnată din recoltele lor vor fi compromise în 2018 din cauza acestor fluctuații meteorologice: „Din cauza fenomenelor meteorologice din ultimele zile, suntem deja în întârziere cu semănăturile din prima etapă, întâmpinăm probleme la orzoaică și la grâul de primăvară. Deoarece e interzisă fertilizarea terenurilor în caz de îngheț sau zăpezi, sunt în urmă cu două săptămâni și cu efectuarea aceastei faze esențiale a agriculturii. Am constatat probleme la rapiță și la grâu, care au pornit în vegetație, vor fi producții mai mici și în acest an din cauza temperaturilor prea scăzute din ultima perioadă”, a precizat Valentin Mărginean, fermier care cultivă o suprafață de 1400 de hectare din județul Mureș.

Ileana Gușatu, director executiv adjunct în cadrul Direcției pentru Agricultură Mureș, a declarat că la noi în județ, situația pomilor fructiferi este sub control, deocamdată: “Nu s-au semnalat probleme în județul Mureș, iar efectele temperaturilor scăzute din aceste zile nu afectează pomii fructiferi pentru că aceștia se află, momentan, în stare de vegetație nepornită. În sudul țării au înmugurit caișii și cireșii, acolo sunt afectate livezile, din păcate. Dacă săptămâna viitoare, de exemplu, vor fi temperaturi foarte ridicate timp de câteva zile, iar apoi ne vom confrunta din nou cu frigul, s-ar putea să apară probleme, dar deocamdată pomii sunt neînmuguriți și se mențin așa. Sperăm să nu mai avem surprize neplăcute din partea vremii”, menționează Ileana Gușatu.

A consemnat Denisa Morar