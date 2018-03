Mark-Christian Hermann, demisie din Consiliul Local Târgu-Mureş! Discursul de rămas bun al consilierului POL

Share



Consilierul local Mark-Christian Hermann (POL) a anunţat joi, 22 martie, la finalul şedinţei de Consiliu Local, că îşi dă demisia din funcţie.

Redăm, în rândurile de mai jos, discursul integral susţinut de Mark-Christian Hermann:

„Am vorbit acum două şedinţe despre deschiderea unei şampanii şi vreau să vă spun doar atât. Că POL a fost înfiinţat ca prima mişcare pornită de la firul ierbii. Una dintre premisele noastre a fost dorinţa ca oamenii, cetăţenii târgumureşeni să participe într-un număr cât mai mare la deciziile urbei. Asta s-a referit inclusiv la membrii noştri, colegii noştri cu care ne-am înhămat împreună pentru un proiect comun. La vremea respectivă, s-a dus inclusiv o discuţie de principiu prin care consilierii locali să se înlocuiească între ei prin rotaţie, astfel asigurând reprezentativitate cât mai mare prin implicarea cât mai multor oameni pentru a se lua nişte decizii bune şi corecte în favoarea comunităţii. Pe latura vieţii mele profesionale, urmează să semnez un contract care îmi va solicita plecarea din ţară pe o perioadă mai lungă. Neputând să aloc atât de mult timp problemelor din Consiliul Local şi problemelor oraşului cât am alocat în ultimii doi ani, mi se pare corect să vină cineva care poate aloca mai mult timp în viitor decât voi putea să aloc din timpul meu. Activitatea de ales local pentru mine doi ani de zile a însemnat o experienţă din care sincer vorbind între noi, ar fi fost multe lucruri pe care n-aş fi dorit să le trăiesc, am avut şi experienţe bune, am avut şi experienţe proaste, am simţit pe pielea mea ce înseamnă tirania unei majorităţi, ce înseamnă că nu te lasă cineva să dezbaţi, să vorbeşti, să propui, să amendezi doar în sensul de a lua nişte decizii bune, juste, corecte şi echitabile pentru târgumureşeni în primul rând. Pe această cale stimaţi colegi aş dori să vă anunţ astăzi despre decizia mea unilaterală, fără a fi fost influenţat de orişicine, de a mă retrage din Consiliul Local şi de a lăsa loc următorului coleg de pe lista Partidului Oamenilor Liberi. Mult succes în continuare în activitatea voastră!”.

Cătălin Hegheş, următorul pe listă

La agelerile locale din 2016, următorii candidaţi de pe lista POL pentru Consiliul Local Târgu-Mureş au fost: locul 7 – Cătălin Hegheş (director executiv), locul 8 – Tatar Lehel (student), locul 9 – Georgiana Birthler Branea (administrator) şi locul 10 – Varga Zsigmond (administrator).

Alex TOTH