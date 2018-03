Bâlbe, amatorism şi (din nou) nervi mulţi în Consiliul Local Târgu-Mureş. Pápai László Zsolt (POL), validat cu emoţii în funcţia de consilier local

Share



Scandal cât casa la şedinţa Consiliului Local Târgu-Mureş de joi, 22 martie. Imediat după ce Comisia de validare a Consiliului Local şi-a dat public girul pentru validarea lui Pápai László Zsolt (POL) în funcţia de consilier local, viceprimarul Sergiu Papuc (PSD) a semnalat faptul că dosarul noului consilier local ar fi incomplet. Concret, Sergiu Papuc a adus în discuţie faptul că din dosarul lui Pápai László Zsolt lipseşte un înscris, respectiv fie demisia Minodorei Băltăţanu (aflată pe o poziţie superioară pe lista de candidaţi de la alegerile locale din 2016), fie o decizie a Biroului Politic al POL care să ateste că Minodora Băltăţanu nu mai face parte din partid, fie o copie după listele de candidaţi USR la alegerile parlamentare din 2016, pe care să figureze şi Minodora Băltăţanu.

Au urmat schimburi de replici mai mult sau mai puţin argumentate. Mark-Christian Hermann (POL) a afirmat că acţiunea viceprimarului Sergiu Papuc nu are niciun temei juridic, fiind doar „chichiţe pur birocratice” şi „mărunţişuri” care au scopul de a pune „beţe în roate”, Radu Bălaş (POL) a precizat că dosarul de validare a fost întocmit în conformitate cu cerinţele formulate de juriştii Primăriei municipiului Târgu-Mureş şi având viza de legalitate a secretarului instituţiei, iar preşedintele Comisiei de validare, Bakos Levente-Attila (UDMR), a fost de părere că intervenţia viceprimarului PSD nu a fost tocmai fair-play vis a vis de membrii comisiei pe care o prezidează.

„Undă verde” de la Comisia de validare

La punctul 2 de pe ordinea de zi, îndeplinirea condiţiilor legale de către Pápai László Zsolt a fost verificată de o Comisie de validare care a avut următoarea componenţă: Bakos Levente-Attila (UDMR, preşedinte), Mark-Christian Hermann (POL, membru), Liviu Radu Todoran (PNL, membru) şi Kovács Lajos- Alpár (UDMR, membru). Secretarul comisiei, Cristian Bratanovici (PSD), a lipsit de la şedinţă.

„Comisia de validare a constatat faptul că locul consilierului local Györfi Julia a devenit vacant. Am procedat la examinarea dosarului, am verificat următoarele: adresa din partea Partidului Oamenilor Liberi prin care se propune validarea domnului Pápai László Zsolt. De asemenea, sunt încă două documente, adresa Partidului Oamenilor Liberi care ne informează că doamna Băltăţanu Minodora nu mai face parte din partidul respectiv, respectiv declaraţia domnului Maşca Dan Sorin prin care ne comunică că nu este de acord cu validarea sa. În consecinţă, apare copia după candidatură a întregii liste de la alegerile locale. În consecinţă, comisia de validare constată că au fost respectate dispoziţiile legale cu privire la alegerea domnului consilier şi în acest caz a hotărât să propună validarea mandatului de consilier al domnului Pápai Zsolt”, a afirmat Bakos Levente-Attila.

Papuc (PSD): „Nu avem niciun fel de înscris doveditor!”

Următoarea luare la cuvânt a aparţinut viceprimarului Sergiu Papuc: „Raportat la adresa care ne-a sosit de la Partidul Oamenilor Liberi, în care ne spun că doamna Băltăţanu nu mai face parte din partid. Păi, corect, corect, dar nu avem niciun fel de înscris doveditor în sensul ăsta! Nu ştiu, întreb dacă e vreo problemă.”

Replica a fost dată de Radu Bălaş: „Doamna Băltăţanu s-a înscris în USR, iar înscrierea în USR, în momentul în care te înscrii într-un partid, reprezintă automat demisia din alt partid. Ea nu mai este nevoită să scrie o demisie în scris la Partidul Oamenilor Liberi înscriindu-se la un alt partid. Ea a fost candidată pe listele USR la Parlament.”

A urmat un schimb de replici în doi:

Sergiu Papuc: „Ştiu, dar sunt simple afirmaţii. Cum ştim că s-a înscris la USR, că a rămas sau n-a rămas? Ştiu, aşa e Legea Partidelor, de acord cu dumneavoastră, dacă vă înscrieţi în alt partid se consideră că ţi-ai dat demisia din vechiul partid, dar n-avem niciun înscris în sensul ăsta. Mai ales că s-a înscris la alt partid.”

Radu Bălaş: „Este o declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui partidului, cum că nu mai face parte din partid, nu?”

Sergiu Papuc: „Este o adesă prin care se afirmă ceva. Nu e declaraţie pe proprie răspundere. E o diferenţă, mare diferenţă.”

Radu Bălaş: „Este o declaraţie a preşedintelui partidului care spune că nu mai e cineva membru, nu?”

Sergiu Papuc: „Nu e declaraţie!”

Radu Bălaş: „Când cineva nu mai e undeva, cum să aduci o dovadă că nu mai e?”

Sergiu Papuc: „Da!”

Radu Bălaş: „Serios?”

Sergiu Papuc: „Serios!”

Hermann (POL): „Nu faceţi altceva decât să scormoniţi rahatul!”

În discuţie a intervenit şi Mark-Christian Hermann, care a catalogat demersul viceprimarului social-democrat drept „un joc de teatru ieftin”.

„Domnule Papuc, cu tot respectul pentru profesia dumneavoastră, aţi devenit mai avocat decât avocaţii şi mai catolic decât papa. Sunt mai multe adrese aici, inclusiv una în care se spune foarte clar că domnul Pápai László Zsolt face parte din Partidul Oamenilor Liberi şi întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a deveni consilier local, în urma demisiei doamnei consilier local Györfi Julia. Nu ştiu cum să vă explic dumneavoastră care faceţi parte dintr-un partid, din PSD, unde este cam la modă retragerea sprijinului politic şi centralizarea deciziilor într-un partid, ceea ce la noi în cazul POL, nu este cazul. Însă din moment ce la nivel de partid s-a luat o decizie, şi anume cine intră în Consiliul Local, următorul pe listă, şi cine este validat la nivel de partid, oportunitatea acestei decizii în speţă îi aparţine Partidului Oamenilor Liberi. Deci ceea ce faceţi dumneavoastră, cu tot respectul, nu faceţi altceva decât să scormoniţi rahatul! Şi vă mai vin cu un exemplu: la momentul în care a fost validat mandatul domnului nostru consilier, domnul Moldovan Călin, am atras atenţia că lipseşte, conform procedurii impuse de lege, acel referat constatator care era imperios necesar în tot setul de documentaţie. Chiar dacă era documentaţia incompletă, şi acel referat constatator în schimb tocmai că eu am insistat să fie inclus în proiect şi este – în cazul noului nostru coleg, Pápai László Zsolt. Nu v-a deranjat pe niciunul că nu se respectă procedura. Or, dumneavoastră, în momentul de faţă după ce toate adresele sunt anexate, mai mult, este lista de candidaţi, viza de legalitate din partea doamnei secretar este pe proiectul de hotărâre, dumneavoastră veniţi cu nişte chichiţe pur birocratice, vă legaţi aici de nişte mărunţişuri numai ca să puneţi nişte beţe în roate, în loc să aveţi atâta verticalitate să spuneţi că aveţi o problemă cu colegul nostru Pápai László Zsolt şi că nu doriţi oarecum să i se valideze astăzi mandatul. Iarăşi asistăm la un joc de teatru ieftin”, a spus Mark-Christian Hermann.

Viceprimarul Sergiu Papuc a dat, prompt, replica: „Chiar dacă vă consideraţi special ca partid şi deasupra tuturor reglementărilor legale, funcţionaţi după Legea Partidelor. Şi în Legea Partidelor, orice afirmaţie pe care o faci trebuie să o dovedeşti cu înscrisuri! Or, n-aţi dovedit! Noi avem experienţă politică mare, şi am retras sprijinul la consilieri, de acord, da, şi am depus şi înscrisuri în sensul acesta: Hotărârea Biroului, ori demisii. Şi atunci, trebuie să ştiţi foarte bine că atunci când se face o afirmaţie se depun înscrisuri. Eu nu pot să merg pe cuvântul dumneavoastră şi să votez ceva nelegal!”

Bălaş (POL): „Am respectat tot ce ni s-a cerut!”

Vădit iritat de direcţia în care decurge discuţia, Radu Bălaş a cerut sancţionarea angajaţilor Primăriei care au acordat asistenţă juridică în cazul întocmirii dosarului de consilier local al lui Pápai László Zsolt.

„Dacă ceva din acest dosar nu este bine, vă rog să propuneţi primarului sancţionarea tuturor serviciilor din Primărie care ne-au cerut aceste documente, secretarul Primăriei, cei de la Relaţii Consilieri ne-au spus că acestea sunt documentele necesare, noi ne-am încadrat în ceea ce ni s-a cerut! Nici mai mult, nici mai puţin! Aşa încât, dacă vreţi să faceţi pe marele deştept pe aici, vă rog să îi sancţionaţi pe cei responsabili şi care ne-au cerut nouă actele care trebuie pentru a fi validat colegul nostru, şi nu vă mai tot învârtiţi aici şi ne daţi nouă lecţii de cum trebuie să ne comportăm. Noi am respectat tot ce ni s-a cerut!”, a precizat Radu Bălaş.

„Să ştiţi că la Primărie nu e birou de asistenţă juridică! Trebuie să respectaţi legea. Şi nu sancţionez pe nimeni! Dacă aveţi pretenţia să faceţi politică în ţara asta, trebuie să ştiţi şi legile după care vă organizaţi şi după care funcţionaţi. Se numeşte Legea Partidelor Politice”, a răspuns viceprimarul Sergiu Papuc.

Bakos (UDMR): „E un gest neprietenos”

Preşedintele Comisiei de validare, Bakos Levente-Attila, a catalogat demersul viceprimarului Sergiu Papuc drept „neprietenos”, solicitând apoi o pauză scurtă în care juriştii să ia decizia corectă, nu înainte însă de a recunoaşte că se simte depăşit de situaţia creată.

„Îmi pare rău că aceste discuţii de natură juridică, pe care pe mine personal bineînţeles că mă depăşesc le purtăm acum, după ce noi, ca şi comisie, am constatat un dosar care după cunoştinţele noastre e în regulă. În consecinţă, eu v-aş ruga, poate ţinem 5 minute pauză, poate găsim o hârtie care lipseşte, poate nu lipseşte nicio hârtie. Mie mi se pare un gest neprietenos, nu vreau să vorbesc pentru niciuna dintre părţi, dar e un gest neprietenos în special faţă de comisie şi faţă de persoana care este aici. Până la urmă, dacă vom constata că nu este în regulă putem să atacăm hotărârea cei care doresc, pe de altă parte, aceste discuţii trebuiau purtate înainte ca noi, ca şi comisie, să ne întrunim şi să constatăm un lucru”, a menţionat Bakos Levente-Attila.

Papuc: „Sunteţi dispuşi să aruncaţi în aer toată şedinţa?!”

În replică, viceprimarul PSD a propus amânarea proiectului.

„Eu o să propun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru că dacă îl validăm aşa şi ulterior avem o problemă de legalitate, ce facem, ce se va întâmpla cu toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi de azi? Ce ziceţi? Dacă vor fi la un vot, vom avea o problemă sau nu vom avea o problemă? Sunteţi dispuşi să aruncaţi în aer toată şedinţa de Consiliu Local pentru că nu s-a îndeplinit ceva ce trebuia îndeplinit conform legii?1”, a afirmat Sergiu Papuc.

Csiki (UDMR): „Totuşi, să nu facem circ”

În discuţie a intervenit şi Csiki Zsolt (UDMR), care a solicitat oprirea „circului” din Consiliul Local.

„Îmi este un pic ruşine faţă de oamenii care asistă în sală şi ţinând cont că sunt şi două persoane care aşteaptă să ia cuvântul, a trecut o oră şi încă noi n-am dezbătut niciun punct de e ordinea de zi. Stimaţi colegi, rugămintea mea este să luăm o pauză, să dezbatem, sunt acte sau nu sunt acte, sunt jurişti în această sală să se exprime, dar totuşi, să nu facem circ. Un coleg consilier a amintit de două ori că asistă la circ. Păi da, dar este şi personaj principal în circul respectiv”, au fost cuvintele consilierului Csiki Zsolt.

Proiectul, mutat la finalul şedinţei

După o pauză de câteva minute, Bakos Levente-Attila a propus mutarea proiectului de hotărâre la finalul şedinţei, propunerea fiind acceptată de majoritatea consilierilor locali.

„M-am uitat încă o dată la ce ne-am uitat în grabă mare, nu am mari nelămuriri, de fapt nu am deloc, dar în urma discuţiilor purtate în această scurtă şedinţă s-au vehiculat anumite ipoteze şi discuţii între jurişti. Eu v-aş propune ca până acestea se sedimentează, durează bănuiesc câteva minute, să mergem cu ordinea de zi mai departe, ca şedinţa să nu stagneze, urmând ca a sfârşitul şedinţei să adoptăm această hotărâre”, a afirmat preşedintele Comisiei de validare.

Pápai László Zsolt, validat consilier local

În cele din urmă, cele „câteva minute” propuse de Bakos Levente Attila pentru „sedimentare” au durat aproximativ o oră şi 45 de minute. Întrucât între timp în sala de şedinţă a apărut şi documentul prin care Minodora Băltăţanu şi-a dat demisia din POL, consilierii locali au validat intrarea lui Pápai László Zsolt în Consiliul Local Târgu-Mureş, iar reprezentantul „oamenilor liberi” a depus, în sfârşit, jurământul…

Alex TOTH