FOTO:„NATURĂ pentru APĂ” de Ziua Mondială a Apei

Miercuri, 21 martie 2018 de la ora 13:00 a avut loc la sediul Administrației Bazinale evenimentul „NATURĂ pentru APĂ” prin care membrii acestei organizații au ținut să atragă atenția tinerilor din comunitate cu privire la importanța apei. Administrația Bazinală de Apă Mureș depune eforturi considerabile în domeniul managementului resurselor de apă, în strânsă legătură cu prevederile legislative europene. Este imperios necesar ca omul modern să înțeleagă importanța vitală a apei și să revină la relația sa tradițională cu apa și, în general, cu mediul înconjurător. Toți suntem datori să ne inspirăm din natură pentru a putea face față cu brio provocării în ceea ce privește calitatea și cantitatea resurselor de apă.

Evenimentul a început cu un moment liric asigurat de trei domnișoare, Simon-Kerekes Eszter, Magyari Annamaria și Petho Rebeka, coordonate de prof. Gered Jolan de la Liceul Vocațional de Artă care au revenit ocazional cu un scurt moment artistic de cântat la flaut.

Reproduceri artistice după fotografii făcute de cei de la ABA

„Pentru ca toată lumea să înțeleagă, anul trecut am avut un cvartet de coarde, anul acesta avem trei suflătoare pentru atmosferă și partea lirică. Deci Ziua Mondială a Apei, 2018. Astăzi sunt manifestările festive de la Administrația Bazinală de Apă Mureș, o parte din colegi și invitați au fost într-o ședință de comitet de bazin de la ora 10:00. Are loc vernisajul expoziției de pictură, grafică, design și niște machete realizate de elevii de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Târgu-Mureș, iar absolut toate lucrările, deja este o tradiție, sunt de la Liceul Vocațional de Artă din Târgu-Mureș. Sloganul anului 2018 este „NATURĂ pentru APĂ” mai concret cu cei de la Liceul de Artă l-am denumit „Soluții naturale pentru apă” la vremea respectivă, fiecare după priceprea lui își aduce contribuția la ceea ce înseamnă serbarea Zilei Mondiale a Apei. În acest parteneriat pe care îl avem cu Liceul Vocațional de Artă din Târgu-Mureș anul acesta tema a fost „Pictură după natură și lucrări hidrotehnice”, și trebuie să fac o paranteză și să vă spun că elevii nu au ales niciunul poză cu inundații. Eu le-am dat poze copiilor cu ceea cu ce ne confruntăm noi zilnic pe teritoriu, fiecare și-a ales poza după care a dorit să facă tabloul și am constatat astăzi și ieri când le-am montat că niciunul n-a ales inundații. Există și efectul distructiv al apelor, nu doar benefic și trebuie să vă arăt un tablou făcut de colega dvs., nu l-am afișat, stă în birou la mine, în schimb este perpetuum mobile: oriunde mă duc la școli sau ONG-uri și vorbind despre efectul distructiv al apelor și poluarea. Așa a văzut Rebeka acum 2 ani de zile efectul apelor.” a precizat Călin Fokt, purtătorul de cuvânt al evenimentului.

Câțiva elevi de la școala gimnazială și-au prezentat proiectele, machete, și au ținut și un scurt discurs. Coroș Ioana Sara ne-a relatat celor prezenți niște fapte despre apă. „Noi reprezentăm Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”. Suntem elevi ai clasei a VI-a C și suntem coordonați de către doamna profesoară Iernuțan. Avem plăcerea alături de dumneavoastră să participăm la acest minunat eveniment. Apa. Izvorul vieții. Este sângele albastru al pământului. Apa este bogăție fără seamă, cea mai curată și cea mai pură pe Pământ. Ea este sufletul pământului. Apa este materialul din care ne-am născut. Nu este întâmplător faptul că corpul omenesc este alcătuit în proporție de 85% apă. Planeta Pământ este acoperită circa 60% apă. Proiectul nostru răpunde la o singură întrebare: dacă nu ar exista apă, ce s-ar întâmpla cu Terra? Am încercat să scoatem în evidență importanța apei pentru viață.”

În picturile prezentate am putut recunoaște inclusiv imagini, fotografii, natură, construcții hidrotehnice sau chiar picături transformate în opere de artă. Prof. Columban Zita (în maghiară) și prof. Căpriță au ținut să precizeze câteva informații legate de această expoziție: „Împreună cu dumneavoastră am dezvoltat un parteneriat de durată ce se concretizează anual în expoziții reușite. Este important pentru elevii noștri prezența într-un spațiu expozițional, un spațiu generos și primitor ca acesta. Și de asemenea posibilitatea în a-și afirma talentul și personalitatea. Începerea lucrărilor pornind de la o imagine dată a permis elevilor exersarea unor tehnici și procedee de lucru diverse, elementele naturale nefiind doar reproduse, ci analizate compozițional și armonizate cromatic, astfel încât rezultatul final să fie o creație originală care să reprezinte sensibilitatea, talentul, abilitățile, personalitatea și de ce nu stilul fiecărui elev. Putem remarca maniere de lucru și abordări diferite ce-și au rădăcinile în impresionism, cuantilism, chiar în abstracțiune, sunt câteva lucrări puțin mai abstracte sau chiar multe lucrări care merg în direcția realismului. Toți elevii au lucrat cu plăcere și astăzi au posibilitatea să se bucure de rodul muncii lor și să-și analizeze obiectiv lucrările.”

Râurile noastre sunt îngropate de PETuri

„Sunt impresionat că acțiunea Ziua apelor ia amploare din ce în ce mai mare. Anul acesta sub sigla Natura pentru apă încercăm să facem diferite manifestări. Din păcate trebuie să gestionăm și situații neplăcute, deci apa nu este întotdeauna numai viață, ci e și calamniate. Din păcate la limita celor două se vede și efectul neplăcut pe care îl constatăm, am transmis și colegilor de la ședința de comitet de bazin, pe care îl au aceste picnicuri și mese organizate în natură, practic o să vedeți pe râurile noastre munți de PETuri. Eu vă fac un apel la dumneavoastră să deveniți aceeași parteneri și să deveniți practic educatorii părinților voștri, să facem educație să avem apă curată că Dumnezeu ne-a înzestrat cu multă apă, alții nu au deloc și știu probabil să o prețuiască mai bine, noi avem din belșug, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc de ea, ci trebuie să o păstrăm curată.” Astfel a făcut apel către tineri directorul Cristian Bratanovici.

Poezie scrisă de o preșcolară de la grădinița nr. 4 din Reghin

Rugămintea apei

Apa tare-i supărată

Și șoptește către noi

Clipocind învolburată:

– Nu mai aruncați gunoi!

Priviți cu atenție mare…

Peștișorii sclipitori

Nu mai au nicio scăpare…

Ei sunt tare bolnăviori.

Hârtii, peturi și otravă

Fără noimă-ați aruncat,

Iar apa mea cristalină

N-ați văzut c-ați poluat?!

Omenire, fii atentă

Dacă vrei să ai speranță!

Roata înapoi se-ntoarce,

Că natura nu mai iartă!

Poezie scrisă de o preșcolară de la grădinița din Iernut

Ziua Mondială a Apei

Azi e zi de sărbătoare,

Cu toți azi sărbătorim

Ziua Mondială a Apei,

Apa noi o prețuim!

Noi cei mici am învățat,

Grijă să avem,

Curată să o păstrăm

Și să nu o poluăm.

Apa e o bogăție

Fără ea nu am putea,

A trăi și dezvolta,

Și cu toți o sărbătorim

Apa noi o prețuim.

Text și foto: Elena POLEARUȘ