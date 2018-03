Tipuri de iluminare suplimentară a plantelor din spaţiile protejate şi apartament

Share



Creşterea plantelor în interior oferă multe avantaje, precum evitarea dăunătorilor din gradină sau controlul total asupra vremii. Cu toate acestea, nu suntem suficient de norocoşi daca în solar, seră, sau apartament avem o lumină insuficientă dezvoltării plantelor. Ferestrele orientate spre sud pot oferi suficientă lumină pentru o tavă sau două de răsaduri, dar dacă dorim să creştem rata de fotosinteză la florile şi legumele cultivate în aceste spaţii, avem nevoie de mai multa lumină.

Iluminatul interior care se găseşte în majoritatea locuinţelor nu prea susţine fotosinteza. Becurile tradiţionale cu incandescenţă nu au spectrul adecvat de lumină pentru a suplini soarele. Becurile fluorescente de uz casnic nu sunt ideale, deoarece pot fi folosite în mod eficient numai dacă sunt plasate la câţiva centimetri de frunzişul plantelor şi sunt lăsate să funcţioneze timp de 16 ore pe zi.

Creşterea frunzelor plantelor este în general cea mai bună în jurul valorii de 6500 K (valoare Kelvin – indică temperatura de culoare a luminii), deşi multe plante au nevoie de o lumină mai caldă, în jurul valorii de 3000 K, pentru a produce flori şi fructe. Dacă scopul nostru este de a produce răsaduri, legume cu frunze verzi sau rădăcinoase, avem nevoie doar de becuri cu spectru mai mare. Dacă dorim să cultivăm flori, castraveţi, roşii, ardei, lămâi etc., avem nevoie de becuri cu spectru scăzut de lumină.

Există trei tipuri principale de lumini de creştere. Lămpile fluorescente cu spectru complet – fie din tub, fie din seria standard de CFL – sunt o alegere excelentă atunci când începem să semănăm seminţe în interior. Becul fluorescent standard, denumit în mod obişnuit T12, face să crească plantele de apartament, suplimentând lumina naturală a unei ferestre. Cu toate acestea, ele sunt destul de slabe în intensitatea luminii şi trebuie plasate la câţiva centimetri de frunze pentru a avea un efect foarte mare. Becurile fluorescente T5, care au un diametru mai restrâns decat T12 au o intensitate a luminii mult mai mare, făcându-le adecvate ca sursă de lumină unică pentru plantele care iubesc soarele. Becurile fluorescente compacte (CFL) sunt o opţiune pentru spaţiile mici care se potrivesc într-o priză standard pentru a oferi un echilibru adecvat de lumină plantelor îflorite.

LED-urile folosesc jumătate din energie electrică şi durează de cinci ori mai mult, dar pentru creşterea plantelor, avem nevoie de LED-uri speciale, disponibile la furnizorii de plante horticole. LED-urile sunt preferabile deoarece putem obţine o intensitate mai mare a luminii pe metru pătrat. Ele produc şi foarte puţină căldură în comparaţie cu alte becuri. Specialiştii danezi de la Osram Opto Semiconductors au dezvoltat noul sistem de iluminat în două direcţii clare. În primul rând, e vorba despre LEDurile din gama Golden Dragon Plus, care acoperă un unghi de 170 de grade. Acest lucru le face perfecte pentru iluminatul suprafeţelor mari cultivate în sere. Pe de altă parte, cealaltă gamă, denumită Oslon SSL LED, acoperă un unghi de 80 de grade, excelent pentru culturile stratificate. Cum ar fi, de exemplu, cele de salată.

Dacă dorim să creştem plante mari, cum ar fi roşiile, HID-urile sunt mai bune deoarece lumina pătrunde în frunzişul plantelor mai bine decât în cazul altor becuri. Există becuri HID de sodiu de înaltă presiune (HPS) foarte bune pentru înflorire şi becurile MH (halogenuri metalice) necesare pentru a susţine creşterea vegetativă. Cele două tipuri sunt adesea folosite împreună. Din nefericire, fiecare tip are nevoie de un dispozitiv propriu.

Cerinţele de instalare variază drastic în functie de suprafata gradinii interioare si de tipul becului utilizat. Cele mai multe plante comestibile necesita cel putin 30 de wati pe mp, dar rosiile nu vor produce abundent si de inalta calitate fara 40 – 50 de wati pe mp. Plantele crescute in interior necesita mai multe ore de lumina decat cele crescute in aer liber. 14-18 ore de lumina pe zi sunt recomandate pentru majoritatea speciilor comestibile atunci cand sunt cultivate sub iluminare artificiala. Cel putin sase ore de intuneric in fiecare zi sunt esentiale pentru sanatatea plantelor. Deoarece plantele cresc, trebuie sa ridicam corpul de iluminare corespunzator pentru a mentine distanta optima, care variaza in functie de tipul de bec utilizat si puterea lui.

Sursa: Gazeta de agricultură