Senatorul Horea Soporan (PSD), mesaj pentru unirea României cu Basarabia

Senatorul social-democrat Horea Soporan a scris marţi, 27 martie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia împlinirii unui secol de la Unirea Basarabiei cu România.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul integral transmis de senatorul PSD de Mureş Horea Soporan:

„Chiar dacă aniversarea Centenarului Marii Uniri are loc abia în decembrie, azi aniversăm un alt fel de Centenar: unirea Basarabiei cu România, primul pas înspre concretizarea renaşterii României Mari de la 1918. Acum exact 100 de ani, Sfatul Ţării de la Chişinău a decis, cu 86 de voturi pentru, trei împotrivă şi 36 de abţineri, unirea Republicii Democrate Moldoveneşti cu Regatul României, „de azi înainte şi pentru totdeauna”. N-a durat mult această unire, pentru că Armata Roşie a reocupat Basarabia, în 1940, a fost din nou alungată peste Nistru de trupele germano-române, după 22 iunie 1941, dar sovieticii au reocupat provincia după eşuarea „operaţiunii Barbarossa”, în 1944.

Două învăţăminte putem desprinde din aniversarea de azi: unul ar fi că istoria nu prea operează cu noțiuni ca „totdeauna” sau „niciodată”. Al doilea ar fi că se pot realiza lucruri mari chiar şi în vremuri aparent neprielnice. Cu doar un an-doi înainte de unirea Basarabiei cu România, ţara noastră era aproape dezmembrată: Transilvania era parte a Imperiului Austro-Ungar, Germania ocupase Bucureştiul şi o bună parte din Ţara Românească etc. Practic, România mai era doar o pată pe hartă, nu mai mare decât câteva judeţe de azi. Cu nemţii stăpâni în Capitală, cu Ardealul sub cizmă străină şi cu ruşii la malurile Prutului… orice gând de Unire părea utopie. Şi totuşi, în mai puţin de doi ani, au revenit la Ţara-Mamă (aproape) toate provinciile româneşti. Explicaţia e una singură: pentru că a fost voinţă în acest sens. Voinţă, inteligenţă, spirit de sacrificiu, dragoste de ţară şi de neam. De asta avem nevoie şi azi pentru a rescrie Istoria aşa cum se cuvine. Să nu uităm că Republica Moldova de azi e singurul stat născut graţie pactului Ribbentrop-Molotov care încă există. Viitorul Basarabiei nu poate fi decât în hotarele României reîntregite.

La mulţi ani, Basarabie, la mulţi ani, Românie!”

(Redacţia)