„Fă Rai din ce ai” – concert caritabil pentru Ioan Cotoară

Bună, am o boală gastro-intestinală, colită ulceroasă-hemoragică şi am ajuns la 40 kg şi la limita puterilor, am nevoie de suma de 60.000 lei pentru un tratament.”

Aşa îşi începe Neluţu povestea pe pagina lui de Facebook…

Ioan Cotoară, de 17 ani, din Cerghid este bolnav de colită ulcerativă hemoragică. Boala lui Neluțu s-a declanșat vara trecută, iar până acum, nu numai că nu s-a ameliorat, dar s-a și agravat, apărând complicații: TBC, infecție cu Clostridium Difficile, trombocitoză esenţială, anemie severă.

Mai mulţi solişti de muzică religioasă şi populară vor cânta la Târgu-Mureş pentru o cauză nobilă. Spectatorii sunt invitaţi să doneze pentru Ioan Cotoară (Neluţu) care are nevoie de suma de 60.000 lei necesară unui tratament foarte costisitor, pe care familia lui nu-și permite să îl achite.

Concertul caritabil, organizat de Liceul Tehnologic Electromureș, în parteneriat cu Ansamblul Mureșul, Protopopiatul Ortodox Român Târgu-Mureș și Protopopiatul Ortodox Român Luduș, este programat pentru joi, 12 aprilie, de la ora 19.00, în sala de spectacole a Ansamblului Mureșul.

Își vor da concursul numeroşi solişti de muzică religioasă şi populară: Corala Te Deum Adoramus din Luduș, Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad, Maria Sîntean Faghiura, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean, Ionela Moruțan, Ovidiu Furnea, Ansamblul profesionist Mureșul și Ansamblul „Spice Mureșene”.

Cei care doresc însănătoșirea lui Neluțu și pot contribui financiar, pot depune sume de bani în contul RO77RNCB0692147175990001 BCR deschis pe numele Cotoară Ioan.

(A.V.)