Funkorporation aduce muzica de calitate la Office

Trupa Funkorporation, înființată în 2010 sub numele The Alternate Fun Project, a avut numerose concerte în România, transformând orice eveniment într-un mega party. Rețeta: groove-uri funky, bas bine plasat, vocal excepțional, condimentat cu instrumente de suflat, mixat cu puțin jazz, ska, balkan, reggae plus atitudine pozitivă.

Trupa are un sunet aparte, dar încearcă să combine mai multe stiluri muzicale, începând de la soul, funk, până alternativ, și chiar muzică electronică. În mai 2012, formaţia a câştigat contestul de talente Médiabefutó, în august a cântat la Festivalul Peninsula, iar în noiembrie a câştigat marele premiu TIMAF (Transilvania International Art and Music Festival). Funkorporation au cântat în deschidere pentru Heaven Street Seven din Budapesta, Şuie Paparude, Byron şi Compact.

În 2015, au obținut locul II la Jazz in the Park Cluj-Napoca, la secțiunea interpretare, și locul III la Festivalul de Muzică de stradă din Satu Mare.

Membrii formației sunt Horváth Hanna (voce), Székely Erika (voce), Bajusz Gábor (tobe), Sándor László (chitară bas), Τúrós Tamás (trombon), Halmen József (chitară) și Balla Szabolcs (saxofon).

Concertul va avea loc joi, 12 aprilie, ora 21:00, la The Office – Clubul Presei (Str. Bolyai nr. 18, Târgu-Mureș).

Prețul unui bilet este de 15 lei.

