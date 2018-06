„Moștenitoarele“ câștigă Trofeul Transilvania la cea de-a 17-a ediție TIFF

Share



Cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și-a desemnat câștigătorii, sâmbătă seară, pe 2 iunie, la Teatrul Național Cluj. Trofeul Transilvania, în valoare de 15.000 de euro, oferit de Staropramen, a fost câștigat de Moștenitoarele/The Heiresses, se anunță în cadrul unui comunicat de presă emis de către organizatorii TIFF. Starul operei internaționale, soprana Angela Gheorghiu, i-a înmânat premiul regizorului Marcelo Martinessi, care își adaugă în palmares un nou trofeu, după Ursul de Argint câștigat în iarnă, la Berlin. Gala de închidere TIFF.17 va fi difuzată duminică, 3 iunie, de la ora 23:00, pe TVR 1.

Este pentru prima dată când TIFF are în competiție un film din Paraguay, o premieră încununată chiar cu marele premiu. Marcelo Martinessi a impresionat juriul prin excepționala rigoare, prin ritmul captivant impus în narațiuna filmului, câștigând într-o competiție în care alte 11 filme foarte bune au făcut algerea juriului foarte dificilă.

Regizorul Dagur Kari, cineastul Stephane Foenkinos (director de casting și regizor), scenarista Rebecca Lenkiewicz, actorul Vlad Ivanov și regizoarea Agnes Kocsis au decis și câștigătorul Premiului pentru cea mai bună regie, în valoare de 5000 de euro. Hlynur Pálmason, regizorul filmului Iarna trădării/ Winter Brothers, a atras atenția juriului cu filmul său de o „puternică pasiune, frumusețe și energie cinematografică.“ Trei dintre actorii filmului Ancora și speranța/ Anchor And Hope (r. Carlos Marques Marcet) s-au remarcat prin „modul excepțional în care se completează pe ecran, cu inteligență și farmec, creând roluri emoționante și pline de umor“, astfel că Premiul pentru Cea mai bună interpretare a mers către Natalia Tena, Oona Chaplin și David Verdaguer. Premiul în valoare de 1.500 de euro a fost oferit de Conceptual Lab. Trofeul a fost inmânat de actorul Jean-Marc Barr, invitatul special la TIFF, pe care publicul îl va putea întâlni duminică seară, la proiecția Marele albastru/ Le grand bleu / (The Big Blue, r. Luc Besson), filmul care închide această ediție.

Două filme curajoase au fost distinse cu Premiul Special al Juriului în valoare de 1.500 de euro, oferit de HBO. Juriul a apreciat Casa/The Home, de Asghar Yousefinejad, ca fiind ,,puternic ancorat în realitate și de o moralitate complexă”, iar filmul Annei Kruglova, Izbiţi de soartă/ Scythe Hitting Stone, a fost o adevărată revelație, un film de debut, făcut pentru lucrarea de licență a regizoarei, dar foarte bine structurat. Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film unui titlu din secțiunea tematică „A fi sau a nu fi politic corect”, a fost acordat distopiei Ghid de viață/Life Guidance, semnată de Ruth Mader.

Thrillerul minimalist Vinovatul/ The Guilty (r. Gustav Moller) a atras admirația cinefililor de la TIFF, drept care a fost distins cu Premiul publicului, oferit de Mastercard. Începând cu luna noiembrie, filmul va intra în cinematografele din România, distribuit de Bad Unicorn.

„Mi-aș dori ca în fiecare an să avem filme românești ca Touch Me Not și Charleston în competiție”, a declarat Mihai Chirilov, directorul artistic al festivalului, înainte de a le mulțumi tuturor regizorilor veniți din toată lumea la această ediție.

Nu mai puțin de 800 invitați, spectatori și jurnaliști au fost prezenți la gala prezentată de președintele festivalului, Tudor Giurgiu. Alte câteva zeci de mii de oameni au admirat prin intermediul transmisiunilor live, pe Facebook și YouTube, aparițiile de pe covorul roșu ale actorilor Fanny Ardant, Jean-Marc Barr, Vlad Ivanov, Florin Piersic, Dorian Boguță, Ana Ularu, regizorilor Cristi Puiu, Adina Pintilie, Andrei Crețulescu, Tedy Necula și ale vedetelor TV Andreea Esca și Amalia Enache.

Invitată de onoare a ediției, Fanny Ardant a strălucit pe scena Teatrului Național, în aplauzele îndelungi ale invitaților prezenți la gală. Premiul pentru întreaga carieră i-a fost înmânat de către președintele festivalului, iar discursul cu care și-a răsplătit publicul a creat valuri de emoție: „Atunci când eram mică credeam că a fi artistă înseamnă doar plăcerea de a fi pe scenă. Doar că abia am înțeles că viața de actriță înseamnă trecerea de la întuneric la lumină, de la frig la cald, de la spatele întors, la mâini întinse. Așa că în această seară vă mulțumesc că prin acest premiu mi-ați dat lumină, căldură și mi-ați întins mâinile.’’

În onoarea celor peste 50 de ani dedicați teatrului și filmului, fermecătoarea Anna Széles a fost la rândul său premiată la Gala TIFF.17. Actorul Florin Piersic, cel care i-a fost partener de viață și coleg de platou, i-a înmânat Premiul pentru întreaga carieră, în aplauzele publicului care a ascultat fascinat poveștile lor amuzante despre iubirea care încă îi leagă. „Norocul meu a fost că am avut regizori și parteneri minunați, care au rămas în inima mea“, a declarat actrița, copleșită de emoții.

Prezentat de Cătălin Ștefănescu ca fiind „un personaj extrem de delicat’’ și „unul dintre actorii icoană ai filmului românesc’’, cineastul Dan Nuțu, fondatorul Aristoteles Workshop, a fost dinstins cu Premiul de Excelență, oferit de Mercedes-Benz.

Pororoca a fost desemnat câștigătorul Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, în valoare de 10.000 de Euro (servicii de post-producție), oferit de Cinelabs România. Actrița Mădălina Ghenea i-a înmânat premiul regizorului Constantin Popescu. Controversata poveste de dragoste Soldații. Poveste din Ferentari/ Soldiers. Story From Ferentari i-a adus regizoarei Ivana Mladenovic Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.000 de Euro, oferit de Banca Transilvania. „Pentru curajul și demnitatea arătate atât de regizoarea filmului, cât și de personajele alese de ea’’, Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not a primit O mențiune specială în competiția Zilele Filmului Românesc. „E foarte complicat să plasezi un astfel de film pe piață. Căldura cu care ne-ați primit ne dovedește că piața subestimează inteligența emoțională a publicului’’, a subliniat Adina Pintilie, regizoarea filmului premiat cu Ursul de Aur la Berlin.

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Scurtmetraj, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Campari, și servicii echipament (cameră & electrică & grip), în valoare de 5000 euro, oferit de CutareFilm, a fost câștigat de Cadoul de Crăciun, în regia lui Bogdan Mureșanu. Pentru filmele incluse în această secțiune a competiției, juriul a oferit două Menţiuni Speciale. Duminică, în regia Dorian Boguță, a impresionat cu un portret sensibil „în care membrii juriului au regăsit frânturi din propriile povești’’, iar Michelangelo, debutul în regie a lui Anghel Damian, areușit să sublinieze, într-o manieră sensibilă, „importanța adevărului, chiar și atunci când acesta este unul dureros’’.

Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj din secţiunea Umbre, în valoare de 500 de euro, oferit de PMA, i-a revenit filmului În Întuneric, în regia lui Fran Casanova.

Cel mai popular film al secțiunii la această ediție, Un pas în urma serafimilor/ One Step Behind The Seraphims, debutul în lungmetraj al lui Daniel Sandu, a fost distins cu Premiul publicului pentru cel mai popular film în secțiunea Zilele Filmului Românesc, în valoare de 1500 de Euro, oferit de Dacin Sara. Este primul premiu pe care filmul îl primește în cadrul unui festival și i-a fost înmânat tânărului actor Ștefan Iancu de către regizorul Iura Luncașu.

Eliza Zdru este câștigătoarea Bursei Alex. Leo Șerban, în valoare de 2500 Euro, oferită în parteneriat cu Conceptual Lab. Premiul i-a fost oferit pentru dezvoltarea proiectului de film documentar Lecția/ Learning Teaching. Board-ul care a analizat aplicațiile cineaștilor i-a acordat și o Mențiune specială, în valoare de 500 Euro, lui Tamás Chirodea-Ambrus (vlogger pe canalul de YouTube Tomtastic Movie Reviews). Proiectul lui vizează crearea unui website propriu pentru podcast-uri, scurtmetraje, știri, recenzii și transmisiuni live. Mențiunea specială, în valoare de 1000 de Euro, acordată pentru prima oară unui tânăr actor român care s-a remarcat printr-un succes notabil într-un scurtmetraj sau lungmetraj lansat în anul 2017, i-a revenit lui Mircea Postelnicu, pentru rolul său din Ana, Mon Amour (r. Călin Peter Netzer).

„În acest drum spre moarte trebuie să ne sprijinim un pic mai mult.’’ Vocea regretatului Lucian Pintilie a răsunat din nou în sala Teatrului Național, într-un omagiu dedicat regizorului. Momentul a impresionat audiența, iar Tudor Giurgiu i-a dedicat întreaga seară marelui cineast.

În cadrul platformei Transilvania Pitch Stop, premiul Eurimages Co-production Development Award, în valoare de 20.000 de euro, i-a fost acordat proiectului Frost, de Pavle Vučković.

Serviciile de post-producţie, oferite de Chainsaw Europe, în valoare de 25.000 de euro, au fost oferite proiectului TheLast Bus, de Nándor Lőrincz și Bálint Nagy.

Au fost prezentate și rezultatele Transilvania Pitch Stop Workshop. Premiul CoCo Award a fost câștigat de proiectul Octombrie, de Cristian Pascariu, care va fi invitat să participe în Connecting Cottbus East West Co-production Market (Germania). Rezidenţa de 5 zile în Berlin, cu scopul dezvoltării scenariului de film, a fost oferită proiectului To the North, de Mihai Mincan, câștigătorul premiului Villa kult Cultural Residency.

Premiul Juriului Tinerilor Francofoni a fost oferit de TV5 Monde, Institutul Francez și RFI România filmului Rugăciunea/La Prière, în regia lui Cédric Kahn, pentru „discursul vizual armonios, coloana sonoră și personajele care absorb spectatorul în film’’.

