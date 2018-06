Regizorul Andrei Crețulescu, despre lungmetrajul „Charleston” (TIFF 2018): „Ideea primară vine din singura și cea mai veritabilă frică pe care o am”

Share



„Charleston”, debutul în lungmetraj al lui Andrei Creţulescu, a fost prezentat în premieră în România în cadrul competiţiei oficiale a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internaţional de Film Transilvania din Cluj-Napoca.

Proiecția de gală de la Casa de Cultură a Studenților a avut sală plină, iar la final a urcat pe scenă, alături de Mihai Chirilov (director artistic TIFF), o parte a echipei de filmare, printre care s-au regăsit Andrei Crețulescu, Șerban Pavlu, Ana Ularu și Radu Iacoban, care au susținut un scurt Q&A.

Filmul spune povestea lui Alexandru (Șerban Pavlu), aflat într-o derivă existențială după moartea soției sale, Ioana (Ana Ularu). Când la ușă îi apare, din senin, tânărul Sebastian (Radu Iacoban), un personaj vulnerabil și timid, care mărturisește că a fost amantul Ioanei în utimele 5 luni de viață ale acesteia, situația ia o turnură neașteptată. Întrebat de unde a plecat ideea scenariului scris de Andrei Crețulescu, regizorul a răspuns că sunt două surse majore de inspirație.

„Ideea primară vine din singura și cea mai veritabilă frică pe care o am, frica de a-l pierde pe omul pe care-l iubesc. De la asta am pornit. Am adăugat o întâmplare din tinerețea mamei mele. Ea s-a îndrăgostit la un moment dat de un alt bărbat, a plecat de-acasă și apoi s-a întors. Eu am întrebat-o, fiind foarte mic, ce s-a întâmplat, ea mi-a explicat, eu am zis OK, încerc să înțeleg, dar de ce te-ai întors? Și mi-a spus: „Îl iubesc pe tatăl tău foarte mult și n-am mai putut fără el.“ Din aceste două premise am imaginat această poveste despre doi bărbați care iubesc aceeași femeie“ a declarat Andrei Crețulescu.

Filmul a avut premiera mondială în cadrul competiției oficiale a Festivalului de la Locarno în 2017 și va fi lansat în cinematografele din România începând cu 8 iunie.

Andrei VORNICU