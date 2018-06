Dans, umor și multă veselie la Zilele orașului Luduș

Share



În acest weekend prelungit, 1-3 iunie, orașul Luduș a fost sărbătorit de către locuitorii săi. Organizatorii au adus artiști pentru toate gusturile, de la stand-up comedy, la cover band-uri, muzică populară și nume consacrate.

În prima zi, programul a inclus Ziua Internaţională a Copiilor, Stand Up Comedy cu Diana Roşca, concursuri, ateliere de creaţie pentru copii şi concerte Next Band, Fix Band Cluj şi Anna Lesko. Publicul numeros a asistat la glumele „murdare” ale Dianei și a avut parte de un show de excepție cu recuzită și dansatoare focoase din partea Annei Lesko.

S-au căutat artiști special pentru toate gusturile

„Este evenimentul nostru ludușean, sunt zilele orașului și ca de obicei, la fiecare început de vară, ne sărbătorim la Luduș. Se pare că avem o vreme bună, cel puțin astăzi, să sperăm că și mâine va fi. În continuare facem această sărbătoare în asociere cu o firmă din Cluj, care ne-au adus artiști deosebiți. Pentru selectarea artiștilor, am discutat cu organizatorul, am căzut de comun acord, el a venit cu o propunere, noi am ajustat și am venit și noi cu niște propuneri, dar una peste alta, la aceeași alocare bugetară pe care o punem la dispoziție în fiecare an, am găsit totuși să facem un program care sper să fie pe măsura așteptărilor fiecărui ludușean. Am avut și astăzi o prezență foarte bună și mă bucur foarte mult pentru că Ludușenii sunt împreună astăzi pentru a-și sărbători orașul, pentru a se sărbători unii pe ceilalți”, a transmis, special pentru cotidianul Zi de Zi, primarul Cristian Moldovan.

Sâmbătă au avut loc concursuri de role şi biciclete, precum şi un spectacol Ella Bella pentru copii, alături de activităţi care au inclus muzică, dans şi desene pe asfalt. În aceeaşi zi, odată cu lăsarea serii, pe scenă au urcat tinere talente din Luduș, Syntia, Andreea Antonescu, Taraful de Cluj-Napoca, Keo & Band, Matteo şi Carla’s Dreams. Andreea Antonescu și Keo au oferit o supriză publicului cântând în duet.

Ultima zi, duminică, a fost dedicată elementelor tradiționale și a fost intitulată „România în Sărbătoare”. Pe scenă au urcat Radu Ile, Ioan Dordoi, Alexandru Făgădar, Ioana Toma, Vlăduţa Lupău, Adina Hada, Nelu Şopterean, Leontina Pop, Ansamblul „Socăciţele” din Meseşeni (Sălaj), Ansamblul „Ardealul” din Luduş, Ansamblul „Hajdina” din Luduş, Ansamblul „Rugyek” din Mihai Viteazu, Ansamblul „Fiii Moţilor” din Mihai Viteazu, Ansamblul „Dănţauşii” din Iara şi Orchestra condusă de Săndel Gavriş. Totul s-a încheiat cu o explozie de artificii pentru a marca încheierea acestor zile vesele.

Suprize și de Centenar

Primarul ne-a oferit și câteva detalii legate de Centenarul care va fi sărbătorit în acest an. „Am făcut deja două spectacole ocazionate cu ocazia centenarului, dar bineînțeles că spectacolul de vârf va fi de 1 decembrie. Atunci vom avea un evneiment special, vom dezveli cinci busturi, un program care va fi finanțat integral din fonduri externe, nu din bugetul local, și astfel personalitățile implicate în momentul decembrie 1918 vor avea câte un bust la Luduș. Sper să fie un eveniment care va fi apreciat de ludușeni. Bineînțeles că pe lângă acest lucru, vom avea parte de un spectacol de muzică patriotică la Casa de Cultură”, a subliniat Cristian Moldovan.

Text: Elena POLEARUȘ

Foto: Elena POLEARUŞ, ludusonline.ro